COVID-19 :

Nous savons quels sont les signes qui pourraient indiquer que nous avons Covid-19, bien qu’il puisse toujours y avoir des doutes car on peut avoir de la fièvre, de la toux et un mauvais état général et développer une grippe ou autre chose de plus temporaire. Alors quoi les symptômes ne sont pas liés au coronavirus?

Il convient de noter qu’il existe d’autres symptômes inhabituels de Covid-19 et que certains les racontent en tant que tels.

Morve

Au début de la pandémie, on pensait qu’un simple rhume pouvait déjà être un symptôme du coronavirus, mais il a ensuite été souligné que la toux de Covi.19 est sèche et non avec du mucus, donc avoir une congestion importante n’est pas un symptôme de cette maladie.

Rhumes

Quand on parle de rhume, de forte congestion nasale et accompagnée de mucus, il faut pratiquement exclure qu’il s’agisse de ce nouveau virus. Ainsi, les maux de tête ou les problèmes respiratoires que nous pouvons souffrir du rhume sont dus à cela et non à Covid-19.

Faible fièvre

Covid-19 est lié à une fièvre normalement élevée à partir de 38 degrés et c’est ce qui établit l’un des symptômes les plus courants car il dure généralement plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si notre la fièvre est plutôt basse, moins de 37 degrés, alors ce n’est généralement pas un symptôme de celui-ci.

En règle générale, une faible fièvre peut être liée à la congestion elle-même, au rhume, au nez qui coule et à la grippe qui peut faire son apparition cet automne et cet hiver.

Les allergies

Quand on parle d’allergie, ce n’est pas non plus lié à cette maladie. En fait, il existe des études qui établissent que lorsqu’il y a une allergie, il n’y a pas de fièvre.

Asthme

De la même manière que les allergies, aucune relation n’a été trouvée avec le covid-19, bien qu’il s’agisse d’un problème respiratoire. Le ministère de la Santé annonce qu’être asthmatique ne signifie pas être plus sensible au Covid-19.

Ils déclarent que le le système immunitaire d’une personne allergique fonctionne comme celui d’une personne non allergique en ce qui concerne sa fonction de défense contre les micro-organismes. Ils sont les symptômes ne sont pas liés au coronavirus?

Dépression et autres

Il est clair que certaines personnes qui ont souffert de coronavirus ont également souffert de dépression et d’autres problèmes psychologiques résultant de l’anxiété d’avoir la maladie. Alors que d’autres ont également eu ce problème bien qu’ils ne l’aient pas connu. Dans tous les cas, la dépression n’est pas directement liée à Covid-19.

Problèmes d’estomac

L’OMS établit que parmi les signes les moins fréquents du coronavirus se trouvent la diarrhée mais il n’y a aucune mention d’autres problèmes liés à l’estomac ou à l’intestin, de sorte que la constipation et d’autres n’indiquent pas cette maladie.

Mais peu importe ce virus attaque de nombreux organes du corps y compris l’estomac. Par conséquent, face à des problèmes persistants, nous devons aller chez le médecin pour lever les doutes et en même temps établir un diagnostic et des traitements à suivre.

Ces symptômes de la grippe

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) révèlent que la grippe et le Covid-19 sont des maladies respiratoires contagieuses mais causées par différents virus. Ils sont donc similaires dans ce cas et dans d’autres symptômes, mais sont également différenciés par d’autres signes.

Symptômes moins courants du coronavirus

D’après l’OMS; après les signes les plus courants, il existe d’autres symptômes moins fréquents qui affectent certains patients tels que maux et douleurs, congestion nasale, maux de tête, conjonctivite, mal de gorge, diarrhée, perte de goût ou d’odeur et éruptions cutanées ou décoloration des doigts ou des orteils. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement.