COVID-19 :

Sur le point d’entrer en 2021, il est temps de revoir tout ce qui s’est passé en 2020. Cela fait un an pour le moins atypique en raison de la pandémie de Covid-19, de sorte que le plus recherché sur Google ça a fait le tour de la pandémie: applications pour passer des appels vidéo, suspension d’événements sportifs … Ce sont les sujets les plus recherchés!

Coronavirus

Comment pourrait-il en être autrement, le coronavirus a été le sujet le plus recherché sur Google en 2020. Jour après jour, l’actualité de la pandémie se produit, ce qui a déjà affecté 68,8 millions de personnes dans le monde, et a causé 1,57 million de morts. En Espagne, le premier cas de Covid a été enregistré le 31 janvier, un patient allemand sur l’île de La Gomera. Le gouvernement de Pedro Sánchez a décrété l’état d’alarme le 14 mars, qui a duré jusqu’au 21 juin.

Élections américaines

Les élections aux États-Unis, qui se sont tenues le 3 novembre, ont également été le deuxième sujet le plus recherché en 2020. Le Système électoral américain Il est très différent des autres pays du monde, de sorte que des millions d’utilisateurs ont recherché des informations sur son fonctionnement. Bien sûr, les résultats ont reçu le plus d’attention. Le 13 novembre, les derniers ont été publiés, avec 306 sièges pour Joe Biden et 232 pour Donald Trump.

Salle de classe

Les confinements dus à la pandémie de Covid-19 ont entraîné la fermeture d’écoles, de sorte que des millions d’élèves ont été contraints de suivre leurs cours depuis chez eux, à distance. La Outil Google Classroom a été l’un des plus utilisés en 2020. Avec une prise en main très intuitive, il aide grandement les étudiants et les enseignants à organiser les tâches et à favoriser la communication entre eux.

La Ligue

Covid-19 a également forcé la suspension de la Ligue de football. Le 12 mars, sa suspension a été décrétée. La dernière fois que la Ligue a été annulée, c’était en 1936 en raison de la guerre civile espagnole. Depuis lors, des millions d’utilisateurs se sont tournés vers Google pour poser l’une des questions les plus répétées lors du verrouillage: “Quand la Ligue reprend-elle?” Les matchs ont repris le 11 juin avec le derby entre Betis et Séville.

Kobe Bryant

Kobe Bryant était un grand basketteur américain qui a joué pour les Lakers de Los Angeles pendant 20 saisons. Il occupe la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de la NBA, derrière seulement LeBron James, Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar. Il est décédé avec sa fille de 13 ans Gianna et huit autres personnes sur 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère. Aucun des passagers à bord n’a survécu. Le 4 avril 2020, il a été élu à titre posthume au Temple de la renommée du basketball 2020.

tigre

Fin mars, pour rendre le confinement un peu plus agréable, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les appareils mobiles qui a rencontré un franc succès: Animaux 3d, parmi eux le tigre. En utilisant la réalité augmentée, et après avoir calculé la taille et les proportions de l’espace, il place un animal allongé sur le tapis du salon ou sur le canapé, par exemple. Outre le tigre, il y avait beaucoup d’autres options: tortue, cheval, lion, chèvre, panda, hérisson, requin …

Zoom

Le coronavirus est le principal protagoniste des plus recherchés sur Google en 2020. Le confinement par la pandémie a déclenché l’utilisation d’applications comme Zoom pour passer des appels vidéo en famille et entre amis. C’était le seul moyen de les voir, et les téléchargements depuis cette plate-forme ont augmenté comme jamais auparavant. Le zoom a également été beaucoup utilisé sur le lieu de travail, pour réunions et visioconférences.

NBA

Comme la Ligue de football en Espagne, Covid-19 a également contraint la NBA à être suspendue. Aux petites heures du matin du 12 mars, un communiqué a été publié annonçant l’annulation des matchs après que Rudy Gobert ait été testé positif pour Covid-19. Il a repris le 30 juillet au site unique, avec 22 équipes, et a duré jusqu’au 12 octobre, date à laquelle le SFinales.

Des champions

La pandémie de Covid-19 a durement frappé le monde du sport. La Ligue des champions s’est terminée en août, entre le 12 et le 23. Avant l’interruption, la Atalanta a éliminé Valence, et c’était justement ce parti un «accélérateur» pour la propagation du coronavirus. Il a été considéré comme le “match nul” de la propagation du coronavirus en Europe.

Requin

Le dernier des sujets les plus recherchés sur Google en 2020 est le requin, en relation avec la fonction animale 3D lancée fin mars. Des milliers d’utilisateurs ont envoyé à leurs proches Astuce Google pour voir un requin dans le salon de votre maison ou en entrant par la fenêtre.