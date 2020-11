COVID-19 :

Cette année, Marta Sastre n’a pas acheté de billet de train pour se rendre à Ávila depuis Madrid, la ville où elle vit depuis une décennie. Apporter des fleurs et visiter la tombe de son père, décédé d’un cancer de la prostate il y a quatre ans, est un événement familial chaque 1er novembre, Toussaint. Mais la fermeture du périmètre de la Communauté de Madrid et les restrictions de ce deuxième état d’alerte liées à l’aggravation de la pandémie l’ont empêché d’accompagner sa mère et ses deux sœurs au cimetière.

«Je pense que beaucoup de gens, comme moi, ne pardonneront pas que l’Espagne s’est ouverte au tourisme et maintenant nous sommes comme ça, sans pouvoir voir nos familles un jour qui, pour certains, est très important en raison de l’aspect symbolique », explique Marta à Newtral.es.

Comme elle, Óscar Rivas, de Lugo, quitte également Madrid chaque pont de novembre pour «le rituel familial“:” Nous avons visité les tombes de trois de mes grands-parents et de mon frère le 1er du matin, puis nous avons mangé chez mes parents avec toute la famille “, raconte Óscar à Newtral.es. «Il est clair que cette année, nous n’allions pas le faire de cette façon en raison de la limitation des rassemblements sociaux et parce qu’une partie de ma famille est composée de personnes âgées qui constituent une population à risque. Mais au moins mes parents et moi voulions y aller », ajoute-t-il.

En ce qui concerne la lieux de culte, qui comprendrait les cimetières, le décret royal 926/2020 déclarant un nouvel état d’alarme il précise seulement que la limitation est entre les mains des communautés autonomes, de sorte qu’en tant qu’autorités compétentes, elles sont chargées de fixer la «capacité des réunions, célébrations et rassemblements religieux, en tenant compte du risque de transmission qui pourrait résulter des réunions collectives».

Zones de santé restreintes et cimetières

Dans la La communauté de MadridPar exemple, pour le 1er novembre, il sera autorisé à se rendre dans des cimetières situés dans des zones de santé confinées, comme La Almudena, à condition que les visiteurs proviennent de zones de santé non confinées. Si une personne se trouve dans l’une de ces zones réglementées, elle ne peut se rendre au cimetière que s’il se trouve dans la même zone ou elle peut se rendre dans n’importe quelle autre zone de la communauté s’il y a une bonne cause (par exemple, une sépulture).

Certaines des mesures destinées à minimiser les risques sont expliquées dans une résolution publiée par le ministère régional de la Santé de Madrid. Par exemple, la capacité dans les lieux de culte ne doit pas dépasser 60% en règle générale, mais il ne peut excéder un tiers de sa capacité dans les noyaux avec mesures spéciales. C’est pourquoi la résolution recommande “d’étendre les heures d’ouverture les jours avant et le jour du jour férié, afin que les visites soient espacées” et que les visiteurs ne soient pas concentrés aux mêmes heures, ce qui pourrait entraîner des files d’attente. l’entrée.

De plus, les points de document, ils doivent être définis circuits différenciés entrée et sortie du public, en évitant que les gens se croisent. Ils doivent également maintenir une distance physique minimale de 1,5 mètre en tout temps, ainsi que porter un masque.

Ces circuits d’entrée et de sortie sont également l’un des mécanismes mis en œuvre dans le Communauté valencienne, qui a annoncé jeudi, comme Madrid, la fermeture de son périmètre. Ici aussi, selon le ministère de la Santé, il y aura un contrôle strict de la capacité de s’assurer que l’occupation des cimetières ne dépasse pas “un personne pour 2,25 mètres carrés d’espace praticable, y compris le personnel de travail ». De même, ce protocole souligne que l’utilisation d’un masque est obligatoire en tout temps, sauf dans des cas justifiés, comme une maladie respiratoire.

Une femme se rend ce jeudi au cimetière de l’Almudena à Madrid, à la veille de la Toussaint | Image: David Fernández .

Protocoles régionaux et municipaux

Bien que les régions autonomes aient conçu leurs protocoles, certaines municipalités les ont adaptés à leur situation particulière. Par conséquent, la Conseil municipal de Valence a annoncé ce jeudi qu’il étudiait la possibilité de fermer les cimetières durant ce week-end comme mesure préventive de contagion communautaire. Comme avancé par le journal valencien Las Provincias, le conseil municipal a recommandé à la population âgée d’éviter de se rendre au cimetière le dimanche 1er novembre et a demandé à la population générale d’échelonner les visites (ou de les avancer ou de les reporter à quelques jours avant ou quelques jours). après).

À partir de Association nationale des services funéraires (PANASEF), son porte-parole, Alfredo Gosálvez, explique à Newtral.es qu ‘”du secteur un appel est lancé aux familles pour qu’elles visitent les cimetières de manière échelonnée”, tout en reconnaissant que la réglementation “dépend de chaque autonomie et même des conseils municipaux ».

«Nous devons éviter de nouvelles sources de contagion et de risques. C’est ce que le secteur funéraire demande à la société pour avancer ce 1er novembre sans incident », ajoute Gosálvez, qui demande« d’éviter les heures de pointe et de limiter le temps de permanence ». Le porte-parole de PANASEF rappelle que, face à ceux qui ont enterré des proches dans une communauté autonome où fermeture du périmètre (ou ils doivent passer de l’un avec cette mesure), “la possibilité de quitter un territoire ou d’y entrer n’est pas incluse s’il y a des fermetures de périmètre pour visiter des cimetières comme l’un des cas exceptionnels” et que, en conséquence moment «il faut respecter la réglementation».

Dans Galice, la Xunta a développé un protocole qui ne permet pas aux cimetières de dépasser ces jours-ci 30 minutes. De plus, ils ne peuvent être effectués qu’en groupe de quatre personnes maximum et doivent être en famille ou en concubinage. À titre de recommandations, ce guide établit la prolongation des heures d’ouverture du cimetière pour éviter les foules en anticipant que le premier jour, de nombreuses personnes nettoieront les tombes ou les niches de leurs proches. Il est également recommandé d’effectuer ces visites avant le 1er novembre ou après le 2 novembre.

Dans Catalogne, comme dans la Communauté valencienne, la capacité est limitée à une personne pour 2,25 mètres, et il est recommandé évitez d’utiliser des bancs et des sièges. Les cimetières de Barcelone indiquent que dans la ville il y aura “des contrôles de sécurité aux entrées des cimetières pour réguler le flux des visiteurs” et que des activités telles que messes, concerts ou itinéraires ne seront pas proposés.

La capacité dans les cimetières de Castille et LeonSelon le protocole du Conseil, il ne peut excéder 50% de sa capacité (en calculant que chaque personne doit occuper un espace d’environ quatre mètres carrés) et, comme en Catalogne, il y aura également contrôles aux entrées. Le document rappelle que «des limites peuvent être fixées au moment de la permanence».