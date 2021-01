COVID-19 :

Bien que cela puisse paraître un mensonge, car en Europe le nombre de cas de Covid-19 ne cesse de croître il y a Pays indemnes de Covid-19 en ce moment. Un an à peine après le début de la pandémie mondiale à Wuhan, en Chine, il semble qu’ils aient réussi à contrôler ce virus, et dans quels autres endroits?

Selon l’Agence ., sur la base des données de l’OMS et de l’ONU, sur les 195 pays reconnus par l’ONU, seuls 7% semblent être indemnes de cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Voyons ce qu’ils sont et comment ils y survivent.

Turkménistan

Ce n’est certainement pas un pays qui nous semble trop familier. Il se trouve en Asie centrale et est devenu indépendant de l’URSS en 1991. À l’époque médiévale, C’était l’une des grandes villes du monde islamique et un arrêt important sur la Route de la Soie, et plus tard dans son histoire, il est enregistré qu’il a occupé une place de choix dans le mouvement anti-bolchevique en Asie centrale.

Il est à noter que le taux de croissance du PIB dans le pays est de 11 pour cent et cela est essentiellement motivé par la quatrième plus grande réserve de ressources de gaz naturel au monde.

Tonga

Il est en Océanie intégré à la Polynésie, puisque la plupart des pays indemnes de Covid-19 se trouvent dans cette région du monde. C’est un royaume polynésien de plus de 170 îles dans le Pacifique Sud, dont beaucoup sont inhabitées et dans un cadre fantastique plein de plages de rêve et de forêts tropicales. Allez, un endroit idéal pour vivre et encore plus sachant que le virus ne semble pas y vivre.

Tokelau

Il se trouve également en Océanie et l’une des raisons pour lesquelles il ne s’est pas propagé dans cette région est qu’il s’agit d’endroits beaucoup plus éloignés, même s’il est vrai que le virus a également atteint des endroits où il était impensable qu’il puisse être. C’est dans la zone sud de l’océan Pacifique, et se compose de trois atolls appelés Atafu, Nukunonu et Fakaofo et environ 125 îlots qui couvrent une superficie de 12 km² et contiennent 1 400 habitants.

Samoa

Il appartient à la Polynésie et est devenu indépendant de la Nouvelle-Zélande dans les années 1960. C’est un petit pays, au même titre que le reste de ceux que nous soulignons. Il couvre des îles qui sont également d’une grande beauté avec des forêts tropicales avec des gorges et des cascades.

La une grande partie de la population est à Upolu, tandis que les plus petites îles sont généralement pratiquement inhabitées.

Sainte Hélène

L’île de Santa Elena fait partie du territoire britannique d’outre-mer de Santa Elena, Ascensión et Tristán de Acuña. Il est connu car il a servi de prison militaire à l’empereur exilé Napoléon Ier de France, depuis sa défaite finale à la bataille de Waterloo en 1815.

Pitcairn

Il se trouve dans l’océan Pacifique, en Océanie, et appartient à la colonie britannique des îles Pitcairn. Ils comprennent les îles Pitcairn, Oeno, Henderson et Ducie. Des quatre îles qui la composent, seule la soi-disant Pitcairn est habitée.

Palau

Il se trouve également en Océanie et est composé de plus de 500 îles, il fait partie de la région de la Micronésie dans l’océan Pacifique occidental. Sur l’île de Koror se trouve l’ancienne capitale, tandis que l’île Babeldaob est plus grande et sur elle se trouve la capitale actuelle, Ngerulmud.

Niue

Parmi les pays indemnes de Covid-19 à l’heure actuelle, Niue se distingue, également dans l’océan Pacifique. Il est autonome et maintient un statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande. Il est situé à environ 2400 kilomètres au nord-est de la Nouvelle-Zélande.

Nauru

C’est l’un des plus petits États du monde. Situé dans l’océan Pacifique central, il comprend une seule île juste au sud de l’équateur.

Kiribati

Il est situé dans la zone centre-ouest du Pacifique, et comme le reste, il y a des endroits très peu connus qui comprennent 33 atolls et îles coralliens qui s’étendent le long de l’équateur. La capitale, South Tarawa, se compose de petits îlots et conserve les vestiges des batailles de la Seconde Guerre mondiale qui ont eu lieu sur ses rives.

Les Îles Cook

Ils sont également dans l’océan Pacifique est un état d’association libre avec la Nouvelle-Zélande. Il se compose de 15 îles, la plus grande étant Rarotonga, tandis qu’il y a aussi l’île Aitutaki avec des récifs coralliens et de petits îlots de sable.

Samoa américaines

Les Samoa américaines sont l’un des quatorze territoires non constitués en société des États-Unis d’Amérique. C’est l’un des 17 territoires non autonomes placés sous la supervision du Comité de décolonisation des Nations Unies, une colonie des États-Unis.

Corée du Nord

C’est un pays connu de tous et gouverné par Kim Jong-Il. Sa capitale est la ville de Pyongyang, c’est la République populaire démocratique de Corée, communément appelée Corée du Nord pour la distinguer de la Corée du Sud.