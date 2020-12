COVID-19 :

. – Le vaccin candidat contre le coronavirus de Moderna est similaire au vaccin Pfizer-BioNTech, qui a été autorisé et expédié aux premiers Américains plus tôt cette semaine.

Mais il existe des différences importantes. Plus important encore, le vaccin de Moderna peut être stocké dans des congélateurs normaux et ne nécessite pas de réseau de transport très froid, ce qui le rend plus accessible aux petites installations et aux communautés locales.

Le comité consultatif sur les vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis se réunit jeudi pour examiner s’il recommande une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin de Moderna. La décision de la FDA est attendue vendredi.

Voici un aperçu de ce que nous savons sur le vaccin Moderna et comment il se compare à celui de Pfizer.

Qu’est-ce que Moderna?

Alors que Pfizer est un géant pharmaceutique, Moderna (abréviation de modifié ARN, qui est ARN en anglais) est une société de biotechnologie basée à Cambridge, Massachusetts.

Moderna, qui a été créée en 2010, n’a jamais mis un produit sur le marché et n’a jamais fait approuver son utilisation par la FDA à l’un de ses neuf vaccins candidats. De plus, il n’avait jamais fait passer un produit à la phase trois d’un essai clinique auparavant.

Les scientifiques de la société avaient déjà collaboré avec des chercheurs des National Institutes of Health (NIH) sur un vaccin contre un autre coronavirus, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Lorsque des chercheurs chinois ont publié la séquence génomique du nouveau coronavirus à la mi-janvier, ils ont eu un gros coup de pouce.

Le vaccin, appelé ARNm-1273, a été soutenu par une aide au développement de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. L’Autorité américaine de recherche et de développement biomédical avancé, connue sous le nom de BARDA, a soutenu des essais cliniques de stade avancé et a aidé à intensifier la fabrication.

La FDA a donné le feu vert aux essais cliniques du vaccin de Moderna le 3 mars, le premier à être rendu public. Son essai clinique de stade avancé a débuté le 27 juillet et était le premier essai clinique de phase 3 financé par le gouvernement pour un vaccin COVID-19 aux États-Unis. La société a demandé à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin le 30 novembre.

Le vaccin de Moderna fonctionne-t-il?

Le vaccin Moderna s’est avéré efficace pour prévenir les cas de COVID-19 au total et limiter le COVID-19 sévère pendant la phase de test.

L’efficacité du vaccin COVID-19 était de 94,1% et elle s’est produite au moins 14 jours après la deuxième dose, selon un document d’information publié par un comité consultatif de la FDA.

Dans l’essai de Moderna, 15 000 participants à l’étude ont reçu un placebo, qui est une injection de solution saline sans effet. Sur plusieurs mois, 185 d’entre eux ont développé le covid-19 et 30 ont développé des formes sévères de la maladie. L’un d’eux est mort.

15 000 autres participants ont reçu le vaccin et seulement 11 d’entre eux ont développé le COVID-19. Aucun des 11 n’est tombé gravement malade.

Le vaccin était efficace dans tous les groupes d’âge, sexes, races et groupes ethniques, ainsi que chez les participants présentant des comorbidités médicales associées à un risque élevé de COVID-19 sévère, selon le document d’information. Environ 10% des participants à l’étude étaient noirs et 20% étaient hispaniques ou latino-américains.

Comment fonctionne le vaccin de Moderna?

Comme le vaccin Pfizer, Moderna propose de l’ARN messager, ou ARNm, qui est une recette génétique pour fabriquer certains des pics trouvés sur le coronavirus. Une fois injecté, le système immunitaire du corps produit des anticorps contre les pointes. Si une personne vaccinée est ultérieurement exposée au coronavirus, ces anticorps doivent être prêts à attaquer le virus.

Le vaccin Moderna contient en particulier un ARNm synthétique qui code pour une structure appelée «glycoprotéine de pic stabilisée avant fusion» du virus.

Le vaccin contient également des matières grasses appelées lipides, trométhamine, chlorhydrate de trométhamine, acide acétique, acétate de sodium et saccharose.

En quoi le vaccin Moderna est-il différent de celui de Pfizer?

Les deux vaccins sont très similaires, mais ils présentent des différences clés qui rendent le vaccin de Moderna “plus flexible”, comme l’a déclaré le mois dernier le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar.

Efficacité: Les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech ont montré des niveaux d’efficacité similaires proches de 95%.

“Ils semblent être à peu près équivalents”, a déclaré mardi le Dr Paul Offit, membre du comité consultatif sur les vaccins de la FDA, lors d’une apparition au “New Day” de CNN.

Structure: Les deux vaccins dépendent de l’ARNm – ou de l’ARN messager – pour fonctionner, bien qu’avec des structures et une composition légèrement différentes.

“Bien qu’ils soient tous deux des vaccins à ARN messager, ce sont des molécules d’ARN messager vraiment différentes, ils ont différents systèmes de libération de lipides, c’est-à-dire le type de goutte de graisse dans laquelle se trouve l’ARN messager”, a déclaré Offit lundi. . “C’est pourquoi ils ont des caractéristiques de stockage et de manutention différentes.”

Chambre froide: Plus important encore, le vaccin de Moderna n’a pas besoin d’être conservé à des températures extrêmement froides, comme celle de Pfizer.

Le vaccin Pfizer doit être conservé à environ -75 degrés Celsius. C’est environ 50 degrés plus froid que n’importe quel vaccin actuellement utilisé aux États-Unis. Le vaccin ne peut être conservé au réfrigérateur que jusqu’à cinq jours avant son expiration.

Pour tenir compte de cela, CDC a créé un ensemble complexe d’exigences de manutention et de stockage connu sous le nom de «chaîne du froid» qui comprenait des congélateurs ultra-froids coûteux et beaucoup de glace sèche.

En revanche, le vaccin de Moderna peut être conservé à environ moins -20 degrés Celsius, soit à peu près la température d’un congélateur domestique, selon Moncef Slaoui, directeur de l’initiative américaine visant à développer un vaccin contre le COVID-19. Le vaccin de Moderna peut également être conservé au réfrigérateur pendant 30 jours avant son expiration.

“C’est donc plus gérable et beaucoup plus communément disponible”, a déclaré Slaoui mardi.

Ces différences suggèrent que le vaccin Pfizer peut être davantage utilisé pour les grandes institutions dotées d’une infrastructure établie comme les hôpitaux. En revanche, le vaccin de Moderna peut être plus utile pour les petites installations comme une chaîne locale ou un pharmacien.

Dosage et temps: Le vaccin de Moderna est administré en deux doses de 100 microgrammes à 28 jours d’intervalle. Le vaccin Pfizer est administré en deux doses de 30 microgrammes à 21 jours d’intervalle.

Âge: S’il était homologué, le vaccin Moderna serait utilisé chez les personnes de plus de 18 ans, tandis que le vaccin Pfizer était homologué pour les personnes de plus de 16 ans.

Le vaccin est-il sûr?

Le vaccin a un profil de sécurité “favorable”, indique le document d’information de la FDA, “sans aucun problème de sécurité spécifique identifié”, l’empêchant d’obtenir une autorisation d’urgence.

Les effets indésirables les plus courants du vaccin ont été des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et des frissons, selon le document. Des ganglions lymphatiques enflés ont également été signalés.

Dans l’ensemble, «la fréquence des événements indésirables graves non mortels était faible et sans déséquilibre significatif» entre le groupe qui a reçu le vaccin et le groupe qui a reçu le placebo.

Un participant à l’étude, Yasir Batalvi, 24 ans, a déclaré à CNN qu’il avait une faible fièvre, de la fatigue et des frissons après avoir reçu la deuxième injection de ce qu’il croyait être le vaccin réel. C’était bien le lendemain matin.

Slaoui, le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, a déclaré qu’environ 10 à 15% des sujets immunisés de l’étude développeront «des effets secondaires assez visibles».

Quand puis-je me faire vacciner?

Les États-Unis ont initialement acheté 100 millions de doses du vaccin Moderna et la semaine dernière ont accepté d’acheter 100 millions de doses supplémentaires. Moderna a commencé à fabriquer les 100 premiers millions de doses alors que les essais cliniques étaient en cours, a déclaré le ministère des Services sociaux dans un communiqué.

Le vaccin n’a pas encore été homologué en premier. Le comité consultatif de la FDA se réunit jeudi pour discuter de l’autorisation d’utilisation d’urgence, et Slaoui a déclaré qu’il espère que le comité l’approuvera vendredi.

Si cela se produit, il a déclaré que les expéditions devraient commencer 24 heures plus tard pour que les vaccins arrivent à l’installation lundi matin.

Plus de 6 millions de doses de vaccins Moderna seront expédiées vers plus de 3 200 sites, bien plus que les 636 sites auxquels les vaccins Pfizer ont été expédiés.

De là, les vaccinations seront administrées dans l’ordre établi par les autorités nationales et locales. Les conseillers en vaccins des CDC ont recommandé que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers en ligne pour tout vaccin contre le coronavirus qui obtient une approbation d’urgence.

Le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, a estimé que les vaccins seront généralement disponibles à la fin du printemps ou au début de l’été.

– Jen Christensen, Elizabeth Cohen et Naomi Thomas de CNN ont contribué à ce rapport.