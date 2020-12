COVID-19 :

Ce mercredi, le ministère de la Santé, Salvador Illa, et les communautés autonomes sont parvenus à un accord sur la Restrictions de Noël 2020 pour empêcher la propagation du coronavirus. Parmi les mesures incluses dans l’accord figure celle de la fermeture du périmètre des autonomies, ce avec quoi la Communauté de Madrid et la Catalogne ne sont pas d’accord. Les régions resteront fermées pendant les vacances de Noël, même si les voyages de l’une à l’autre seront autorisés pour rencontrer des parents et des “amis proches”, comme l’a expliqué le ministre de la Santé, Salvador Illa. Mais que sont exactement les «amis proches»?

Salvador Illa explique ce que sont les “amis proches”

Comme l’a souligné Salvador Illa, on entend par «ami proche» une personne avec laquelle, bien qu’il n’y ait pas de lien familial en tant que tel, il existe une «affection particulière». Le ministre de la Santé est convaincu que tous les Espagnols respecteront les règles à Noël 2020 «Scrupuleusement», comme ils l’ont fait pendant tous les mois de la pandémie. Lors de la conférence de presse accordée après la conclusion de l’accord, il a souligné que l’objectif principal du gouvernement était d’atteindre 25 cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.

De son côté, Carmen Calvo, dans une interview à Radio Nacional de España, a défendu que l’accord conclu entre les communautés autonomes et le ministère de la Santé “est bien compris en espagnol”. Il estime que débattre des mesures n’a pas de sens puisque le débat est bouge le moins possible. Et elle a assuré qu’elle-même n’irait pas dans la municipalité cordoue de Cabra pour fêter Noël, mais qu’elle restera à Madrid avec son noyau familial le plus proche.

Dans tous les cas, la recommandation du gouvernement est éviter les voyages avec des amis. Les autorités demandent à la population de rester chez elle, et d’agir de manière responsable et prudente pour éviter la troisième vague du coronavirus.

Comment sera-t-il contrôlé?

Le ministère de la Santé a déclaré qu’à Noël 2020, il y aura des contrôles pour éviter les voyages qui ne sont pas autorisés. Maintenant, comment pouvez-vous prouver que vous voyagez pour visiter des parents et des «amis proches»? Aucune preuve d’aucune sorte ne sera nécessaire, elle reste donc entre les mains du Forces de sécurité de l’État savoir qui enfreint les règles. Fernando Simón a demandé aux citoyens “d’être aussi honnêtes que possible” car il est impossible pour les autorités de tout contrôler.

L’Andalousie n’autorisera pas les rencontres avec des “proches”

La Junta de Andalucía a annoncé ce vendredi qu’elle n’autoriserait les réunions de famille qu’à Noël 2020, bien que le noyau familial puisse être étendu aux «proches» les 24 et 31 décembre. le Ministre de la santé et de la famille de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, a expliqué que le terme “amis proches” est trop ambigu, de sorte que le gouvernement andalou se référera aux rassemblements de Noël uniquement et exclusivement comme “regroupement familial”.

Restrictions à Noël 2020 en Espagne

Entre le 23 décembre 2020 et le 6 janvier 2021 toutes les communautés autonomes auront un périmètre fermé, sauf pour les déplacements vers des territoires qui sont le lieu de résidence habituelle de la personne déplacée, ou de parents ou “amis proches”.

le nombre maximum de personnes lors des rassemblements de Noël Limité à 10, enfants compris.

Quant au couvre-feu, les jours 24 et 31 décembre, il est prolongé jusqu’à 1h30. Maintenant, cet horaire est uniquement pour rentrer chez soi, pas pour aller à d’autres rassemblements sociaux.

Et enfin, en ce qui concerne événements de Noël, les événements en face à face avec un grand nombre de personnes entre le 23 décembre et le 6 janvier sont interdits. Le gouvernement recommande d’organiser des activités telles que des défilés de rois statiques ou des cloches virtuelles.

Mesures très restrictives à Noël 2020 en Italie

Contrairement à l’accord conclu en Espagne, le gouvernement italien a opté pour la ligne dure. Dans les dernières heures, presque 800 morts, qui a contraint les autorités à imposer des mesures très restrictives.

Du 21 décembre au 6 janvier, toutes les régions resteront à périmètre fermé et les citoyens ne pourront pas y entrer ou en sortir sauf pour causes dûment justifiées: aller travailler, aller chez le médecin, assister les personnes âgées … De plus, les 26 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier, toutes les communes seront fermées sur le périmètre.

Le couvre-feu sera avancé à 22h00 pendant toutes les vacances de Noël. le Gouvernement italien décidera dans les prochains jours s’il y a lieu d’imposer une quarantaine obligatoire pour ceux qui reviennent de l’étranger.