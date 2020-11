COVID-19 :

Pfizer et BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sanofi et GSK, et CureVac. Va te souvenir de ces noms car ce sont les entreprises ou les alliances qui finalisent actuellement les détails du vaccin qui devrait mettre fin à la pandémie de coronavirus. La grande question que l’on se pose est de savoir lequel va vous jouer, quand et s’il y en aura assez pour vous.

Pour le moment, Compte tenu de l’urgence, il n’y a pas beaucoup de choix. Chaque pays aura recours à celui qui est le plus avancé et est plus sûr au moment de la vaccination. Et actuellement, il y en a deux qui mènent par leurs informations récentes, celui de Pfizer et BioNTech et celui d’AstraZeneca, qui pourrait être distribué dès fin décembre.

Derrière, Moderna, Janssen, le consortium Sanofi et GSK et CureVac poursuivent leur route. Au moins, ce sont ceux qui seront distribués au niveau européen, car ils sont ont déjà conclu des accords avec la Commission européenne, mais ils pourraient m’en ajouter plus à l’avenir. Et de tous, sur les 1 305 millions de doses réservées au moins, l’Espagne en a entre 137 et 206 millions.

Conditions pour savoir laquelle l’Espagne utilisera

Ces plus de 100 millions de doses ont besoin d’un fournisseur et, en ce sens, comme on l’a dit, les deux Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Moderna sont les trois meilleurs candidats pour l’avancement de leurs investigations. Pour le moment, Salvador Illa, ministre de la Santé, a déjà déclaré il y a un mois que 3,1 millions sont attendus d’AstraZeneca pour décembre prochain, donc c’est presque certain.

exister Déterminer des facteurs tels que le prix ou la facilité de stockage, qui peut décider sur quoi parier en fonction du pays. Mais à ce moment, dès que l’un de ces trois sera disponible, ils seront les plus adaptés au calendrier de vaccination.

Pour les derniers Espagnols à être vaccinés, ils ont probablement un plus large éventail de possibilités parmi lesquelles choisir d’appliquer la dose. Pour le moment, Salvador Illa n’a pas communiqué avec certitude quels seraient les critères, car c’est quelque chose qui est en discussion au Conseil Interterritorial avec les communautés autonomes et les sociétés scientifiques. Cependant, il a déjà été abandonné que les personnes âgées et les autres groupes à risque et les professionnels de la santé auront la priorité.

Le facteur prix et autres caractéristiques des vaccins

Laissant de côté les vaccins chinois et russes, qui ne devraient pas arriver de sitôt, la Commission européenne se concentre pour le moment sur ceux mentionnés. Oui Bien qu’il ait été clairement établi dès le départ qu’il ne s’agit pas et ne sera pas une compétition, certains facteurs appellent à opter pour l’un ou l’autre.

Par exemple, Compte tenu de la crise économique qui a envahi la planète, le prix est décisif, mais pas au départl. Et dans ce sens, L’AstraZeneca est de loin la moins chère, puisqu’elle propose deux doses pour 2,9 euros au total. Ensuite, il y a Janssen à 8,5 euros pour une dose, Sanofi à 10 euros pour deux doses, Pfizer à 16,5 euros pour deux doses, ou Moderna à 21 euros pour deux doses.

Un autre aspect important est le temps. Pfizer et AstraZeneca ont l’intention de les commercialiser dès décembre 2020, tandis que le reste le sera en 2021. Ou, par exemple, les contrats d’achat ont déjà établi une influence, puisque En Espagne, il existe déjà 31,5 millions de doses d’AstraZeneca et de Sanofi, 23,6 millions de CureVac, 21 millions de Janssen et Pfizer et seulement 8,4 millions de Moderna. Bien sûr, presque tous incluent des doses supplémentaires dans l’approvisionnement et Sanofi ne le fait pas.