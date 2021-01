COVID-19 :

84287 nouveaux positifs pour le coronavirus en Espagne, 7662 au cours des dernières 24 heures, atteignant 2336451 infections au total. 455 décès signalés le dernier jour, pour un total de 53 769 décès et une incidence cumulée de 689 cas pour 100 000 habitants. Ce sont les données les plus récentes sur la situation épidémiologique en Espagne, et la réponse à un éventuel confinement reste la même: «Non».

Les experts le prétendent, plusieurs communautés autonomes demandent au gouvernement plier la courbe de la troisième vague, et le ministre de la Santé, Salvador Illa, reste ferme dans sa position chaque fois qu’ils demandent. “Les données dont nous disposons maintenant nous permettent de dire que pour le moment, le confinement à domicile n’est pas nécessaire”a-t-il déclaré récemment dans une interview au journal El País.

Second accouchements dans le reste de l’Europe

Alors qu’en Espagne, le refus de cette mesure est constant, Dans le reste du continent, les grandes puissances n’ont eu aucun problème à confiner leur pays à leurs foyers en raison de l’augmentation des infections et du manque de contrôle de la situation épidémiologique. Et ce n’est pas quelque chose de récent, on parle même du mois de novembre.

Le premier d’entre eux était l’Irlande, qui a choisi de confiner ses citoyens après avoir atteint les 1865 décès dus au coronavirus, les empêchant de quitter la maison sauf pour aller au travail, à l’école ou à l’exercice. En France, Emmanuel Macron a également annoncé un lock-out avec des restrictions similaires et fermeture de bars, restaurants et magasins non essentiels.

L’Angleterre a également été complètement fermée en novembre, alors que le Portugal l’a fait pour quelque 121 municipalités, qui représentait 70% de la population, et la Grèce a choisi de confiner à Serres et Thessalonique. Le Pays de Galles ou la Suisse ont également durci leurs mesures, insistant pour qu’il ne quitte pas son domicile.

L’Allemagne ou les Pays-Bas ont été les prochains à rejoindre. Bien que le pays allemand ait résisté dans un premier temps, il a fini par céder aux preuves, et le confinement strict pourrait durer jusqu’au début du mois d’avril. Pour sa part, Les Pays-Bas ont prolongé leur fermeture jusqu’au 9 février, bien que dans ce cas il n’ait pas confiné ses citoyens dans la première vague et qu’il ait été le dernier pays à commencer la vaccination.

Que dit Illa aux communautés?

Les hospitalisations se multiplient et on craint un nouvel effondrement du système de santé. Alors que En Europe, le durcissement est une tendance générale, et en Espagne ce sont les communautés autonomes qui demandent la fermeture de la maison, le gouvernement propose d’autres solutions.

“L’état d’alerte a fonctionné car il donne aux communautés les outils pour restreindre la mobilité sur leurs territoires avec des fermetures de périmètre, des restrictions de mobilité nocturne et des rassemblements. Chaque communauté peut décider de fermer les secteurs commerciaux ou de loisirs », explique-t-il dans l’interview précitée.

Et ajoute: “Ils disposent déjà des outils juridiques nécessaires pour plier la courbe et c’est en pratique ce qu’ils appellent le confinement dans d’autres pays. Par exemple au Portugal. Et quelque chose de similaire se produit en Allemagne. Avec les données dont nous disposons actuellement, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin ».

Bien que le cryptage ne s’améliore pas et va à plus, la position est on ne peut plus claire: “Ce qu’il faut éviter, c’est qu’elles s’aggravent et des mesures sont déjà prises pour le faire”.