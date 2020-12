COVID-19 :

VATICAN CITY – La pandémie de coronavirus obligera le pape François à célébrer un Noël inhabituel sans fidèles et à l’intérieur, car il n’apparaîtra pas sur la place Saint-Pierre pour la bénédiction traditionnelle Urbi et Orbi dans une Rome confinée.

La Plaza de San Pedro, qui pendant ces vacances de Noël était remplie de visiteurs venus admirer sa Nativité et son imposant arbre illuminé et les fidèles venus aux célébrations religieuses de ces dates, sera complètement vide.

En premier lieu, les réglementations anti-contagion en vigueur dans tout le pays ont fait que les audiences publiques sont déjà suspendues depuis des mois et que les messes qu’officie François ont été célébrées devant quelques fidèles, généralement religieux ou résidents de la Cité du Vatican.

Il en sera de même avec la Messe du Coq célébrée par le Pape dans la Basilique du Vatican, l’un des événements catholiques les plus importants de l’année et qui a rassemblé des milliers de personnes.

En raison du couvre-feu qui commence à 22 heures en Italie, la messe du pontife à Saint-Pierre sera célébrée à 19h30 devant quelques fidèles dans l’une des absides de la basilique et non dans l’autel central.

Une messe pour quelques intimes qui n’aura rien à voir avec les cérémonies solennelles des autres années avec le Pape entouré d’enfants qui ont porté les offrandes à l’enfant Jésus.

Wilton Gregory, ordonné évêque auxiliaire de Chicago en 1983, sera élevé par le pape François au rang de cardinal de Washington DC

Le lendemain, chaque 25 décembre, le Pape lit habituellement son message de Noël appuyé sur le balcon de la loggia centrale de la façade de la basilique, lieu où les pontifes sont présentés au monde après leur élection.

Cette fois, François lira le message de Noël et transmettra la bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, depuis l’Aula de las Blessings dans la basilique, car personne ne pourra accéder à la place car ces jours-là, le gouvernement a décrété le confinement total et vous ne pouvez quitter la maison que pour des raisons professionnelles et d’urgence.

Bien que le pape puisse surprendre et s’occuper de son message de Noël sur le balcon pour une bénédiction silencieuse sur une place vide symbolique.

Dans l’immense salle Paul VI du Vatican, d’une capacité de 6000 personnes, en raison des mesures de sécurité pour éviter la contagion du coronavirus ce mercredi, il n’y avait que quelques centaines de fidèles à suivre l’audience générale du pape François.

Les prières de l’Angélus les 26 et 27, ainsi que celles des 1er, 3 et 6 janvier 2021, auront lieu dans la bibliothèque du Palais apostolique car l’Italie restera confinée.

Alors que le jeudi 31 décembre, François célébrera les premières vêpres et le Te Deum en action de grâces de l’année qui se termine, à 17 heures à nouveau dans une basilique vaticanes déserte.

Il ne sera pas non plus possible, comme les années précédentes, que le pontife se rende place Saint-Pierre le 31 décembre pour voir le Bethléem installé et saluer les fidèles.

Bien que ce sera un Noël complètement différent, le Pape a demandé que ces mesures restrictives dues à la pandémie servent, cependant, aux catholiques pour redécouvrir la vraie célébration de la naissance de Jésus.

“En cette année de restrictions et d’inconvénients, pensons au Noël de la Vierge Marie et de Saint Joseph: ce n’était pas facile! Combien de difficultés! Combien de soucis! Pourtant, la foi, l’espérance et l’amour vous ont guidé. qu’il en soit ainsi pour nous aussi », a déclaré Francisco mercredi dernier lors de l’audience générale.

Il espère que ces difficultés dues au coronavirus contribuent à “purifier un peu la façon de vivre Noël, de célébrer, de sortir du consumérisme, et qu’elles sont plus religieuses, plus authentiques et plus vraies”.