COVID-19 :

Le fait que le service de santé publique britannique ait averti que les personnes antécédents de réactions allergiques les personnes importantes ne devraient pas recevoir le vaccin contre le covid-19 développé par Pfizer / BioNTech Cela montre que vous voulez bien enquêter sur ce qui s’est passé et que vous avez opté pour une prudence maximale.

Cet événement se produit après deux travailleurs du National Health Service (NHS) Les Britanniques ont été parmi les premiers à recevoir le vaccin le 8, et souffrez de réactions allergiques qui les ont amenés à nécessiter un traitement, bien que son évolution soit bonne.

Qu’est-ce que l’anaphylaxie et le choc anaphylactique

L’anaphylaxie est un réaction d’hypersensibilité sévère (allergique ou non allergique), généralisée ou systémique, qui peut mettre la vie en danger. La réaction d’hypersensibilité comprend les symptômes et les signes déclenchés par l’exposition à un certain stimulus à une dose tolérée par des personnes en bonne santé.

Il choc anaphylactique c’est une réaction anaphylactique sévère (anaphylaxie), rapidement progressive, dans laquelle il y a un baisse de la pression artérielle potentiellement mortelle.

Contexte précédent de l’anaphylaxie et de la réexposition au facteur qui l’a provoquée.

Âge (les réactions surviennent plus souvent chez les adultes)

Sexe féminin (il est plus fréquent chez les femmes et a une évolution plus sévère)

Atopie, site d’entrée de l’allergène dans l’organisme (après administration d’un antigène par voie parentérale, notamment intraveineuse, les réactions sont plus fréquentes et présentent une évolution plus grave).

Mastocytose, lésions cutanées.

Maladies chroniques

Carences enzymatiques

Exposition précédente à l’allergène.

Procedures médicales

Médicaments, aliments et poison: les causes les plus fréquentes

Parce que dans les réactions non allergiques n’impliquent pas de mécanismes immunitaires, un choc peut survenir après première exposition à l’agent. Les causes les plus courantes de l’anaphylaxie sont les médicaments, les aliments et les poisons d’insectes. Même dans 30% des cas, la cause n’est pas établie malgré une étude détaillée (anaphylaxie idiopathique).

Parfois, l’anaphylaxie n’est déclenchée que par la coexistence de 2 facteurs ou plus (comme un allergène responsable d’une allergie et d’un effort physique).

Comment réagir à une situation d’urgence

Arrêtez l’administration du médicament, la transfusion du composant sanguin ou du dérivé sanguin. Demandez de l’aide. Evaluez la perméabilité des voies respiratoires, la respiration, la circulation sanguine et la conscience. Administrer de l’adrénaline. Placer la patiente en décubitus dorsal avec les jambes surélevées, ce qui aide au traitement de l’hypotension, mais n’est pas recommandé chez les patientes souffrant de troubles respiratoires, les femmes en grossesse avancée (elles doivent être placées sur le côté gauche) et chez les patientes qui ils vomissent. Administrer de l’oxygène à travers un masque facial Assurer l’accès aux veines périphériques avec 2 canules de grand diamètre et utiliser des kits pour des perfusions rapides. Infuser les fluides Surveiller la pression artérielle et, selon l’état du patient, l’électrocardiogramme, l’oxymétrie de pouls ou les gaz du sang artériel.

Il faut garder à l’esprit que si la réaction survient et que vous vous rendez dans un centre de santé, un hôpital, etc., vous aurez déjà d’autres médicaments et tests, ainsi qu’une évolution constante des heures suivantes, des clés pour essayer de savoir ce qui s’est passé .

Réactions au vaccin Covid-19 au Royaume-Uni

La Dr Maria Teresa Dordal, coordinateur du Drug Allergy Committee de la Catalan Allergy Society, a appelé à une étude allergologique “rapide” des réactions subies par deux agents de santé après avoir reçu le vaccin Pfizer contre le covid en Grande-Bretagne. “Beaucoup d’informations manquent, il faut voir s’il s’agissait vraiment d’une réaction allergique ou non, à quel composant du vaccin et d’autres données », comme les antécédents médicaux des deux touchés, a pris en compte.

“Il n’y a pas non plus beaucoup d’informations disponibles sur la composition du vaccin lui-même, quels sont les excipients qui le composent et comment la partie active du vaccin est générée”, a souligné Dordal.

Ce qui est connu est que les effets indésirables décrits jusqu’à présent ont été légers et à court terme, et les plus courants ont été des douleurs et des rougeurs dans la zone où le vaccin est appliqué, une sensation d’inconfort similaire à celle d’un léger rhume, de la fatigue et de la douleur à l’envers, selon la société pharmaceutique.

Il a également rappelé que seulement 20% des cas qui semblent initialement être des allergies sont confirmés et que, sur ce pourcentage, 15% correspondent à des problèmes respiratoires et le reste à des allergies alimentaires, tandis que les réactions aux médicaments sont «très inhabituelles».