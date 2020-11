COVID-19 :

Il n’y a toujours pas de vaccin ou de remède contre le COVID-19 et en Espagne, un collectif a déjà vu le jour qui représente les patients de l’auto-décrit COVID-19 persistant, ou Long Covid. Il n’y a toujours pas de nom officiel pour définir ce qui leur arrive, ni de consensus scientifique.

Des groupes d’Andalousie, Madrid, Euskadi, Comunitat Valencia et Catalunya se sont réunis sous le groupe Long Covid ACTS. Ils ne sont pas seuls, des groupes de patients ont également été créés à travers le monde et continuent de subir les conséquences du COVID-19 mois après la disparition du virus de leur corps.

Ce sont des personnes qui ont souffert de la maladie dans la phase aiguë de la pandémie et qui présentent encore des tableaux cliniques liés au virus qui, à de nombreuses reprises, cela les rend incapables de continuer leur routine.

Vivre, malgré COVID-19

Sonia Bilbao, vétérinaire et alpiniste de vocation, a eu, comme elle le dit, «une vie précieuse». Il y a sept mois, elle a contracté le COVID-19 et depuis, elle n’est plus la même. Elle pèse 43 kilos, elle sort à peine faire les courses une fois par semaine et a été licenciée dans l’une des deux cliniques où elle travaillait. Le définit comme une «torture» qui dure depuis sept mois.

“Je suis descendu dans la rue sans incapacité temporaire, la mutuelle ne me couvre pas et dans l’autre entreprise, ils me soutiennent du mieux qu’ils peuvent”, raconte Bilbao à Newtral.es en expliquant que même entretenir une longue conversation le fatigue. «Je ne peux pas faire de chirurgie dans ces conditions et que ma main tremble ou que j’oublie comment faire la chirurgie pour l’oubli que j’ai », dit-il.

Sans pathologies antérieures, il vit désormais avec tachycardie, hypotension, vertiges ou maux de tête. Ils n’ont pas fait de PCR à Bilbao et il n’y a pas d’anticorps contre la maladie dans son sang. Maintenant, les médecins sont incapables de lui dire ce qui ne va pas. Dans votre diagnostic, voici ce qui est écrit: “Postcovid ???”

Qu’est-ce que le COVID-19 persistant

Celui de Bilbao est un cas entre questions, mais il est examiné par l’Organisation mondiale de la santé. En septembre, la directrice technique de l’OMS pour le COVID-19, Maria Van Kerkhove, a rendu visibles les préoccupations de l’organisme international.

«Nous ne sommes pas seulement préoccupés par les hospitalisations et les décès, c’est aussi impact à long terme que nous commençons à voir chez les personnes qui ont même eu une maladie faibleKerkhove a expliqué lors d’une conférence de presse: “Nous commençons seulement à connaître les impacts à long terme sur le cœur, le cerveau, les poumons, la santé mentale et la capacité des gens à se rétablir.”

Selon l’OMS, les patients atteints de COVID-19 se rétablissent entre deux et six semaines après avoir été infectés, bien qu’il existe des patients qui, après cette période, continuent de souffrir de symptômes. Parmi lesquels l’organisation se distingue fatigue, toux, congestion, perte de goût ou d’odeur, maux de tête et membres, diarrhée, nausées, douleurs abdominales et confusion.

En ce sens, une étude menée auprès de patients atteints du SRAS se démarque. 35% des infirmières, jeunes et sans pathologie antérieure, ont souffert de fatigue trois ans et demi plus tard à diagnostiquer.

Actuellement il n’y a toujours pas de définition scientifique pour ce phénomène. Malgré cela, en Espagne, la Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) décrit le COVID persistant comme “le complexe de symptômes multi-organes qui affecte les patients qui ont souffert du COVID-19 (avec ou sans diagnostic confirmé) et qui ils restent avec des symptômes après la phase aiguë considérée de la maladie, persistant dans le temps ».

«Le COVID-19 persistant, ou Long Covid, est toujours une étiquette diagnostique pour l’identification d’un groupe de patients, quelque chose que les patients eux-mêmes se sont appelés», explique Pilar Rodríguez, responsable de la recherche au SEMG.

Cependant, ajoute Pilar Rodríguez, «il semble qu’une fois que le virus dépasse la phase aiguë, c’est comme s’il avait commencé une cascade inflammatoire qui fait persister les symptômes générale, ou d’origine neurologique », tels que maux de tête, cardiaques, ORL, oculaires, digestifs, etc. «Ils sont extrêmement variés, provenant de presque tous les organes de notre corps», dit-il.

Symptomatologie persistante du COVID-19.

Dans une enquête auprès de 2000 patients, le SEMG a détecté plus d’une centaine de symptômess du Long Covid. Le Dr Pilar Rodríguez explique à Newtral.es certains des résultats de cette étude, qui devrait être publiée la semaine prochaine: «Dans notre enquête, les COVID-19 persistants n’ont pas nécessité d’hospitalisation, ils ont un âge moyen de 44 ans et près de 80% sont des femmes«.

C’est le groupe de patients postcovidés identifié jusqu’à présent. Un profil très éloigné des patients aigus, qui sont généralement des hommes d’âge moyen avec des pathologies antérieures. «Il doit être clair que à ce jour, ce ne sont pas des suites, découle d’une situation qui correspond aux patients qui ont eu la maladie et la présence du virus dans leur organisme a cessé d’être identifiée, mais les symptômes persistent dans le temps », précise Pilar Rodríguez.

Le SEMG prévient que le COVID-19 persistant a un «grand impact sur le travail et la vie de famille»Pour diverses raisons: les symptômes peuvent être invalidants, souvent non diagnostiqués et, ajoute Pilar Rodríguez, parce que« nous ne savons pas comment traiter la persistance de cette maladie ».

Traitez les symptômes mais pas la maladie

Bilbao, dont le profil coïncide avec celui dressé par le SEMG – une femme active de 44 ans – n’a jamais eu de traitement autre qu’un antibiotique, l’ibuprofène et le paracétamol. Que dans la phase aiguë, maintenant la seule chose qui fonctionne est de dormir. «Mon traitement est le repos«, Explique Bilbao,« ils font des traitements symptomatiques, de l’ibuprofène pour les maux de tête, des antiépileptiques, des probiotiques pour la diarrhée … ils mettent des patchs«.

Outre le manque de connaissances sur la maladie, le collectif Long Covid ACTS dénonce que dans de nombreuses occasions il ne diagnostique que les patients dont le test est positif à la PCR ou au test sérologique. “C’est une aberration, combien de fois êtes-vous allé chez le médecin et on vous diagnostique la grippe sans avoir à faire de PCR”, souligne Bilbao, qui affirme que le diagnostic est clinique afin que les patients comme elle puissent obtenir un congé d’invalidité.

“Il y a des gens qui vont travailler fatigués pendant sept mois, des gens drogués à l’ibuprofène et aux anxiolytiques”, dénonce Bilbao, “ça s’allonge, c’est chronique, et nous ne pouvons être productifs ni pour le pays ni pour nos vies ». le revendications principales de ce groupe de nouveau-nés sont les suivants:

Comptage et reconnaissance institutionnelle et sanitaire de Long Covid en Espagne, comme cela s’est déjà produit dans d’autres pays. En Angleterre, par exemple, le National Institute for Health Research (NIHR) a lancé une enquête qui étudiera les effets à long terme du COVID-19 auprès de 10000 patients et d’un budget de plus de huit millions d’euros. dans la recherche et le suivi / traitement de Long Covid.

Un ‘kit’ de soins de base

À la Société espagnole de médecine générale, Pilar Rodríguez mène des efforts pour lutter contre ce que l’on appelle le COVID-19 persistant. Est-ce le cas préparer un registre de patients et “essayer de démarrer” un essai clinique “avec un traitement” avec des patients atteints de COVID-19 persistant.

[PDF | Kit de Atención Básica al Paciente con enfermedad COVID-19 Persistente]

En attendant que ce traitement arrive, le SEMG a développé un protocole de soins de base pour ces patients, qui s’adresse aux médecins de premier recours et sert de guide dans le grand nombre de tests à réaliser. “Nous ne savons pas comment traiter la persistance de cette maladie”, admet Pilar Rodríguez, “il y a une hétérogénéité de traitement, c’est pourquoi nous avons fait ce kit”. C’est une sorte d ‘«orientation» qui inclut ce que jusqu’à aujourd’hui «la connaissance scientifique soutient».

Actuellement, on estime que 10% des patients atteints de COVID-19 sont persistants. En raison du manque de registres officiels et de la pénurie de tests de diagnostic pendant les premiers mois de la pandémie, le SEMG estime que le pourcentage pourrait augmenter jusqu’à 30%. En Espagne, il s’agirait de 83 000 patients. Un nombre qui, en raison de la croissance des infections quotidiennes des patients légers et asymptomatiques, conclut Pilar Rodríguez, «ne cesse de croître».