COVID-19 :

Dire par un groupe WhatsApp que le test PCR a été testé positif pour le coronavirus n’est jamais un plat de bon goût. Par conséquent, un garçon a décidé de révéler la nouvelle à ses amis d’une manière quelque peu originale.

«J’ai déjà passé les tests», dit-il dans la conversation sur WhatsApp. L’un d’eux répond “nous surprendre”. Dit et fait. Le message suivant est une liste de lecture Spotify appelée “ Je suis positif ” qui contient des chansons qui résument ce que signifie avoir un coronavirus.

Avec des chansons de Valentino, J Balvin, Sidonie ou Melody, les noms des chansons dans l’ordre obtiennent la liste suivante: “Bonjour / Mon peuple / Le résultat final / C’était positif / Alors … / Sûrement / Tous les zombies / Vous êtes ici / Contaminé / Attention / Aujourd’hui j’ai de la fièvre / Et aussi / J’ai du mal à respirer / Si je meurs / Je t’aime beaucoup “.

Il semble qu’en plus, celui-ci ait créé un nouvel utilisateur Spotify pour l’occasion. Son nom sur la plate-forme de streaming est “Je suis contagieux”. Les amis du groupe WhatsApp, en revanche, n’ont pas si bien reçu la nouvelle. Certains ne savent pas s’ils ont ou non un coronavirus et d’autres n’acceptent pas l’humour noir des dernières chansons.

Dans tous les cas, l’utilisateur de Twitter qui a partagé la pièce a réussi à viraliser la publication. Dans le réseau social, il a déjà plus de 5 000 retweets et 33 000 «j’aime». “Quelqu’un peut-il me passer la playlist?”, Demandent certains.