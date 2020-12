COVID-19 :

Juste au moment où le vaccin contre Covid-19 nous fait voir la lumière au bout du tunnel, les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont déclenché toutes les alarmes en rapportant un nouvelle souche de coronavirusC’est une variante très contagieuse, qui se propage 70% plus vite. Le plus inquiétant, c’est que tout indique qu’il circule sans contrôle au Royaume-Uni, ce qui a contraint le gouvernement de Boris Johnson à mettre en place des mesures très restrictives pour Noël. De plus, les autres pays européens ont déjà commencé à fermer leurs frontières et à annuler leurs vols avec le Royaume-Uni.

Tout ce que l’on sait sur la nouvelle souche de coronavirus

Une version très similaire du virus a été trouvée en Afrique du Sud, partageant l’un des mutations observées dans la variante britannique, comme l’expliquent les scientifiques. Bien que les experts soient inquiets, ils disent ne pas être surpris puisque depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, de petits changements ont été trouvés dans le matériel génétique du SRAS-CoV-2.

Au fil du temps, l’agent pathogène a de plus en plus de mal à survivre en raison de création de vaccins et l’immunité croissante de la population. C’est pourquoi il mute, afin de se propager plus facilement.

La variante britannique a environ 20 mutations, dont plusieurs affectent la façon dont le le virus se fixe aux cellules du corps humain et les infecte. Ce sont donc des mutations qui lui permettent de se propager non seulement plus rapidement, mais aussi plus efficacement. Ceci est expliqué par Muge Cevik, expert en maladies infectieuses à l’Université de St. Andrews en Écosse et conseiller scientifique du gouvernement britannique.

Les scientifiques craignent que le coronavirus puisse évoluer au point de devenir résistant aux vaccins qui sont actuellement distribués dans le monde pour arrêter la pandémie. Une série d’altérations du code génétique viral ont été détectées qui pourraient le rendre moins vulnérable à certains anticorps.

Le coronavirus change de forme: est-ce dangereux?

Comme tous les virus, Covid-19 change également de forme. Bien que certaines des modifications génétiques aient peu de conséquences, d’autres peuvent vous donner un énorme avantage. Les scientifiques soulignent que vaccination de millions de personnes cela pourrait forcer le virus à «rechercher» des mutations pour résister à la réponse du système immunitaire.

La mutation qui affecte la sensibilité des anticorps a été enregistrée à trois reprises jusqu’à présent: chez des personnes au Royaume-Uni, en vison danois, et chez un patient immunodéprimé qui est devenu moins sensible au plasma comme traitement.

Même ainsi, les scientifiques estiment que le coronavirus aura beaucoup de mal à «s’échapper» des défenses de l’organisme, malgré les nombreuses variations qu’il peut adopter. Pour «échapper» à l’immunité, le virus devrait accumuler un grand nombre de mutationss pendant une longue période. Par exemple, le virus de la grippe met cinq à sept ans pour rassembler suffisamment de mutations pour «vaincre» les défenses du système immunitaire.