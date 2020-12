COVID-19 :

La vaccination contre le Covid-19 commence aux États-Unis 1:21

(CNN espagnol) – Le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont déjà commencé la vaccination contre le covid-19. Cependant, de nombreuses personnes ont déclaré qu’elles n’obtiendraient pas le vaccin.

Dans un premier temps, le plan de vaccination se concentrera sur le personnel de santé et les résidents des centres de soins de longue durée, qui sont les plus vulnérables à contracter le COVID et à avoir des conséquences dévastatrices. Des millions de personnes devraient être vaccinées avant la fin de l’année.

Le vaccin contre le coronavirus n’est pas encore largement disponible, donc les adultes en bonne santé de moins de 65 ans et les enfants aux États-Unis devraient attendre la fin du printemps ou même l’été 2021 pour y avoir accès. au vaccin. Cela dépend également du nombre de vaccins approuvés pour le public et de la rapidité avec laquelle ils sont fabriqués et distribués.

Mais si le vaccin est une bonne nouvelle pour la communauté scientifique et pour beaucoup, c’est le début de la fin de la pandémie, le développement du vaccin en seulement onze mois – par rapport à la recherche vaccinale qui dure depuis des années – a généré un grand scepticisme. À tel point que beaucoup ont dit qu’ils ne seraient pas vaccinés. Du moins pas encore, et les conséquences peuvent être dévastatrices, selon les experts.

“Les implications de ne pas se faire vacciner sont relativement simples: vous pouvez contracter un COVID très grave et vous pouvez mourir”, a déclaré le Dr Joseph Varón, chef de cabinet du United Memorial Medical Center à Houston, à CNN en Español. «Je pense qu’il est très important que les gens comprennent qu’il faut se faire vacciner. Vous devez avoir ce vaccin.

Ne pas se faire vacciner pourrait laisser les personnes plus susceptibles de contracter une maladie à coronavirus beaucoup plus violente que celles qui le font, selon le Dr Varón.

«En d’autres termes, si la maladie commence à progresser, les personnes vaccinées réussiront. Les personnes qui ne sont pas (vaccinées) vont avoir l’infection et le pire, c’est qu’elles peuvent en infecter une autre. Donc, du point de vue de la santé publique, vous devenez un problème », a déclaré Varón, qui a ajouté que ceux qui ont des conditions préexistantes peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves telles que la mort, comme nous le voyons aujourd’hui.

La Californie commence la vaccination contre le Covid-19 4:24

Protéger le vaccin contre le coronavirus

Jusqu’à présent, on sait que le seul vaccin autorisé, celui de Pfizer et BioNTech, est jusqu’à 95% efficace dans la lutte contre le coronavirus avec deux doses. Mais on ne sait pas combien de temps durera l’immunité. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «il est trop tôt» pour savoir quelle est la protection à long terme du vaccin.

Si une personne choisit de ne pas être vaccinée, les implications peuvent être plus larges, car non seulement elle n’obtiendra pas de protection contre le COVID-19, mais cela pourrait potentiellement rendre difficile l’obtention de l’immunité collective et rendre les groupes vulnérables à haut risque qui pourraient ne pas être en mesure de le faire. recevoir le vaccin.

“Ce moment de l’immunité collective est retardé parce que le virus existe en étant capable de passer d’une personne à l’autre et si les gens ont déjà des anticorps, cela représente un moyen de bloquer la transmission du virus”, a déclaré le Dr José à CNN. Torradas, médecin urgentiste et porte-parole de l’American College of Emergency Physicians, basé en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré la semaine dernière qu’il espérait que le pays disposera d’un programme de vaccination régulier permettant à la plupart des gens d’être vaccinés très rapidement et de revenir normalité, que ce soit à l’été 2021 ou à l’automne.

«Mon espoir et ma projection sont que si nous faisons vacciner les gens en masse afin d’obtenir ce grand pourcentage de la population, à l’approche de l’automne, nous pouvons être vraiment rassurés que les gens vont à l’école à l’école, que ce soit de la maternelle à la 12e année, ou à l’université », a ajouté Fauci.

Comment obtenir une immunité collective avec le vaccin?

Les experts conviennent que l’application collective du vaccin peut contenir la pandémie. Selon la dernière enquête NPR / PBS Newshour / Marist College, 32% des personnes interrogées n’obtiendraient pas le vaccin, tandis que 61% ont déclaré qu’elles le feraient (en septembre, 49% ont dit qu’elles le feraient).

Selon la London School of Hygiene and Tropical Medicine, un vaccin COVID-19 devra être accepté par au moins 55% de la population pour offrir une immunité à la communauté, et certains scientifiques prévoient que des nombres encore plus importants seront nécessaires. .

Pour Torradas, ne pas se faire vacciner continuerait la situation comme celle dans laquelle nous vivons actuellement, dans laquelle plus de 73 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus et 1,6 million de personnes sont décédées depuis le début de la pandémie. Plus de 300 000 d’entre eux aux États-Unis.

“En ce qui concerne ceux qui ne se font pas vacciner, ce n’est pas qu’ils représentent plus de danger qu’ils ne peuvent l’être actuellement”, a déclaré Torradas. «Il faut comprendre qu’en ne se faisant pas vacciner si on n’a pas d’anticorps, on peut être infecté et cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas infecter les personnes qui ont été vaccinées. Les personnes vaccinées ont au moins plus de chances de ne pas avoir de complications graves.

Le problème de la désinformation

Le mouvement anti-vaccin a pris de l’ampleur ces dernières années, certains parents refusant de vacciner leurs enfants contre des maladies autrefois éradiquées, comme la polio et la rougeole.

“Il y a un sentiment général contre la science, contre l’autorité et contre les vaccins chez certaines personnes dans ce pays, un pourcentage alarmant de personnes, relativement parlant”, a déclaré le Dr Fauci à CNN ces derniers mois.

Et cette désinformation peut être mortelle en termes de santé publique au milieu d’une pandémie dévastatrice qui a laissé des millions de personnes infectées.

«Malheureusement, un environnement de confiance et d’informations adéquates n’a pas été créé en raison de toutes les communications erronées et mal informées que le gouvernement de ce pays a données. Et cela cause cette réticence », a déclaré le Dr Flor Muñoz, expert en vaccins et chercheur au Baylor College of Medicine, à CNN en Español.

Selon Muñoz, la désinformation sur les vaccins est malheureuse. L’expert exhorte les gens à profiter de la «meilleure option que nous ayons en ce moment», à savoir les vaccins pour aider à éradiquer la létalité de cette pandémie.

«Cela a été la meilleure option dans l’histoire de l’humanité. Le fait d’avoir des vaccins qui éliminent les infections qui peuvent être comme celles-ci. C’est ce qui a tiré l’humanité de nombreux fléaux antérieurs et de nombreuses épidémies précédentes », a ajouté Muñoz.

Les experts continuent d’insister sur le fait que la vaccination, qui n’est pas encore massive et accessible uniquement à certains groupes, n’est pas la seule réponse à la pandémie. Vous devez continuer à vous laver les mains, à vous éloigner physiquement et à utiliser des masques pour arrêter la propagation du virus.

– Avec des informations de Carolina Melo de CNN en Español et Maggie Fox, Katie Hunt, Harry Enten et Elizabeth Cohen de CNN.