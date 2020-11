COVID-19 :

Les défis visuels pour tester notre acuité visuelle sont à l’ordre du jour aussi bien sur Internet que sur les réseaux sociaux. Il existe différents thèmes, pour tous les goûts et pour tous les âges. Cette fois, nous vous apportons un défi visuel lié à l’un des éléments qui, malheureusement, Ils font déjà partie de notre vie en ces temps de coronavirus: les masques.

Nous sommes en Espagne depuis plusieurs mois avec l’obligation de porter un masque comme mesure préventive de base contre le nouveau coronavirus. Cependant, il y en a encore beaucoup qui ne mettent pas correctement le masque couvrant complètement le nez, le menton et la bouche Alors ce nouveau défi viral qui circule sur les réseaux nous rappelle (et beaucoup) les différentes situations que l’on voit lorsque l’on descend dans la rue. Dans l’image, nous pouvons voir des dizaines d’hommes parmi lesquels nous devons rechercher les quatre qui portent le mauvais masque. Vous osez?

Préparez votre acuité visuelle car vous n’aurez que trente secondes pour observer l’image et donner votre réponse finale. Portez une attention particulière à tous les hommes, ainsi qu’à tous les détails dans les plus brefs délais. N’oubliez pas de garder à l’esprit quelle est la bonne façon d’appliquer le masque pour pouvoir atteindre facilement la solution à ce nouveau défi visuel et viral.

Nous vous donnons la solution au défi

Tick, tock, tick, tock. Les trente secondes requises se sont écoulées et vous n’avez pas trouvé les quatre hommes avec le mauvais masque? Ne vous inquiétez pas car chez Epik nous vous donnons la bonne solution au défi viral. Regardez bien en bas de l’image car il y a les quatre individus que nous recherchons.

L’un d’eux est dans le coin inférieur droit, dans la deuxième rangée. Le second est à gauche du premier, à deux personnes, et porte des lunettes. Le troisième individu que nous recherchions se trouve dans le coin inférieur gauche et enfin, le quatrième se trouve sur le côté gauche de l’instantané, à droite dans le dernier quatrième si vous comptez à partir du bas.