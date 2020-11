COVID-19 :

Les RAP de la Lazio continuent de faire sensation en Italie. Hier, tous ceux du personnel se sont révélés négatifs dans le laboratoire d’Avellino, tandis que ceux qui ont été exécutés à Rome ont indiqué trois points positifs parmi Immobile, Leiva, Strakosha, Lazzari et Anderson. Le président du groupe laziale, Claudio Lotito, a été énergique à La Repubblica: “Ils se moquent de nous, je vous ai dit. Que signifie positif? Est-ce que cela signifie être contagieux, n’est-ce pas? Il y a des bactéries dans le vagin de toutes les femmes du monde, mais elles ne sont pas toutes pathogènes.”

Le top manager biancoceleste a révélé: “Le directeur sportif Tave est également positif, mais aujourd’hui personne ne vous dit si quelqu’un est contagieux ou non.” Le problème est avant tout pour Immobile et Leiva, qui n’ont pas joué en Ligue des champions contre Bruges et le Zenit, mais ont joué dimanche avec Torino (qui demande des explications). L’attaquant s’est également entraîné avec ses coéquipiers mardi et a disputé un petit match: “Notre médecin lui a rendu visite, a fait l’examen et il allait mieux qu’avant”, a déclaré Lotito. Le problème, alors, selon votre version serait “comment les PCR sont-ils préservés, comment le test est-il exécuté”.

Le parquet de la Fédération italienne de football enquête pour savoir si Immobile a joué contre la granata, ce que Lotito exclut catégoriquement: “On a le PCR, c’était négatif. Le Caire (le président de Turin) me déteste parce qu’il a perdu le match, ses journaux m’attaquent pour ça. Mais il perd toujours, il est dernier du classement.” Sa proposition est d’utiliser un seul laboratoire pour l’ensemble du tournoi: “J’ai demandé au président de la FIGC, Gravina. Les mêmes tests pour tous, avec les mêmes paramètres. Un autre joueur était positif aux tests de l’UEFA, un PCR privé a été fait et est parti négatif…”.