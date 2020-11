COVID-19 :

Tu veux savoir quels types de tests de coronavirus existent? Nous pouvons les inclure dans deux grands groupes. D’une part, ceux dans lesquels les échantillons sont envoyés pour analyse au laboratoire. Et, d’autre part, les tests rapides, qui donnent les résultats en seulement 15 minutes.

Tests nécessitant un laboratoire

PCR

C’est le test Covid-19 le plus connu de tous. Il permet de détecter si une personne a la maladie en phase active et est considéré comme le test le plus fiable de tous. Un échantillon respiratoire est prélevé et il est analysé en laboratoire. Si détecté ARN SARS-CoV-2, le résultat est positif. En revanche, si le test PCR ne détecte pas le matériel génétique du virus, la personne n’a pas de coronavirus.

Analyse sérologique ELISA

Le test sérologique dit ELISA nécessite également un laboratoire et les résultats prennent environ 48 heures, en fonction de la charge de travail. L’échantillon est prélevé avec un test sanguin standard. En laboratoire, une enzyme capable de provoquer une réaction chimique à l’échantillon est ajoutée, détectant ainsi les anticorps IgM et IgG, que l’organisme génère contre le coronavirus.

L’un des grands avantages de ce test est qu’il présente une sensibilité et une spécificité très élevées. Le pourcentage de faux négatifs et faux positifs du test ELISA c’est pratiquement nul.

Tests rapides

Pour décongestionner les systèmes de santé, il existe des tests rapides, qui donnent les résultats en seulement 15 minutes.

Antigènes (échantillon de muqueuse)

Le test d’antigène détecte les protéines virales. Le prélèvement de l’échantillon est exactement le même que dans le test PCR: un échantillon de la muqueuse est prélevé avec un bâtonnet.

Ensuite, au lieu de l’emmener au laboratoire, le coton avec l’échantillon est placé dans un carton contenant des réactifs. En seulement 15 minutes, il indique si le résultat est négatif ou positif. Cela fonctionne comme un test de grossesse: deux lignes si la personne a un coronavirus et une ligne si elle n’est pas atteinte de la maladie.

Bien que le résultat positif c’est très précis, il y a une certaine probabilité d’un faux négatif. Les experts soulignent que sa fiabilité n’est pas prouvée à 100% chez les personnes asymptomatiques.

Anticorps (sérologiques)

Le test est basé sur détection d’anticorps généré par le corps pour lutter contre le virus. Par conséquent, ce test n’est pas utilisé pour savoir si une personne est actuellement atteinte de la maladie, mais pour savoir si elle l’a déjà eue.

Pour effectuer le test, un goutte de sang du doigt, et l’échantillon est analysé pour savoir si la personne a développé un certain type d’immunité contre Covid-19.

Il n’est pas recommandé pour la détection précoce du coronavirus. Il commence à être utile environ deux semaines après l’infection, à peu près le temps qu’il faut au corps pour générer des anticorps. Son degré de sensibilité est compris entre 64 et 80%.

Ceux-ci sont le types de tests de coronavirus qui existent