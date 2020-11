COVID-19 :

MADRID, Espagne – Les craintes concernant les effets de la 5G sur notre santé sont apparues avant même que leurs réseaux ne soient déployés dans nos villes et, avec la pandémie, les conspiranoïdes ont apporté une nouvelle tournure à ces craintes: le coronavirus se propage téléphones portables.

Cette théorie n’a pas de base scientifique car les ondes émises par les systèmes de télécommunications, qu’il s’agisse de téléphones de toute génération ou de radios, ne peuvent pas interagir avec un virus.

La cinquième génération de téléphonie mobile est 20 fois plus rapide que la 4G, mais elle n’est pas dangereuse, ou du moins pas plus rapide que d’autres réseaux et appareils de communication qui sont utilisés depuis des décennies.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) précise que «à ce jour, et après de nombreuses recherches, il n’y a eu aucun effet nocif connu sur la santé lié à l’exposition aux technologies sans fil».

Le principal mécanisme par lequel les champs radiofréquences interagissent avec le corps humain est l’échauffement des tissus et, avec les niveaux d’exposition actuels, l’augmentation de la température est “négligeable”, selon l’organisation.

«Tant que l’exposition globale reste inférieure aux directives internationales, aucune conséquence sur la santé publique n’est prévue», ajoute-t-il.

L’organisme qui réglemente les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), confirme également l’adéquation des limites actuellement autorisées.

ORIGINE: LA DISCUSSION VIRALE D’UN PSEUDOSCIENTISTE

La théorie liant la 5G et le COVID-19 découle de la conférence d’un supposé médecin nommé Thomas Cowan lors d’un forum anti-vaccin en mars à Tucson, en Arizona.

Dans son discours, Cowan a fait valoir que «chaque pandémie des 150 dernières années correspond à un bond en avant dans l’électrification de la Terre».

Selon lui, cela se serait produit avec la soi-disant «grippe espagnole» de 1918, qui s’est produite à la suite de l’expansion des ondes radio, et avec la grippe pandémique après la Seconde Guerre mondiale, après l’introduction des radars. Désormais, le coronavirus serait arrivé avec la 5G.

LES VAGUES 5G NE PEUVENT PAS INTERAGIR AVEC UN VIRUS

Mais l’interaction entre les ondes et les virus est physiquement impossible et il n’y a “aucune” base scientifique pour soutenir cette relation, selon Patricia de Llobet, technicienne de recherche en radiation à l’Institut de Barcelone pour la Santé Globale (ISGlobal).

“C’est sans aucun doute un canular [noticia falsa]”Ce chercheur souligne dans des déclarations à l’..

Les radiofréquences utilisées dans les réseaux de communication (2G, 3G, 4G, 5G, wifi, radio …) appartiennent à la gamme des rayonnements non ionisants, qui diffèrent des rayonnements ionisants en ce qu’elles ont une fréquence et une énergie plus faibles, de Ils ne peuvent donc pas déstabiliser un atome ou affecter les cellules de notre corps.

C’est une question de taille: de la même manière qu’on ne peut pas voir un virus avec un microscope optique, car les ondes lumineuses sont plus grosses, et il faut recourir à un microscope électronique, les ondes des réseaux 5G sont plus grosses et ils ne peuvent pas interagir avec le SRAS-CoV-2 ou un autre agent pathogène.

Au contraire, les rayonnements ionisants (rayons solaires, rayons X, énergie nucléaire) peuvent interagir avec les atomes en raison de leur haute énergie et sont capables d’altérer les molécules cellulaires.

Par conséquent, l’exposition au soleil peut provoquer des brûlures et l’utilisation des rayons X est très limitée, rappelle De Llobet.

La 5G NE CAUSE PAS DE FERMETURE RESPIRATOIRE

Une nouvelle émanation de cette fausse théorie prétend que la 5G «absorbe l’oxygène» et l’assimile à la bande 60 GHz, ce qui provoque «un choc respiratoire ou une hypoxie cérébrale» en réduisant le flux d’oxygène dans le sang.

Cette farce est basée sur une confusion sur la bande passante: la 5G n’utilise pas un 60 Ghz, mais 700 mégahertz (MHz) et un autre entre 3,4 et 3,8 GHz. À l’avenir, il est prévu qu’il occupera également une fréquence de 26 GHz. Il n’utilise pas la bande des 60 GHz et n’est pas censé le faire pour le moment.

De plus, affirmer que la 5G peut affecter le flux d’oxygène “n’a aucune base scientifique”, c’est une “erreur absolue”, estime le directeur scientifique du Comité consultatif scientifique sur les radiofréquences et la santé (CCARS), l’épidémiologiste médical Francisco Vargas.

L’UNION EUROPÉENNE N’A PAS CONFIRMÉ QUE LA 5G EST DANGEREUSE

Les conspiranoïdes 5G ont même fait valoir que l’Union européenne (UE) avait “confirmé” que cette technologie était nocive pour la santé humaine et l’environnement.

Cette fausse affirmation est basée sur la fausse déclaration d’un document du Conseil de l’UE selon laquelle ce qu’il fait, c’est précisément mettre en garde contre de tels mensonges, et en particulier des messages affirmant que les réseaux 5G «constituent une menace pour la santé ou ils sont liés au COVID-19. “

Non seulement l’UE n’a pas reconnu que cette technologie est dangereuse, mais en fait, elle réglemente des niveaux maximaux d’exposition aux réseaux mobiles qui sont 50 fois inférieurs à ceux qui peuvent nuire à la santé, selon la recherche scientifique.