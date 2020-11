COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Belgique a ajouté un total de 507 000 cas et 13 560 décès. Aujourd’hui, le pays est l’un des plus punis de la deuxième vague et le 30 octobre, le nombre maximum de cas quotidiens a été atteint: 23 921 positifs en 24 heures. Pour cette raison, le gouvernement a décrété un «semi-confinement» jusqu’au 13 décembre prochain. Pour éviter la solitude et prendre soin de la santé mentale de ses citoyens, la Belgique a créé le figure du “ partenaire choyé ”.

Comment fonctionne ce chiffre? Chaque personne peut désigner un “ partenaire chouchoutant ” qui, pendant la quarantaine, peut vous rendre visite à votre domicile et maintenir un contact physique. Désormais, si plusieurs personnes vivent dans la même maison, il n’est permis d’en inviter qu’une à la fois. Autrement dit, si quatre personnes vivent ensemble, elles ne peuvent pas inviter leurs «partenaires chouchoutants» respectifs en même temps.

Les personnes qui vivent seules peuvent avoir deux ‘compagnons d’eux-mêmes’, bien que les visites doivent également toujours être séparées.

Mesures similaires dans d’autres pays

Si la mesure du gouvernement belge a surpris tout le monde, la vérité est qu’elle n’est pas totalement nouvelle. En été, les Pays-Bas ont créé la figure du «partenaire sexuel» lors de l’enfermement par Covid-19 pour limiter le nombre de contacts. De plus, l’Institut national néerlandais de la santé publique a demandé à tous les citoyens qui n’ont pas de partenaire sexuel stable de conclure un accord avec une personne liée pour arrêter la propagation du coronavirus.

Pour sa part, en Royaume-Uni, Jenny Harris, directrice médicale adjointe, a expliqué que si les membres d’un couple vivent séparés, ils devraient rester là où ils sont et mettre leur relation à l’épreuve. Plusieurs semaines plus tard, le conseiller en épidémiologie du Royaume-Uni, Neil Ferguson, a été contraint de démissionner après la divulgation d’informations selon lesquelles il avait contourné les restrictions pour aller voir son amant.

Quant à l’Espagne, selon les données officielles, 33% de la population n’a pas de partenaire stable. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’utilisation de applications de rencontres comme Tinder a explosé.

La nécessité de prendre soin de la santé mentale

Les experts mettent en garde contre l’augmentation des cas de stress psychologique dû au coronavirus. La peur de l’impact que la maladie peut avoir sur la santé, le Isolement social, les problèmes économiques et l’incertitude ont causé de graves problèmes de santé mentale dans le monde entier.

Pendant la détention, nous avons tous passé de nombreuses heures enfermés à la maison, incapables de voir nos proches. À partir de mai, les restrictions se sont progressivement assouplies, mais de nombreuses personnes ont refusé de sortir dans la rue. Une peur connue sous le nom de ‘syndrome de la cabine’, et cela affecte particulièrement les personnes qui vivent seules. N’avoir aucun type de contact physique avec d’autres personnes en personne peut créer un rejet du contact avec les autres.

La principale raison pour laquelle la Belgique a créé la figure de ‘partenaire choyer’ c’est précisément prendre soin de la santé mentale des citoyens.