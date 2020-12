COVID-19 :

L’Organisation mondiale de la santé essaie de collecter toutes les informations disponibles nouvelle souche de coronavirus qui terrorise l’Europe avec son énorme capacité infectieuse, puisqu’elle est considérée comme 70% plus contagieuse que celle jusqu’alors dominante.

De nombreuses souches du coronavirus à l’origine de la pandémie ont été détectées, mais cela a provoqué une alarme spéciale après la Alerte au Royaume-Uni, le premier pays à avoir adopté des mesures pour contenir son expansion.

Suite à la décision de confinent Londres et tout le sud-est du paysLa réponse du reste de l’Europe a été de couper les communications, en particulier par voie aérienne, une mesure adoptée par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique et que les 27 étudient actuellement en tant que réponse commune de l’UE.

L’Espagne a décidé, pour l’instant, de ne pas suspendre les vols avec le Royaume-Uni et s’est limitée à annoncer un contrôle accru des voyageurs grâce à des tests PCR.

«En attendant, nous continuons à conseiller aux gens de prendre toutes les mesures de sécurité préventives», a été le message de l’OMS alors que davantage de données sont collectées sur la nouvelle souche.

Pour l’instant, la seule chose claire est qu’elle “est apparue dans le contexte des variantes de vison identifiées ailleurs”, comme l’explique la responsable technique de la gestion de la pandémie de l’agence onusienne, Maria Van Kerkhove.

Quant à ses effets, “il n’y a actuellement aucune preuve”, a expliqué Chris Whitty, un expert du gouvernement britannique, “suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux soient en cours. de toute urgence pour confirmer. Pourtant, compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus que jamais vital que le public continue à agir dans sa région pour réduire la transmission.

Le professeur de pharmaco-épidémiologie de l’Université d’Oxford Daniel Prieto Alhambra a pour sa part déclaré que la nouvelle souche circule déjà dans plusieurs pays européens. En fait, les Pays-Bas ont révélé qu’il avait été détecté chez certains patients début décembre.

Prieto Alhambra, dans une interview ce dimanche sur RAC1, a expliqué que depuis un mois on parlait déjà dans le domaine scientifique de une éventuelle mutation du virus, qui serait désormais plus contagieuse, un changement qui aurait été détecté dans plusieurs pays européens.

Il a indiqué qu’il est encore trop tôt pour indiquer si cette mutation est la cause de l’augmentation soudaine des cas à Londres, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, bien qu’il ait précisé qu’il est presque certain qu’elle est déjà présente dans plusieurs pays européens.

Pérez Alhambra, également membre du conseil d’experts qui conseille l’Agence européenne des médicaments sur les nouveaux vaccins contre le virus, a expliqué que les premières indications suggèrent que le changement s’est produit dans la protéine S du virus, ce qui permet connectez-vous mieux et par conséquent soyez plus contagieux.

Si ce fait est confirmé par des études de recherche, l’une des conséquences, selon Pérez Alhambra, est qu’il serait nécessaire de vacciner plus de personnes que prévu maintenant pour obtenir la soi-disant immunité collective.

Ils localisent l’origine de la nouvelle souche de coronavirus chez le vison

Le fait que son origine soit localisée chez le vison n’est pas une surprise, car c’est l’une des espèces les plus touchées depuis l’apparition du virus. Son élevage massif dans les fermes a été un facteur pertinent et, en outre, on sait qu’il y a eu transmission à l’homme.

Plusieurs gouvernements, dont l’Espagne, ont procédé au sacrifice massif de ces animaux. Dans notre pays, les massacres qui ont eu lieu d’abord en Aragon et plus récemment en Galice se démarquent.

L’organisation environnementale WWF a dénoncé qu’elle ne peut plus attendre pour fermer les plus de 30 élevages de visons américains qui existent en Espagne, principalement en Galice, car “ils sont une bombe biologique” car ils peuvent être une source de propagation du SRAS -CoV-2 (COVID-19) et ils sont également «l’une des espèces les plus envahissantes qui existent».

Selon la responsable du programme d’espèces WWF Espagne, Gemma Rodríguez, de plus en plus de pays ordonnent la fermeture de ce type d’exploitations, comme les Pays-Bas, qui ont été le dernier pays à avoir avancé la fermeture jusqu’en 2021, et ajoute pour d’autres comme l’Autriche, la Croatie ou le Royaume-Uni, cependant, l’Espagne «est à la traîne», ce qui met la santé humaine et l’environnement en danger.

«Le vison d’Amérique est une espèce sauvage et à haut risque qui était déjà connue pour contracter et propager des maladies telles que le coronavirus. C’est une espèce envahissante qui s’échappe des fermes où ils vivent entassés avec d’autres spécimens de la même espèce ou d’espèces différentes », a déclaré Gemma Rodríguez.