Nous en savons de plus en plus sur Covid-19, les tests, les anticorps, l’immunité, les vaccins, etc. mais beaucoup de choses nous échappent parce que c’est une nouvelle maladie qui est en constante étude et en progrès. Nous analysons quelques questions et réponses sur anticorps contre Covid.

Selon la Mayo Clinic, lorsque nous parlons d’anticorps, nous faisons référence aux protéines que votre système immunitaire produit en réponse à une infection. Après une infection par le virus qui cause Covid-19, cela peut entraîner deux à trois semaines pour développer suffisamment d’anticorps suffisamment pour les détecter dans un test d’anticorps, il est donc important que vous ne soyez pas testé trop tôt.

Combien de temps les anticorps Covid peuvent-ils être détectés?

Mayo Clinic répond qu’ils peuvent être détectés dans le sang pendant plusieurs mois ou plus après la guérison de cette maladie. Bien que ces anticorps puissent conférer une certaine immunité contre Covid-19, il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves pour savoir combien de temps ils durent, ou si une infection par le virus dans le passé vous protégera d’une autre infection.

Comment le système immunitaire agit-il contre le coronavirus?

À partir du moment où le virus entre en contact avec les cellules de notre corps, certaines cellules commencent à agir dans notre système immunitaire, produisant ainsi des anticorps spécifiques pour combattre cette infection et neutraliser les virus.

La présence d’anticorps signifie-t-elle que la personne est immunisée?

L’OMS répond à ces questions et à d’autres. Eh bien, dans ce cas précis, cela indique que de nombreuses études sont en cours pour mieux comprendre la réponse des anticorps à l’infection par le SRAS-CoV-2. Certaines études menées à ce jour indiquent que la majorité des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 développent des anticorps spécifiques contre ce virus.

Maintenant, les niveaux de ces anticorps peut varier parmi les personnes atteintes d’une maladie grave (taux élevés d’anticorps) et ceux atteints d’une maladie bénigne ou d’une infection asymptomatique (faibles taux d’anticorps).

Anticorps vaccinaux et anticorps naturels

Selon les experts, il en va de même car le vaccin veut générer des anticorps IgG neutralisants et une mémoire immunologique. Et c’est la même chose que les naturels car le but est de créer votre propre réponse immunitaire. Mais comme c’est quelque chose de nouveau, on ne sait toujours pas si les deux ont la même durée car il y a aussi des différences entre eux.

Les anticorps générés par le vaccin de Moderna pourraient durer au moins trois mois, ce qui signifie que son immunité pourrait durer plus longtemps que son immunité naturelle.

Une personne qui a déjà été infectée par le SRAS-CoV-2 peut-elle être réinfectée?

L’OMS explique qu’il y a des rapports de personnes réinfectées par le SRAS-CoV-2. Probablement il y aura plus de réinfections signalées Et à cet égard, les scientifiques tentent de comprendre le rôle de la réponse immunitaire dans les première et deuxième infections. L’OMS travaille avec des scientifiques pour comprendre chaque cas de réinfection et la réponse en anticorps lors de la première infection et des suivantes.

Comment l’immunité collective est-elle définie?

Lorsqu’il s’agit de parler d’anticorps contre Covid, il est nécessaire de souligner l’immunité collective. En ce sens, l’OMS indique qu’il s’agit d’un concept utilisé dans le domaine de la vaccination, et implique qu’une population peut être protégée contre un certain virus si un seuil de vaccination est atteint.

L’immunité collective est obtenue en protégeant les personnes contre le virus et non en les exposant au virus. Les vaccins apprennent à notre système immunitaire à développer des anticorps, comme cela pourrait arriver lorsque nous sommes exposés à la maladie, mais, et c’est crucial, les vaccins fonctionnent sans nous rendre malades. Les personnes vaccinées sont protégées contre la maladie.

Ainsi, plus de personnes dans une communauté sont vaccinées, moins de personnes resteront vulnérables, réduisant ainsi les risques de transmission interhumaine du pathogène. Cette immunité de troupeau est obtenue lorsqu’un pourcentage élevé de la population est vacciné, ce qui rend difficile la propagation des maladies infectieuses, car peu de gens peuvent en contracter.

Pouvons-nous être protégés du Covid-19 sans avoir d’anticorps?

La clinique hospitalière avance que le SRAS-CoV-2 a la capacité d’infecter les cellules du corps qui expriment à leur surface un récepteur appelé l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE-2). Quelques exemples de ces cellules sont celles qui tapissent la muqueuse du système respiratoire ou celles qui tapissent les veines et les artères. Le virus utilise ce récepteur comme «passerelle» et commence à se répliquer rapidement dans la cellule.

La présence du virus dans l’organisme est rapidement détectée par le système immunitaire inné, mais elle n’est généralement pas suffisante pour arrêter l’infection. Dans la réponse humorale adaptative les lymphocytes B produisent des anticorps, qui sont des protéines capables de se lier à des régions spécifiques du virus. Cette union permet de bloquer les structures que les virus utilisent pour pénétrer les cellules, évitant ainsi l’infection. Mais les anticorps ont une limitation: ils ne peuvent se lier au virus que lorsqu’il est en dehors des cellules.

Afin d’éradiquer définitivement l’infection virale, il est nécessaire d’éliminer également le virus de l’intérieur des cellules. La réponse adaptative dite cellulaire, médiée par les lymphocytes T, est responsable de cette tâche.