COVID-19 :

L’Espagne a commencé sa campagne de vaccination contre le coronavirus dimanche dernier, 27 décembre. Les destinataires des premiers remèdes arrivés dans notre pays seront résidents des centres pour personnes âgées et du personnel sanitaire et social. Au cours des 12 prochaines semaines, les autorités ils espèrent vacciner quelque 2,5 millions de citoyens.

Le seul vaccin homologué à ce jour dans l’Union européenne est celui développé par Pfizer / BioNTech. Il est administré en deux doses à au moins 21 jours d’intervalle et est indiqué chez les personnes de 16 ans et plus. Utilise la technologie ARN messager et des nanoparticules lipidiques contenant la molécule d’ARNm sont introduites avec des instructions spécifiques pour produire la protéine Spike (S).

Production d’anticorps

Comme détaillé dans le guide créé par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), lorsqu’une personne reçoit la dose, les cellules “ils liront les instructions de l’ARNm et produira temporairement la protéine. Le système immunitaire reconnaîtra ladite protéine S comme étrangère et il produira des anticorps et des cellules T activées pour se défendre. “

Par conséquent, si une personne entre en contact avec l’agent pathogène, votre système immunitaire le reconnaîtra et activera les défenses nécessaire pour l’éliminer: “L’ARNm du vaccin ne reste pas dans le corps, mais est détruit peu de temps après la vaccination “ajoutent-ils.

Le temps entre les doses

Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a expliqué que lUne protection optimale contre le vaccin intervient environ sept jours après avoir reçu la deuxième dose. Bien que l’une des inconnues soit de savoir ce qui se passe si vous êtes infecté pendant la période mentionnée de 21 jours entre le flacon et le flacon.

Le guide élaboré par le gouvernement sur la stratégie de vaccination souligne que la vaccination est sûre chez les personnes qui ont souffert de la maladie, donc “la deuxième dose est recommandée, une fois la période d’isolement terminée. Dans tout les cas, il n’est pas jugé nécessaire de redémarrer le modèle “.

Durée de la vaccination

Ce qui est encore inconnu est combien de temps l’immunité dure après avoir reçu le vaccin. Pour cette raison, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a souligné que “continuera à être surveillé de personnes vaccinées dans l’essai clinique pendant deux ans pour recueillir plus d’informations sur la durée. “