COVID-19 :

Une Mexicaine de 103 ans surmonte le Covid-19 2:47

(CNN espagnol) – La fatigue pandémique est un sentiment d’apathie, de démotivation et d’épuisement mental qu’une personne éprouve. Ce type de fatigue affecte la santé émotionnelle de millions de personnes dans le monde, pas seulement celles qui ont été infectées par le coronavirus. Le Dr Elmer Huerta explique certains des conseils publiés le 7 juillet dans un article de l’Université de Californie à Los Angeles pour éviter que la fatigue pandémique n’affecte votre santé.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Spotify ou votre plateforme de podcast préférée ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous allons développer un concept relativement nouveau: la fatigue pandémique.

Si vous avez été attentif ou attentif aux épisodes de notre podcast, je suis sûr que vous vous souvenez de celui du 3 septembre, dans lequel nous avons parlé des conséquences que le covid-19 laisse chez la personne qui surmonte la maladie. Là, nous avons dit que la fatigue est l’un des symptômes les plus fréquents laissés par les survivants.

Le fait est que lorsque nous parlons de fatigue pandémique, nous ne parlons pas de ce type de fatigue ou de fatigue physique ou corporelle, conséquence de la maladie, mais à la fatigue mentale qui affecte la santé émotionnelle de millions de personnes dans le monde, au-delà de ceux qui ont été directement infectés par le virus.

Qu’est-ce que la fatigue pandémique?

La fatigue pandémique est connue comme le sentiment d’apathie, de démotivation et d’épuisement mental dont souffre une personne, et dont l’origine est l’impact que le nouveau coronavirus a causé dans sa vie.

Sa cause est dans les changements de mode de vie liés aux quarantaines partielles ou totales, l’anxiété produite par la peur d’être infecté, l’actualité constante focalisée sur les malheurs causés par la maladie, la peur de perdre un emploi, la solitude provoquée en raison du manque de contact avec les amis et la famille ou le même sentiment de désespoir qui nous fait nous demander: quand ce cauchemar va-t-il se terminer?

La fatigue pandémique se caractérise par un sentiment d’épuisement mental, d’impuissance, de tristesse, d’inquiétude, de frustration et d’irritabilité, des changements qui peuvent causer des troubles du sommeil, de l’appétit et de la concentration mentale, ainsi que de la nervosité, de l’irritabilité, un manque de motivation pour faire les choses que vous vous les aimez et voulez vous séparer des autres.

Conseils pour éviter la fatigue pandémique

À cet égard, un article de l’Université de Californie à Los Angeles, publié le 7 juillet, nous donne quelques conseils pour envisager l’avenir avec plus d’optimisme et que cette fatigue pandémique néfaste n’affecte pas négativement notre santé mentale.

PremierPrenez soin de votre corps en adoptant un mode de vie sain. Faites de l’exercice tous les jours, mangez sainement, essayez d’établir une routine de sommeil saine. Cela vous donnera de l’énergie et renforcera votre système immunitaire.

Deuxième, limitez votre consommation de nouvelles à une heure ou moins par jour. S’il est bon d’être bien informé, se plonger dans l’actualité toute la journée vous surcharge d’émotions négatives et draine votre énergie.

Troisième, réduisez votre stress. Faire des activités qui vous calment ou vous procurent de la joie peut réduire votre niveau de stress. Par exemple, apprendre des exercices de respiration, pratiquer le yoga, faire des promenades à la campagne, lire ou regarder des comédies.

Quatrième, connectez-vous avec les autres. N’oubliez pas que les êtres humains sont des créatures sociales par nature. Être seul et se sentir isolé peut ajouter au stress et au désespoir. Veiller à limiter vos contacts physiques avec des étrangers à votre domicile, passer des appels téléphoniques, des vidéoconférences, discuter sur les réseaux sociaux, écrire des lettres ou assister à des services religieux en ligne peut aller très loin.

Cinquième, acceptez vos sentiments. N’oubliez pas qu’essayer de supprimer ou d’ignorer les sentiments ne les fait pas disparaître. Si vous remarquez que vos sentiments de tristesse ou de désespoir interfèrent avec vos activités quotidiennes, n’ayez pas peur de demander l’aide d’un professionnel de la santé mentale.

Sixième, essayez un discours intérieur positif. Essayez de ne pas penser à ce qui va se passer. Rappelez-vous ce qu’a dit le Mahatma Gandhi: dans la vie, il y a deux jours qui n’existent pas, hier et demain. L’angoisse de penser à demain peut vous faire perdre la beauté d’aujourd’hui.

Oui septième, créez de nouvelles routines de vie. Par exemple, prévoyez un moment de la journée pour faire quelque chose que vous aimez et qui vous fait vous sentir bien physiquement, mentalement ou émotionnellement. Ces nouvelles habitudes ou traditions peuvent se poursuivre après la fin de la pandémie.

Le grand danger de la fatigue pandémique est qu’une population fatiguée est plus encline à se détendre et à se négliger lorsque le pic initial de l’épidémie diminue dans sa région géographique.

Il est possible qu’une grande partie de la résurgence de la pandémie en Europe puisse être expliquée par une population fatiguée qui est devenue incontrôlable pendant l’été boréal.

Dans les Amériques, si certains parlent déjà d’une deuxième vague, nous n’avons pas encore fini de sortir de la première. Ne laissons pas la fatigue de la pandémie nous faire baisser la garde, nous détendre et en ne prenant pas soin de nous, nous nous retrouvons infectés dans une seconde vague.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @Drhuerta.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour votre attention.

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au Dr Elmer Huerta via Twitter. Vous pouvez également vous rendre sur CNNE.com/coronaviruspodcast pour tous les épisodes de notre podcast «Coronavirus: Reality vs. Reality». fiction”.