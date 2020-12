COVID-19 :

La pandémie générée par Covid19 continue de susciter des doutes et d’augmenter le nombre de décès et d’infections. Pour leur part, les vaccins apparaissent comme la solution la plus immédiate à un problème qui pourrait présenter un troisième chapitre, selon l’OMS. Cependant, il y a un groupe ignoré par les enregistrements quotidiens qui exige l’attention ou, au moins, la reconnaissance. Ce groupe est composé de personnes qui souffrent de Covid persistant, également connu sous le nom de Long Covid.

Qu’est-ce que le Covid persistant exactement?

Actuellement, le terme manque de définition normative et exacte, mais la Société espagnole des médecins généralistes et de famille explique le concept comme “le complexe de symptômes multiorganes qui affecte les patients qui ont souffert de Covid19 (avec ou sans diagnostic confirmé) et qui persistent avec des symptômes après la phase aiguë de la maladie, persistant dans le temps“.

Fondamentalement, les patients affectés par Long Covid sont ceux qui ont souffert du coronavirus, même s’ils n’ont pas été diagnostiqués, lors de la première vague et continuent de présenter des symptômes à ce jour.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré en septembre qu’il fallait encore plus de temps et de recherche pour comprendre les effets à long terme du COVID-19, les raisons de la durée des symptômes et la probabilité d’un rétablissement complet, entre autres. .

Besoin d’information des patients

Blogs, journaux, télévisions, radios et un seul mot: COVID. Pour cette raison, la faible visibilité et la faible acceptation du terme Covid persistant à ce stade de la pandémie sont dignes de mention, même parmi les professionnels et les experts dans le domaine.

En conséquence, certaines organisations comme les Anglais LongCovidSOS demande à être entendu et a même écrit une lettre ouverte aux membres du gouvernement britannique comme le Premier ministre, Boris Johnson, et le secrétaire d’État britannique à la Santé, Matt Hancock.

En fait, le Institut national britannique pour la recherche en santé, qui vise à impliquer les personnes dans l’échange de connaissances pour développer et améliorer les soins médicaux et sociaux, Il avait déjà mis en garde en octobre sur l’importance de se plonger dans cette question pour les patients et les a encouragés à collaborer à ses recherches pour mener un travail plus complet.. «À divers moments, nous fournissons des boîtes de commentaires et encourageons les lecteurs à partager leurs preuves, leurs expériences et leurs réflexions», a écrit l’institution dans la présentation de ses travaux. En outre, il prévoyait: “nous ajouterons des ressources au site au fur et à mesure qu’elles seront disponibles et nous publierons un examen substantiel des nouvelles preuves en février 2021”.

De leur côté, les réseaux sociaux ont également reflété l’incidence de cette affaire, depuis Selon l’OMS, des tweets faisant référence à une étude sur les possibles effets à long terme du COVID-19 sur le cœur de Scientific American, ont généré 104000 interactions. Ce fait confirme le besoin d’information à ce sujet que les citoyens ont.

Marco-19 de la Société espagnole des médecins généralistes et de famille

En Espagne, la Société espagnole des médecins généralistes et de famille a entrepris un projet, nommé Marco-19, avec les groupes autonomes de personnes touchées par le COVID-19 persistant, connu comme ACTES Long Covid, pour essayer d’aider les personnes touchées par ce phénomène. De cette manière, ils ont déjà rencontré des représentants du ministère régional de la Santé de Madrid et du Service de santé de Madrid (SERMAS) et ont contribué à de nombreuses recherches dans ce domaine à la médecine. Comme l’entreprise elle-même l’a expliqué, ses objectifs sont d’améliorer les soins et les soins de ces patients et de résoudre le sentiment d’incertitude et de stress généré par la désinformation entourant le Covid persistant.

En relation avec ce projet, le SEMG a lancé une enquête en novembre dernier à laquelle 2 120 réponses ont participé, dont 1 834 provenaient de patients présentant des symptômes compatibles avec une covid persistante. Cette enquête a conclu que le profil le plus courant des personnes touchées est celui de femme avec une moyenne d’âge de 43 ans. De plus, il a démontré l’incapacité des personnes touchées à poursuivre leur vie normale une fois infectées. Par exemple, 30,43% des personnes interrogées trouvent qu’il est difficile ou impossible de se nettoyer; 67,99% effectuant des activités à domicile; 72,52% travaillent à l’extérieur de la maison; 70,12% ont des difficultés à s’acquitter de leurs obligations familiales quotidiennes et 74,65% trouvent difficile ou impossible de passer du temps avec des amis et d’autres personnes.

COVID persistant, un autre front caché de la pandémie Sonia Morales

Le Long Covid au-delà de l’Espagne

Connu en anglais sous le nom de Long Covid, le phénomène est étudié par différentes institutions internationales. Une autre analyse réalisée par des chercheurs du King’s College, utilisant les données de l’application COVID Symptom Study, montre qu’une personne sur 20 atteinte du COVID-19 est susceptible de présenter des symptômes pendant 8 semaines ou plus. Cette recherche pourrait être utilisée pour guider les interventions précoces et pour prévenir et traiter cette condition.

L’équipe en charge de la réalisation de l’étude coïncide avec le SEGM, car les femmes et les personnes âgées sont à nouveau les plus punies par un covid persistant. De plus, ils ont découvert que ceux qui présentaient un plus grand nombre de symptômes différents au cours de la première semaine de la maladie étaient plus susceptibles de développer un COVID prolongé.

Encore une fois, le SEGM et l’institution anglaise coïncident, car les deux se démarquent dans la symptomatologie persistante du COVID: asthénie, invalidité, perte de qualité de vie et dommages aux organes tels que l’intestin et le coeur.

Professeur Tim Spector, responsable de l’étude des symptômes du COVID et professeur d’épidémiologie génétique à King’s, a mis en garde contre le problème: «Le COVID-19 est une maladie bénigne pour beaucoup, mais un symptôme sur 50 peut persister plus de 12 semaines. Donc, Il est important qu’en plus de s’inquiéter des décès excessifs, nous devons également considérer ceux qui seront touchés par un COVID prolongé si nous ne parvenons pas à contrôler la pandémie bientôt.. En attendant un vaccin, il est vital que nous travaillions tous ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus grâce à des changements de mode de vie. “

Des outils pour tenter d’atténuer un autre fléau du coronavirus

SEGM a également publié un kit de soins de base pour offrir et équiper les professionnels d’outils et de connaissances pour aider à résoudre les doutes liés à Covid persistant.

Il ‘Kit de soins de base du patient COVID-19 persistant‘, ainsi nommé, résume et compile les éléments de diagnostic et de suivi, plaçant les soins primaires comme la clé du processus de soins. De plus, il dresse la liste des études recommandées à réaliser sur le patient et développe leurs caractéristiques en fonction de ce dernier.

Au fur et à mesure que la pandémie progresse, le Covid, et donc le Covid persistant, le problème s’aggrave comme il a été prouvé. Pour lui, Il faut que les institutions et associations travaillent également dans cet aspect et aucun citoyen ne se sente abandonné.