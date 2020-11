COVID-19 :

Beaucoup de personnes qui ont vaincu Covid-19 se demandent quelles sont les conditions requises pour donner du plasma. La transfusion de ce composant du sang chargé des anticorps de ceux qui ont réussi à vaincre le mal s’est avérée très efficace. Parmi les bénéficiaires de ce traitement expérimental, le taux de mortalité est considérablement plus faible. Aucun risque d’effets secondaires ou de dommages collatéraux.

Cependant, malgré l’enthousiasme et le désir d’aider, tout le monde ne peut pas devenir donneur de plasma. Une série de paramètres doit être respectée, le tout dans le but de garantir la sécurité des patients, ainsi que celle des donneurs eux-mêmes.

Exigences de base

La première chose est se conformer aux exigences établies dans les cas de dons de sang “ normaux ”. Autrement dit, ils ne peuvent participer qu’à l’âge légal et jusqu’à 65 ans. De même, les donneurs doivent peser au moins 50 kilogrammes.

Il ne peut pas s’agir de personnes tatouées ou ayant reçu un diagnostic de maladie transmise par le sang. (SIDA, paludisme, hépatite et tumeurs). Ils ne peuvent pas non plus avoir de rapports sexuels à risque dans leur histoire. Certains pays, comme l’Espagne, excluent également ceux qui ont reçu des transfusions.

Exigences particulières

En plus de ce qui précède, l’obligation de donner du plasma a été ajoutée. Le principal: un test pour confirmer le diagnostic de Sars-Cov 2. (PCR, antigènes ou sérologiques). De même, une période d’au moins un mois doit s’être écoulée depuis le moment où vous avez reçu votre congé médical.

Les mères ou les femmes ayant des antécédents de grossesse (qu’elles aient accouché ou non) ne satisfont pas non plus aux exigences pour ce type de don. Entre autres parce que, une fois l’ovule fécondé, le corps développe des anticorps anti-neutrophiles et HLA. Les risques que ceux-ci génèrent des réactions indésirables au niveau des récepteurs sont assez élevés. Dans de nombreux cas, la vie en danger.

Exigences pour donner du plasma: à quoi ressemble le processus?

Le don de plasma n’est pas très différent du moment où ce qui sera utilisé chez les patients est du sang “ entier ”. Les donneurs se rendent au centre de santé ou à la banque de sang, où après un entretien pour établir les antécédents médicaux, ils sont rapidement évalués par un spécialiste.

Une fois que l’aptitude du volontaire est confirmée, l’extraction est effectuée. Le processus à suivre est connu sous le nom d’aphérèse. Au moment où le liquide rouge est «aspiré», il passe par un circuit où le plasma est «libéré». Le reste des composants sanguins est immédiatement renvoyé dans le système circulatoire.

Pour les patients récupérés de Covid-19 résidant à Madrid et souhaitant participer à ces dons, il leur suffit d’envoyer un e-mail à [email protected] Il est important d’inclure, en plus des informations personnelles essentielles, un numéro de téléphone de contact. Le don de sang (dans ce cas de plasma) est la vie pour le traitement efficace de nombreuses maladies graves. Et en ces temps de pandémie avec des centaines de milliers de personnes décédées dans le monde, encore plus.