COVID-19 :

Les pires prévisions après la célébration des réunions de Noël semblent se réaliser. Le taux d’infections ne cesse de croître et certains hôpitaux du pays connaissent déjà une saturation de leurs unités de soins intensifs. Face à ce scénario, de nombreux gouvernements autonomes ont décrété de nouvelles restrictions pour arrêter la propagation du Covid-19 et contrôler ses niveaux d’incidence et une fois de plus la hostellerie est la grande victime de ces mesures.

Catalogne

En Catalogne, l’une des communautés qui applique les restrictions les plus sévères pour l’hôtellerie, l’ouverture d’établissements face au public est limitée de 7h30 à 9h30 du matin pour le petit-déjeuner et de 13h00 à 13h00. 15h00 pour les repas. Dans ces heures la capacité est limitée à 30% à l’intérieur des locaux, bien que les terrasses puissent être opérationnelles à 100%.

Dans le cas des bars et restaurants proposant des plats à emporter, ils peuvent servir des dîners à récupérer sur place de 19h00 à 22h00 et jusqu’à 23h00 en cas de livraison à domicile. Quant aux réunions, les groupes de 4 personnes ou 6 dans le cas d’être de la même bulle sont autorisés.

Andalousie

En Andalousie, le couvre feu Il se poursuit entre dix heures du soir et six heures du matin avec une limite de réunion de six personnes. De plus, la fermeture de toute l’hôtellerie a été décrétée à six heures de l’après-midi, à l’exception des cafétérias qui ne vendent pas d’alcool qui doivent fermer à huit heures de l’après-midi. Dans le cas des établissements proposant des plats à emporter, la cueillette est autorisée sur place jusqu’à 21h30 et les livraisons à domicile peuvent être effectuées jusqu’à 23h30.

Galice

Dans le cas de la Galice, les bars et restaurants sont fermés à 18h00 et les réunions sont limitées à quatre personnes. La disparité de l’incidence du Covid-19 au sein de la communauté signifie que les restrictions présentent également certaines différences. Pour les communes avec un niveau d’incidence moyen-élevé, la capacité au sein des locaux est limitée à 30% et 100% de la capacité est maintenue dans le terrasses. Au contraire, dans les zones les plus touchées, l’activité n’est pas autorisée à l’intérieur des locaux et la capacité des terrasses est limitée à 50%.

Madrid

La Communauté de Madrid établit que les établissements hôteliers et de restauration ne peuvent excéder 50% de leur capacité de consommation à l’intérieur des locaux et que le service de bar n’est pas autorisé. Les tables ou groupes de tables doivent garder une distance d’au moins 1,5 mètre et la fermeture des locaux est prévue à 00h00, ne pouvant plus admettre de personnes après 23:00 heures.

Castille et Leon

Pour sa part, en Castille et León, le couvre-feu se poursuit de 22h00 à 6h00 avec des réunions limitées à 6 personnes. De plus, la fermeture de l’hôtellerie à l’intérieur des établissements a été décrétée, par conséquent, elle ne peut être consommée que sur les terrasses du air libre et les fameux «aquariums» – terrasses couvertes – sont abandonnés. De cette manière, l’activité n’est autorisée qu’à l’intérieur pour la collecte des commandes à emporter et des commandes à domicile.

Castilla La Mancha

En Castilla-La Mancha, l’activité n’est pas autorisée à l’intérieur des bars et restaurants et la capacité sur les terrasses est limitée à 50%. Dans le cadre de ces mesures, l’heure de fermeture des établissements est fixée à 23h00 et le nombre de personnes est limité à un maximum de six par table.

Estrémadure

L’Estrémadure est la Communauté autonome avec la plus forte incidence au cours de cette troisième vague. Ainsi, le gouvernement régional a décrété la fermeture totale de l’hôtellerie tant au sein des établissements que sur les terrasses. De cette manière, seule la consommation de produits à emporter est autorisée, tant la collecte dans les locaux -qui peut se faire jusqu’à 22h00- que le la livraison a domicile, qui peut se tenir jusqu’à minuit.

Aragon

Pendant ce temps, Aragon maintient son couvre-feu de 23h00 à 6h00. En ce qui concerne les restrictions à l’industrie hôtelière, la fermeture des bars et restaurants se fera à 20h00 et avec une limitation de capacité de 30% à l’intérieur – avec des groupes de quatre personnes maximum – et 50% sur la terrasse, où des groupes de six personnes peuvent se rencontrer. De plus, il est interdit fumer sur les terrasses et la consommation au bar.

Communauté valencienne

Dans la Communauté valencienne, la fermeture de tous les hôtels a été décrétée à 17h00 et le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer est limité à quatre. De plus, il est interdit de fumer sur les terrasses. Il réduit également de 50% à 30% la capacité du magasins. Les établissements de services de base conserveront une capacité de 50%, comme c’est le cas dans les supermarchés ou les pharmacies.

Asturies

Après les vacances de Noël, Les Asturies avancent de trois heures la fermeture de l’industrie hôtelière, donc les bars et restaurants ferment à 20h00. De même, compte tenu du resserrement des restrictions, les réunions sont limitées à un maximum de quatre personnes et la consommation au bar est interdite.

Pays Basque

Au Pays Basque, tous les bars et restaurants doivent fermer à 21h00 et la vente d’alcool est interdite à partir de ce moment jusqu’à 8h00. Également. Seules les personnes peuvent être admises jusqu’à 20h00, sauf en hauteur incidence où toute l’hospitalité restera fermée. Quant à la capacité, elle est limitée à 50% à l’intérieur et 100% est maintenue sur la terrasse, étant interdite la consommation au bar ou debout.

Cantabrie

Pendant ce temps, la Cantabrie se prépare à faire face à cette troisième vague de la crise du coronavirus avec la fermeture des intérieurs de bars et restaurants, limitant la capacité sur les terrasses à 50%, ne permettant pas les groupes de plus de six personnes. Certaines restrictions qui arrivent en entier vague froide dans la région à basses températures.

Navarre

Navarra avance la fermeture de l’hôtellerie d’une heure – jusqu’à 21h00 – et limite le nombre de réunions à six personnes. De plus, il interdit de fumer sur toutes les terrasses bars et restaurants.

La Rioja

La Rioja maintient son couvre-feu entre dix heures du soir et six heures du matin et à partir de ce samedi, elle fixe l’heure de fermeture des établissements non essentiels à 17h00.. De plus, les réunions sont limitées à un maximum de quatre personnes. Certaines restrictions qui se traduisent par un nouveau coup dur pour l’industrie hôtelière.

Murcie

Le gouvernement communautaire maintient le fermeture du périmètre et le couvre-feu de 22h00 à 6h00 Quant à l’hôtellerie, la capacité à l’intérieur des établissements est limitée à 30% et 100% est autorisé sur la terrasse, avec un nombre maximum de six personnes par table et la consommation au bar n’est pas autorisée.

Iles Baléares et Canaries

Aux Baléares, les îles de Majorque et Ibiza les bars et les restaurants ferment, limitant leur activité à emporter. Dans le cas de Minorque et Formentera, Oui, la consommation est autorisée à l’intérieur des bars et des restaurants avec des réunions jusqu’à six personnes.

Dans l’archipel des Canaries, les réunions sont limitées à quatre personnes, seulement cohabiter, et le service de restauration en salle est interdit, limité aux terrasses et à 50% de la capacité. Un scénario qui s’ajoute aux restrictions sur l’industrie hôtelière dans les mois de mars et octobre