(CNN espagnol) – Des anticorps monoclonaux sont utilisés pour traiter le coronavirus.

Au cours de sa convalescence de la maladie, le président américain Donald Trump a reçu un cocktail de ces anticorps dans le cadre de son traitement.

Mardi, la Food and Drug Administration des États-Unis, la FDA, a approuvé l’utilisation du bamlanivimab, un traitement par anticorps monoclonal pour les patients ambulatoires. De quoi s’agit-il? Le Dr Elmer Huerta l’explique dans cet épisode.

La nouvelle a été publiée le 9 novembre, lorsque la Food and Drug Administration des États-Unis, ou FDA pour son acronyme en anglais, a annoncé qu’elle avait approuvé l’utilisation du bamlanivimab – un médicament à base d’anticorps monoclonaux – pour le traitement des cas non hospitalisés de patients atteints de covid-19.

Que sont les anticorps?

Aujourd’hui, nous verrons en quoi consiste ce traitement et pourquoi il n’est utilisé qu’avec des patients non hospitalisés.

Tout d’abord, rappelons-nous quelques notions de base sur ce que sont les anticorps et les anticorps monoclonaux.

Comme nous l’avons mentionné dans l’épisode du 24 juin, les anticorps sont des molécules fabriquées par un type de globules blancs intelligents appelés lymphocytes B.

Les anticorps sont produits en réponse à une stimulation provoquée par des antigènes, qui sont des protéines et des sucres complexes, présents dans la structure moléculaire des virus et des bactéries.

De leur côté, les anticorps monoclonaux, également appelés mAB ou Moabs, sont des anticorps fabriqués en laboratoire et qui visent à attaquer certains antigènes de cellules ou de virus.

Des anticorps monoclonaux

Un médicament mAB est alors constitué d’un seul type d’anticorps, qui est dirigé contre une cible fixée dans la structure d’un virus ou d’une bactérie.

Note historique et importante pour les Latino-américains, les anticorps monoclonaux ont été créés en 1975 par deux scientifiques: l’Argentin César Milstein et l’Allemand Georges Köhler de l’Université de Cambridge, qui a remporté le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1984.

Actuellement, il existe plus de 30 médicaments mAB approuvés par la FDA, facilement reconnaissables par leurs noms se terminant par les lettres «mab», et ils sont utilisés depuis de nombreuses années pour traiter diverses maladies telles que le cancer, la sclérose en plaques, l’arthrite maladie rhumatoïde, maladies cardiovasculaires, lupus érythémateux disséminé, maladie de Crohn, colite ulcéreuse et psoriasis.

Ils sont également utilisés pour traiter le rejet de greffe d’organe et d’autres maladies.

Bamlanivimab, le traitement approuvé par la FDA

Revenant au médicament approuvé par la FDA, il s’agit du bamlanivimab, qui est un anticorps monoclonal dirigé contre le pic SARS-CoV-2, et qui, par conséquent, en neutralisant le pic viral, empêcherait l’entrée du virus dans le cellules.

Selon la FDA, l’efficacité du médicament a été démontrée dans une analyse de 465 adultes non hospitalisés présentant des symptômes légers à modérés du COVID-19. Différentes doses ont été administrées à trois groupes de patients et un placebo à un quatrième groupe.

La plupart des patients, y compris ceux qui ont reçu le placebo, ont éliminé le virus au jour 11, cependant, 3% des patients traités par bamlanivimab et qui présentaient un risque élevé d’aggravation de la maladie, ont eu moins d’hospitalisations. et visites aux urgences, contre 10% des patients sous placebo.

Le traitement est destiné à un usage ambulatoire

Bamlanivimab est autorisé chez les patients de plus de 12 ans pesant au moins 40 kilos et présentant un risque élevé de symptômes sévères de COVID-19 et / ou d’hospitalisation. Cela comprend les personnes âgées de plus de 65 ans ou certaines conditions médicales chroniques.

Le médicament est administré par voie intraveineuse en une seule dose et doit toujours être administré à l’hôpital.

Enfin, le bamlanivimab n’est pas autorisé pour les personnes hospitalisées ou nécessitant de l’oxygène car il peut aggraver le tableau clinique de ce type de patients et son utilisation d’urgence peut être interrompue si les études montrent qu’il n’agit pas, comme ce fut le cas avec l’hydroxychloroquine.

Juste pour passer en revue, et comme nous l’avons expliqué dans l’épisode du 5 octobre, après être tombé malade du covid-19, le président Donald Trump a reçu un cocktail expérimental de ces anticorps monoclonaux, c’est-à-dire un mélange de plusieurs de ces simples anticorps monoclonaux ( d’où le nom de cocktail).

