COVID-19 :

La Russie enregistre un nouveau vaccin contre le coronavirus 0:46

Moscou . – Les membres d’un corps sans vie sont suspendus à une civière dans une salle d’hôpital alors que les patients atteints de coronavirus se battent pour leur vie à quelques mètres de là. Une femme âgée a du mal à respirer, son halètement désespéré étant une bande-son sombre pour l’une des nombreuses vidéos obsédantes prises sur des téléphones portables sortant des hôpitaux de Russie.

«C’est ainsi que nos nuits sont: horribles», dit une voix masculine racontant la vidéo, donnée à CNN par un important syndicat de médecins russe lié à l’opposition, «Doctors Alliance», qui dit qu’elle a été enregistrée à la mi-octobre par un membre du personnel de l’hôpital d’Oulianovsk, une ville à l’est de Moscou.

«Deux autres sont tombés sur nos gardes», dit-il en filmant un cadavre. “C’est comme ça que covid-19 tue tout le monde.”

Cette vidéo horrible n’est qu’une des nombreuses vidéos obtenues par CNN révélant des conditions horribles dans des installations surpeuplées. Certaines images montrent des morgues avec des corps, nus, empilés les uns sur les autres sur des sols sales, dans des scènes qui ressemblent à des zones de guerre plutôt qu’à des hôpitaux.

La Russie lutte pour contrôler la pandémie

Alors que la Russie lutte pour contrôler la pandémie, les vidéos sont l’un des nombreux signes qui indiquent un nombre réel de morts beaucoup plus élevé que ne le suggèrent les chiffres officiels.

La Russie dit qu’au 16 novembre, plus de 33 000 personnes sont mortes de la covid-19. Mais ce chiffre est remis en question par les critiques qui disent que le Kremlin ne rapporte pas les chiffres réels.

«Je pense que le vrai chiffre est [alrededor de] 130 000 personnes », a déclaré Alexey Raksha, un ancien statisticien du gouvernement qui a fait ses estimations sur la base des données officielles sur les décès excessifs – le nombre de décès supérieur à ce qui serait normalement attendu – pour évaluer le nombre de victimes de la pandémie.

En utilisant les données des registres locaux, Raksha estime que la Russie a atteint entre 160 000 et 170 000 décès en plus entre avril et novembre. Il attribue environ 80% de ces décès au covid-19, un nombre moyen agrégé de statistiques similaires publiées par les pays occidentaux.

Surmortalité due au coronavirus

Entre avril et septembre 2020, le chiffre officiel de la surmortalité en Russie était d’environ 117000 décès supplémentaires par rapport à l’année dernière, selon Rosstat, l’agence statistique russe. Le bilan officiel du covid-19 pour cette période est d’environ 21 000 personnes.

Aucune donnée Rosstat n’est encore disponible pour octobre et novembre, mais à en juger par les comptes officiels publiés par le centre de réponse aux coronavirus du pays, la propagation de la pandémie s’est accélérée rapidement.

Raksha dit qu’elle a quitté Rosstat en juillet, après avoir parlé publiquement de la façon dont l’agence compte les décès liés aux coronavirus. Il dit que l’écart entre les chiffres officiels et ses calculs est dû à la façon dont la Russie classe ses victimes COVID.

Catégories

Rosstat utilise un système de notation à quatre catégories, explique-t-il. Selon le site Web de l’agence, ce sont: 1. le patient est testé positif au COVID-19 avant la mort; 2. lorsque le covid-19 est présumé être la principale cause de décès, mais doit être confirmé par une autopsie ou une enquête plus approfondie; 3. lorsque le virus a contribué à la mort chez les personnes atteintes de maladies sous-jacentes, et 4. lorsque le covid-19 est confirmé mais n’est pas considéré comme un facteur majeur de décès.

“Seule la première catégorie de victime, lorsque le patient a été testé positif au coronavirus avant de mourir, est enregistrée comme un décès par covid-19”, a déclaré Raksha à CNN. Selon Raksha, les décès dans les trois autres niveaux sont en dehors des chiffres officiels.

Ni le ministère russe de la Santé, ni le régulateur de la santé publique Rospotrebnadzor, ni Rosstat n’ont répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Cette méthode de comptage diffère des directives de l’Organisation mondiale de la santé, qui stipulent que tous les décès liés au COVID-19 doivent être comptés à moins qu’il n’y ait «une autre cause claire qui ne peut pas être liée» à la maladie.

Les vaccinations

Pourtant, tout en combattant la pandémie, la Russie sait encore faire un bon spectacle. En août, en grande pompe, il est devenu le premier pays à enregistrer un vaccin contre le coronavirus, le Spoutnik V, avant même le début des essais cruciaux de phase 3. Ce vaccin, qui a été accueilli avec scepticisme par des scientifiques extérieurs, il n’a pas encore été largement administré.

CNN a également obtenu un accès exceptionnel à un hôpital de pointe pour coronavirus temporaire de 1300 lits à Moscou, installé dans ce qui était un stade de patinage sur glace de championnat du monde, appelé le “Palais des Glaces”.

“Crise compliquée mais gérable”

“La crise est compliquée mais gérable”, a déclaré le médecin en chef Andrey Shkoda à CNN en nous faisant visiter. “Ici, nous avons tout le matériel de diagnostic nécessaire, échographie, anesthésie et ventilateurs.”

Ci-dessus, un écran gigantesque qui diffuse généralement des scores de patinage ou de hockey sur glace à la foule est maintenant utilisé pour montrer des films aux patients pendant leur traitement.

Le médecin en chef a déclaré que l’hôpital était entièrement numérique; Chaque patient se voit attribuer un bracelet avec un code QR qui renvoie à tous leurs dossiers médicaux.

«Ce sont des soins standard», a-t-il déclaré à CNN, à Moscou et au-delà.

Image optimiste

Cependant, cette image optimiste d’un pays en pleine maîtrise de la pandémie, avec un réseau de structures médicales étendues, semble de plus en plus en contradiction avec les images graphiques émergeant des hôpitaux, un examen plus approfondi des statistiques officielles et des témoignage de certains travailleurs médicaux.

Le mois dernier, le gouvernement russe a admis une pression croissante sur ses installations médicales et la vice-première ministre Tatyana Golikova a déclaré que les lits d’hôpitaux dans cinq des régions les plus touchées étaient déjà à plus de 95% de leur capacité.

Un chauffeur d’ambulance de la région de Saratov, dans le sud-ouest de la Russie, qui s’est entretenu avec CNN sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions au travail, a déclaré que la situation à son hôpital était “un désastre”.

“Les médecins refusent même d’admettre des patients âgés ayant des difficultés respiratoires”, a-t-il déclaré. «On leur dit qu’il n’y a pas lieu de les hospitaliser. Mais la vraie raison est qu’il n’y a pas assez de places dans la pièce.

Et dans une autre vidéo donnée à CNN, filmée dans une morgue surpeuplée, une voix d’homme parle des images horribles: «On pouvait difficilement trouver un espace ici. C’est comme un film d’horreur.

Anna Chernova à Moscou a contribué à ce rapport.