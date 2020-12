COVID-19 :

Cette année 2020 restera dans l’histoire comme celle de la pandémie de coronavirus. Le moteur de recherche le plus important au monde, Google, a reçu d’innombrables visites essayant de résoudre certaines questions liées à l’agent pathogène. Mais aussi, il y a eu d’autres consultations dans divers domaines. Quelles furent les mots les plus recherchés en 2020?

général

Le roi de cette catégorie c’était sans aucun doute le coronavirus. L’énorme propagation à travers la planète a fait de ce 2020 le terme le plus recherché dans le moteur de recherche populaire. Les mots suivants suivent sur la liste:

1. Coronavirus

2. Élections aux États-Unis

3. Salle de classe

4. LaLiga

5. Kobe Bryant

Recettes

Avec confinement à domicile, de nombreuses familles en ont profité pour improviser des travaux de boulangerie et de pâtisserie. Cela peut expliquer que le concept le plus demandé sur Google le pain fait maison. Les termes suivants suivent:

1. Pain maison

2. Levain

3. Churros

4. Levure fraîche

5. Beignets faits maison

Éducation

Avec la fermeture des écoles en raison de la pandémie, les écoles ont dû improviser les méthodes d’enseignement en ligne. Une des La plate-forme la plus utilisée est Classroom, et après ce sont les mots suivants:

1. Salle de classe

2. Aules

3. Liveworksheets

4. Snappet

5. Nous éduquons

Personnalités

Dans la catégorie générale, le deuxième concept le plus recherché était le Élections aux États-Unis. Cette raison explique pourquoi les personnages les plus demandés via Google étaient les personnages actuels Le président américain Donald Trump et les élus Joe Biden. Derrière eux se trouvent:

1. Donald Trump

2. Joe Biden

3. Kim Jong Un

4. Fernando Simon

5. Boris Johnson

Musique

L’une des nouvelles les plus tristes que ce 2020 nous a laissées a été la mort de Pau Donés, chanteur du groupe Jarabe de Palo. Après lui, les artistes les plus demandés étaient:

1. Pau Donés

2. Pablo Alboran

3. Jérusalem

4. Cristina Ramos

5. Adele

Films, séries et séries

S’il y a un programme qui a cassé tous les schémas en ce qui concerne le public, c’est l’île aux tentations. Cela explique pourquoi il a été le plus recherché sur Google en 2020. Après ce concours, ils sont:

1. L’île des tentations

2. Survivants

3. La maison forte

4. Mask Singer

5. Gambit de la reine.

Autres catégories

Google a également reçu de nombreuses visites demandant des informations sur d’autres catégories. Ainsi, ils mettent en évidence:

Comme…?

1. Comment faire un masque en tissu

2. Comment faire du pain maison

3. Comment se propage le coronavirus?

4. Comment faire du désinfectant pour les mains

5. Comment se déroulent les élections aux États-Unis?

Parce que…?

1. Pourquoi s’appelle-t-il coronavirus

2. Pourquoi les gens achètent-ils du papier toilette

3. Pourquoi les moustiques piquent-ils?

4. Pourquoi Valence ne passe pas à la phase 1

5. Pourquoi Paquirri et Carmen Ordóñez se sont-ils séparés?

Quand…?

1. Quand a lieu le Black Friday?

2. Quand les coiffeurs ouvrent-ils

3. Lorsque l’ERTE est chargé

4. Lorsque l’état d’alarme se termine

5. Quand se termine la détention en Espagne?