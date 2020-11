COVID-19 :

Selon une enquête de ‘Trends Cofares’, etl 79,8% des Espagnols reconnaissent avoir abusé du masque. Un pourcentage très élevé, voire dangereux selon les experts. L’une des principales erreurs commises est le dépassement de la durée d’utilisation recommandée.

L’adaptation à l’utilisation obligatoire du masque a été positive pour 67% des personnes interrogées. 40% des femmes et 27% des hommes admettent que le porter continue de causer de l’inconfort. Par tranches d’âge, ils sont personnes entre 36 et 55 ans ceux qui se sont le plus adaptés à la vie avec des masques, parmi lesquels seulement 61% se sentent à l’aise.

Utiliser le temps

le ministère de la Santé déclare que les masques chirurgicaux doivent être remplacés toutes les quatre heures, mais seulement 20,2% des personnes interrogées respectent cette indication.

Les scientifiques et les professionnels de la santé expliquent que ne pas porter correctement le masque, c’est comme ne pas le porter car ça cesse d’être efficace. Lorsque la durée d’utilisation recommandée est dépassée, le filtre devient humide, endommagé et ne protège donc plus.

Taille

Un aspect qui ne fait généralement pas l’objet de beaucoup d’attention est la taille du masque. Et c’est une grosse erreur, car il doit s’adapter parfaitement au nez et au menton pour Sois efficace. La taille est très importante dans le cas des enfants, et vous devez choisir en fonction de leur âge et de la taille de leur visage.

Hygiène des mains

Une autre raison pour laquelle de nombreux Espagnols reconnaissent qu’ils abusent du masque est qu’ils ne le manipulent pas de manière hygiénique. Avant de le mettre et après l’avoir enlevé, vous devez se laver les mains avec du savon au pH neutre et de l’eau tiède, ou avec un gel hydroalcoolique. Ceci est essentiel pour éviter de le contaminer, et très peu de gens le font.

Une fois les mains lavées, le masque n’est pris que par les élastiques et il est placé. Ensuite, vous devez vous assurer que couvre bien le nez et la bouche, en évitant qu’il y ait des espaces. Bien sûr, s’il est mouillé par la sueur ou la pluie, il doit être remplacé.

Espace de rangement

Les experts avertissent qu’il y a encore ceux qui ne savent pas comment ranger le masque. le Conseil général des soins infirmiers a produit un guide avec une série de directives sur la façon de ranger vos masques lorsque vous êtes loin de chez vous pour les utiliser à nouveau en toute sécurité. Le plus important est qu’ils soient stockés dans un sac en tissu ou dans une enveloppe en papier. Les sacs en plastique ne sont pas une bonne option.

Les risques de porter le masque sur le bras ou le cou sont très larges. Les masque pendentifs ils sont une tendance, bien que les agents de santé déconseillent leur utilisation.

Si vous faites partie des Espagnols qui utilisent mal le masque, Il est temps pour vous d’apprendre de vos erreurs et d’en faire un bon usage pour protéger votre santé et celle des personnes autour de vous.