COVID-19 :

En plus d’avoir contracté Covid-19 et d’être hospitalisé, il y a un certain nombre de personnes qui, après l’avoir passé et ne nécessitant normalement pas d’hospitalisation, continuent avec de nombreux symptômes jusqu’à des mois plus tard. C’est ce qu’on appelle Covid persistant ou de longue durée, et porte également de nombreux autres noms. L’OMS a déjà reconnu que cela existe et a un profil bien établi.

Apparemment, ce covid persistant affecte généralement une femme qui le média a 43 ans et cela fait plus de 185 jours de symptômes, sur une fourchette de 200. C’est un problème croissant auquel de nombreuses personnes sont confrontées quotidiennement car la maladie leur a laissé ces séquelles qui ne disparaissent pas et sont encore plus prononcées des semaines plus tard .

À quoi cela se réfère-t-il?

La Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) rapporte que la définition du Covid persistant n’est pas bien établie, mais se réfère à la persistance de symptômes justifiés par une infection aiguë de la maladie, généralement liée à plusieurs organes ou systèmes et qui dépassent une certaine période.

Les symptomes

Une enquête de la Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) révèle qu’il existe jusqu’à 200 symptômes persistants différents, bien qu’ils soient 87 les plus répétées par les participants et ce sont: les plus fréquentes sont la fatigue / asthénie (95,91%); malaise général (95,47%); maux de tête (86,53%); mauvaise humeur (86,21%); douleur musculaire ou myalgie (82,77%); essoufflement ou dyspnée (79,28%); douleurs articulaires (79%); manque de concentration / déficit d’attention (78,24%).

Maux de dos (77,7%); pression thoracique (76,83%); anxiété (75,46%); fièvre légère (75%); toux (73,2%); échecs de mémoire (72,63%); douleur cervicale / cervicale (71,32%); diarrhée (70,83%); douleur thoracique (70,12%); palpitations (69,85%); étourdissements (69,36%); et des picotements dans les extrémités ou des paresthésies (67,28%) sont d’autres courants.

À quel moment les symptômes sont-ils considérés comme des séquelles?

Selon la Société espagnole de médecine familiale et communautaire, lorsque des symptômes dès le premier moment de l’infection, ils ne guérissent pas ou des symptômes apparaissent les nouveaux liés à des complications survenant, par exemple après des phénomènes thrombotiques ou des troubles cardiaques (myopéricardite).

Bien que ce délai n’ait pas encore été établi avec précision et qu’il soit préférable de se référer à la durée prévisible du stade aigu de la maladie. La société parle de 3 semaines dans une infection non grave et de 6 à 8 semaines dans le cas d’infections qui ont nécessité une hospitalisation, sans entrer en USI.

Une grande partie des personnes qui souffrent de ce problème croissant lorsqu’elles ont attrapé Covid, ils n’avaient pas besoin d’aller à l’hôpitalIls n’ont pas été admis, intubés ou en soins intensifs. Mais certains ont dû aller plus tard et après la maladie pour traiter ces symptômes persistants.