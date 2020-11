COVID-19 :

Pfizer: Vaccin Covid-19, efficace à plus de 90% 0:56

(CNN espagnol) – Pharmaceutical Pfizer a publié lundi des résultats encourageants sur son vaccin contre le coronavirus.

L’étude, qui est en phase 3, a démontré son efficacité chez plus de 90% des volontaires dans son étude clinique. Dans cet épisode, le Dr Huerta parle de l’annonce, de la sécurité du vaccin et de ce que nous pouvons attendre de sa mise en œuvre.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Aujourd’hui, nous verrons que le vaccin de Pfizer contre le covid-19 montre des premiers résultats prometteurs.

L’annonce Pfizer

Dans un communiqué de presse – et non une étude scientifique – la société pharmaceutique a annoncé lundi que son vaccin s’est avéré efficace à plus de 90% pour prévenir l’infection par le nouveau coronavirus chez des volontaires de la phase 3 de son étude clinique.

En ce qui concerne la sécurité du vaccin, la déclaration mentionne seulement que les effets secondaires ont été bénins. mais un rapport plus détaillé est attendu dans les semaines à venir.

Il s’agit sans aucun doute d’une bonne nouvelle car cela indique que la manière d’obtenir un vaccin efficace est la bonne.

Si nous faisons une comparaison très simple, c’est comme si la trajectoire de vol d’un avion allant de l’Amérique du Sud aux États-Unis indiquait que nous allions vers le nord. En d’autres termes, nous sommes sur la bonne voie.

Comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 16 juillet, le vaccin de Pfizer utilise la même technologie de la société Moderna et utilise une séquence de gène humain qui produit des anticorps contre le pic du nouveau coronavirus.

Lorsqu’elle est injectée à l’homme, cette séquence génétique, codée dans une molécule d’ARN messager, a montré – à la fois dans des études précliniques sur cellules et chez l’animal et dans des études cliniques chez l’homme – qu’elle est capable de stimuler la production d’anticorps contre le pic. du coronavirus.

Ces anticorps, appelés anticorps neutralisants, protègent contre l’infection et expliquent les bons résultats du communiqué de presse de Pfizer.

Vaccin Pfizer: pourquoi est-il efficace?

Mais comment sont-ils arrivés à la conclusion qu’il est efficace dans plus de 90% des cas?

Rappelons que, comme nous l’avons mentionné dans l’épisode du 19 août, lorsqu’une étude de phase 3 des vaccins est réalisée, la moitié des volontaires reçoivent une dose et l’autre moitié un placebo.

Une fois les injections reçues, les volontaires reçoivent pour instruction de mener leur vie normale et on s’attend à ce que certains d’entre eux, à la fois dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans le groupe placebo, soient infectés et développent le covid-19.

Ce que fait alors le Conseil de surveillance des effets indésirables et des données – un groupe de scientifiques indépendants qui évaluent l’efficacité et l’innocuité des vaccins – est de se réunir de temps en temps pour analyser les données.

Dans le communiqué de Pfizer, il est précisé que depuis le début de l’étude de phase 3 de son vaccin le 27 juillet, près de 44 000 personnes ont été recrutées aux États-Unis, au Brésil, en Argentine et en Allemagne, dont 94 ont contracté le Covid-19.

L’analyse a montré que moins de 10% des infections sont survenues chez les volontaires ayant reçu le vaccin candidat, tandis que plus de 90% des cas sont survenus chez les volontaires ayant reçu le placebo.

Et maintenant, quelle est la prochaine étape?

Selon Pfizer, d’ici fin novembre, il sera en mesure de soumettre sa demande d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis qui, en plus d’analyser les données scientifiques, examinera également des aspects liés à la production et à la distribution du vaccin.

L’entreprise estime que d’ici la fin de l’année, il y aura entre 15 et 20 millions de doses aux États-Unis pour vacciner les personnes les plus à risque d’infection, comme les professionnels de la santé, la police et les pompiers.

Pfizer estime également qu’à la fin de 2021, il sera en mesure de produire 1,3 milliard de doses.

Sans aucun doute, l’un des aspects de la distribution qui sera examiné de près par la FDA est le stockage du vaccin, qui nécessite une congélation extrême de moins 70 degrés Celsius et peut être actif pendant moins de 24 heures à une température comprise entre 2 et 8 degrés Celsius.

Peu d’endroits – en particulier dans les pays à faible revenu – disposent de systèmes de refroidissement aussi extrêmes, c’est pourquoi Pfizer a conçu des réfrigérateurs portables avec GPS intégré qui indique la température de l’équipement.

Il reste maintenant à attendre l’évaluation finale, qui sera réalisée lorsque 164 des plus de 44000 volontaires seront infectés et il sera également possible de savoir si, en plus de protéger contre l’infection, le vaccin peut protéger d’une infection plus grave et les personnes qui ont déjà été infectés.

BioNtech, partenaire de Pfizer dans l’étude, a déclaré à . que le vaccin, qui nécessite deux doses à trois semaines d’intervalle, assurerait une protection pendant au moins un an, il serait donc nécessaire d’être vacciné chaque année.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au Dr Elmer Huerta via Twitter. Vous pouvez également vous rendre sur CNNE.com/coronaviruspodcast pour tous les épisodes de notre podcast “Coronavirus: Reality vs. Reality”. fiction”.