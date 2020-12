COVID-19 :

Au cours du dernier mois de 2020, deux bonus sont sortis: Bonus Économie Familiale et Bonus de Noël Joyeux et Sûr. Le gouvernement de Nicolás Maduro a versé diverses subventions tout au long de l’année afin d’aider les personnes les plus défavorisées. Actuellement, on ne sait pas si une dernière aide sortira avant la fin de l’année.

La politique de subvention du régime continuera d’être très active en 2021, comme Maduro le considère comme une stratégie fondamentale dans son mandat. Nous verrons bon nombre des obligations qui sont sorties ces mois-ci, encore une fois, dans quelques mois. Cette année, un total de 34 subventions ont été accordées, ce qui équivaut à 134,66 $.

Débloquez la carte nationale

Le Carnet de la Patria permet d’accéder aux bons de la Plateforme Patria. Si la carte est bloquée, vous devez effectuer quelques étapes pour la réactiver. Remplissez un affidavit sur le site officiel de Patria et recherchez le numéro de téléphone portable. Complétez ensuite ces informations: téléphone portable, adresse du domicile, nom et prénom. Générez ensuite le modèle d’affidavit.

Enfin, déposez la déclaration sous serment, la carte d’identité, le numéro de téléphone portable dans le registre du service d’enregistrement et de notaire autonome. Dans une période de quelques heures, votre carte Homeland sera déverrouillée.