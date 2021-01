COVID-19 :

(CNN espagnol) – 2021 commence avec certains pays qui appliquent la deuxième dose du vaccin Pfizer à leur personnel de première ligne.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta nous explique quels vaccins sont déjà disponibles. Il parle également de ceux qui sont en cours d’approbation et de ceux qui sont en phase scientifique.

Aussi, nous faisons un bref résumé de tout ce que nous avons vécu en 2020 – médicalement parlant – avec l’apparition du coronavirus.

Il ne fait aucun doute que l’année qui s’est écoulée était l’année de la pandémie, une année au cours de laquelle personne n’imaginait que l’épidémie d’une maladie rare, signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019, disparaîtrait. devenir la pandémie qui a causé plus de 85 millions de cas confirmés et plus d’un million 800 000 décès sur la planète.

Malgré le fait que beaucoup a été appris au cours de l’année écoulée, à la fois sur le virus et sur la maladie du covid-19, de nombreuses choses restent encore un mystère.

Ce que nous avons appris du nouveau coronavirus

Nous avons appris que le virus se propage très efficacement par les aérosols que nous émettons en respirant, en parlant, en criant ou en chantant. En outre, il pénètre dans les cellules via les récepteurs ACE2, qui sont largement répandus dans presque tous les tissus du corps.

Cela signifie que nous avons également appris que la maladie, initialement perçue uniquement comme une pneumonie, est en réalité une maladie multisystémique. En d’autres termes, il est capable d’attaquer pratiquement n’importe quel organe du corps.

Nous avons également appris que, malheureusement, la maladie n’a pas de traitement spécifique, c’est-à-dire qu’il n’existe actuellement aucun médicament capable de la guérir.

Après plusieurs études, il a été exclu que l’hydroxychloroquine ait un quelconque effet et il a été établi qu’à l’inverse, elle peut être toxique pour certains patients.

De même, le remdesevir antiviral, sur lequel tant d’espoir s’était concentré, n’a pas réussi à réduire la mortalité des patients, se limitant à réduire légèrement les jours d’hospitalisation.

Le plasma de convalescence riche en anticorps et les anticorps monoclonaux sophistiqués sont toujours à l’étude et ne se sont pas avérés clairement utiles.

Vaccins contre le coronavirus

Face à cette réalité, l’humanité a mis toute son attention sur les vaccins, qui ont été développés en un temps record, terminant l’année avec plusieurs d’entre eux autorisés.

Selon le New York Times, au moment de la rédaction de cet épisode, 83 vaccins sont au stade d’essais cliniques chez l’homme, dont 44 en phase 1, 19 en phase 2 et 20 en phase 3. .

À l’heure actuelle, trois vaccins ont été approuvés, soit pour une utilisation illimitée, soit pour une utilisation d’urgence chez l’homme, et cinq autres ont une approbation limitée. Voyons ce qu’ils sont.

Les trois vaccins approuvés pour une utilisation illimitée chez l’homme sont Pfizer, Moderna et Sinopharm, tandis que les vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence proviennent des instituts Gamaleya et Vector en Russie; celle d’Oxford-AstraZeneca, au Royaume-Uni, et celle des laboratoires chinois Cansino et Sinovac.

Vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna

Déjà décrit dans les épisodes des 11 et 18 décembre, tant le vaccin développé par le laboratoire allemand BioNTech en alliance avec le laboratoire Pfizer, que celui développé par le National Institute of Allergies and Infectious Diseases des États-Unis et le laboratoire Moderna, utilisent le même technologie d’ARN messager.

Les deux sont efficaces à plus de 94% et nécessitent deux doses, avec un intervalle de trois et quatre semaines entre chacune, respectivement.

Le vaccin de Moderna a été homologué pour une utilisation limitée chez les personnes de plus de 18 ans au Canada et pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Celle de Pfizer, en plus d’avoir été agréée sans restriction dans:

Canada, Suisse, Arabie saoudite et Bahreïn.

Il a également été autorisé pour une utilisation d’urgence dans d’autres pays, notamment en Amérique latine:

Mexique, Chili, Équateur, Panama, Costa Rica et Argentine.

Vaccins de Russie et de Chine

Le troisième vaccin approuvé, du laboratoire chinois Sinopharm, qui utilise une technologie traditionnelle pour inactiver le virus, est efficace à 79% et a été approuvé sans limitation en Chine, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn.

Pour leur part, les cinq vaccins qui ont reçu une autorisation d’utilisation limitée proviennent des instituts Gamaleya et Vector en Russie; celle d’Oxford / AstraZeneca, au Royaume-Uni, et celles des laboratoires chinois Cansino et Sinovac.

L’Institut Gamaleya utilise deux virus du rhume – Ad26 et Ad5 – comme vecteurs, nécessite deux doses, est efficace à 92% et a été autorisé en tant qu’urgence en Russie, en Biélorussie et en Argentine.

Celui de l’Institut Vector, également en Russie, utilise de petites portions du nouveau coronavirus – appelés peptides – comme base de sa technologie et a été approuvé pour une utilisation précoce – pendant qu’il est à l’étude – uniquement en Russie.

Le vaccin Oxford et AstraZeneca

Le vaccin développé par l’Université d’Oxford en partenariat avec la société pharmaceutique AstraZeneca utilise le virus du rhume des chimpanzés comme vecteur et est efficace à 70%.

Il reste à clarifier pourquoi les personnes qui ont reçu par erreur la moitié de la dose lors d’une injection initiale, suivie d’une dose complète dans l’essai clinique, ont eu une réponse de 90%, tandis que celles qui ont reçu deux doses complètes ont eu une réponse. réponse de seulement 62%.

Ce vaccin a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence au Royaume-Uni, en Argentine et en Inde.

Le 11 décembre, l’Université d’Oxford a annoncé la signature d’un accord avec l’Institut Gamaleya de Russie pour combiner les deux vaccins et améliorer leur efficacité.

Le vaccin du laboratoire chinois Cansino utilise le virus du rhume humain Ad5 comme vecteur et n’est autorisé qu’en cas d’urgence en Chine.

Il y a deux vaccins qui sont sur le point de terminer leurs études

De plus, deux vaccins attendent de terminer leurs études de phase 3 et d’obtenir leur approbation.

Ce sont celles du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui utilise le virus du rhume Ad26 comme vecteur, et celle du laboratoire chinois Sinovac, qui utilise le nouveau coronavirus inactivé comme plateforme.

En bref, les perspectives de développement de vaccins sont encourageantes. Cependant, les experts conviennent que les vaccins ne seront pas la seule solution au problème de la pandémie.

Le processus de vaccination sera lent, en particulier dans les pays à ressources économiques moyennes et faibles.

Cela signifie que, jusqu’à ce que la vaccination soit vraiment universelle, au cours de cette année, nous devrons faire tout notre possible pour éviter l’infection, porter des masques, maintenir une distance physique et se laver les mains régulièrement.

