COVID-19 :

La courbe en J est un concept qui signifie modération, c’est-à-dire s’arrêter quand ça suffit. Cela s’applique dans de nombreux domaines de la vie, mais c’est particulièrement important lors de l’alimentation et de l’exercice. Les résultats de diverses études en période de pandémie montrent des données intéressantes. Par exemple, un mode de vie sédentaire augmente vos risques de maladies virales graves, tout comme l’exercice excessif. Dans la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, que traverse le monde entier, la courbe en J a une importance particulière.

L’exercice améliore la santé pendant la pandémie

Une étude réalisée lors de l’épidémie de grippe de Hong Kong en 1998 sur les habitudes de santé de 24656 personnes infectées, a montré que parmi les personnes gravement malades et décédées les personnes qui n’ont pas fait d’exercice et également les adultes qui ont fait de l’exercice plus de 5 fois par semaine.

Il existe d’autres analyses qui ont montré des résultats similaires. Une expérience chez la souris a montré qu’une activité physique régulière, quelques mois avant de contracter le virus de la grippe, réduit la charge virale et améliore les conditions de la maladiemême en surpoids.

Une autre expérience chez la souris a montré que un exercice quotidien modéré, 20 à 30 minutes après l’infection, augmente les chances de survie. Les résultats ont été:

82% de récupération dans le groupe d’exercice modéré. 43% des survivants du groupe sédentaire. 30% du groupe d’exercice de haute intensité.

Les conclusions qui ont été tirées sont que un exercice excessif sans récupération adéquate rend le corps plus vulnérable, en particulier les virus. Un mode de vie sédentaire, l’obésité, une mauvaise alimentation et de l’exercice après avoir trop travaillé sont également considérés comme des facteurs de risque.

Des études avec des marathoniens ont montré que le risque d’infection passe de 2,2% à 13% après la course

Conseils pour l’équilibrage en J

Les experts recommandent, lors d’épidémies, garder un équilibre dans les activités quotidiennes:

Essayez simplement de rester en forme, pas de l’améliorer. Faites de l’exercice modéré 3 fois par semaine. Si vous êtes un athlète, ne vous entraînez pas plus de 5 fois par semaine. Mangez bien et dormez suffisamment pour renforcer votre système immunitaire. Évitez de faire de l’exercice si vous présentez des symptômes pseudo-grippaux.

La modération est la clé

La courbe en J est non seulement utile à appliquer dans les activités physiques et l’alimentation, mais également dans de nombreux domaines de la vie. Vous devez rester occupé et travailler, mais aussi réduire le stress, développer des activités agréables, se reposer.

Les experts recommandent de maintenir la forme physique pendant la pandémie actuelle de coronavirus, et en attente de poursuivre un régime amaigrissant trop strict ou formation excessive.

Il est évident que si nous allons au gymnase, au lieu de faire de l’exercice physique à la maison, nous devons prendre encore plus soin de nous et nous en souvenir l’épuisement signifie de faibles défenses et cela augmente le risque de viruscomme la grippe et le COVID-19.

