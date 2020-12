COVID-19 :

Tout ce qui concerne le Covid-19 avance à grands pas et bientôt les pharmacies (certaines déjà ou font) pourront dispenser le autotest des anticorps Covid-19 dont on parle tellement. Mais quels sont-ils, comment pouvons-nous les obtenir? Pour répondre à tout cela, les pharmacies ont développé un guide pour ne pas se perdre.

Il est à noter que de tels autotests ne peuvent être dispensés qu’en pharmacie, mais ce n’est pas pour l’ensemble de la population sinon dans certains cas. Il faut noter que la participation sera volontaire des pharmacies et vous pouvez toujours profiter de l’un des deux modèles proposés, selon la commune où vous vous trouvez.

Sont-ils recommandés pour tout le monde?

Selon le Conseil général des associations officielles de pharmaciens, ils seront toujours dispensés d’une ordonnance et permettront de détecter la présence d’anticorps anti-SRAS-CoV-2. Maintenant, si nous pensons qu’ils sont recommandés pour tout le monde, ils ne sont pas recommandés en cas de suspicion d’infection à coronavirus.

À quoi sert cet auto-test d’anticorps?

Les professionnels précisent qu’ils servent à voir l’évolution d’une personne infectée ou si une personne a été en contact avec le virus.

Autrement dit, avec le test, nous savons si nous avons des anticorps contre le SRAS-CoV-2 mais ils ne détectent pas la présence du virus, mais plutôt la réponse de notre corps (anticorps) à celui-ci. Pour cela, il y a le reste des tests que nous connaissons tous et que le médecin devrait nous recommander en cas de symptômes ou si nous voulons le faire même si nous n’avons pas de symptômes.

Comment fonctionne l’autotest de l’anticorps Covid-19?

Il est à noter que contrairement au reste des tests pour savoir si nous avons du Covid-19 ou des anticorps, dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’envoyer le test à un laboratoire pour obtenir le résultat.

Il est facile à réaliser car la même personne effectue le test en prélevant l’échantillon sanguin et en interprétant le résultat du test. Par conséquent, cela s’appelle l’autotest et comment ce sont des tests rapides, les résultats sont obtenus en quelques minutes. Ce délai varie selon la marque en question, mais ont plus ou moins tous la même marge d’action.

Plus précisément, que pouvons-nous détecter avec ces tests?

Selon le Conseil général des collèges officiels de pharmaciens, ils détectent l’apparition de deux types d’anticorps IgG et IgM. En cas de contact du patient avec une personne infectée, les anticorps IgM sont les premiers anticorps à apparaître, entre 7 et 10 jours après ce contact et les anticorps IgG apparaissent entre 10 et 15 jours.

Lorsque des cas asymptomatiques avec des IgM positives surviennent, il peut s’agir d’un faux positif pour les IgM, car ces tests sont très sensibles mais moins spécifiques que d’autres tests utilisant des techniques telles que ELISA ou CLIA. C’est pourquoi il existe des différences entre les différents types de tests qui existent aujourd’hui. Il est à noter que ces tests, les tests rapides, ont une efficacité de 90%.

Peut-il y avoir de faux positifs ou négatifs?

C’est un thème commun car même dans une PCR, ils parlent de faux positifs, dans un premier test, ils sont positifs puis négatifs, donc cette personne n’a pas Covid-19. Bien qu’avec une plus grande sécurité, vous pouvez faire un troisième test.

Les professionnels répondent, à ces autotests des anticorps Covid-19 en pharmacie, que des faux positifs peuvent se produire car comme nous l’avons remarqué, ce sont des tests très sensibles. Et aussi de faux négatifs dans le cas où la quantité d’échantillon n’est pas adéquate.

En effet, et de la part du Conseil Général des Collèges Pharmaceutiques, ils précisent que dans le cas d’un éventuel positif, il doit être confirmé par une PCR.

Avec ces tests, est-ce que je sais que j’ai Covid-19?

Non, en fait, ils ne conseillent pas d’utiliser de tels tests d’anticorps pour le diagnostic d’un cas suspect de la maladie. Les tests de diagnostic contre l’infection Covid-19 sont basés sur la détection de l’ARN du virus (test PCR) ou sur la détection de ses antigènes (test antigénique).

Dois-je aller en personne pour passer cet auto-test?

Oui, les tests d’autodiagnostic comme ceux qui commencent à être introduits sur le marché maintenant pour la détection des anticorps contre le SRAS-CoV-2 sont dispensés en pharmacie en personne et nécessitent une prescription médicale, sinon ils ne seront pas donnés. Et il doit être clair que la vente sur Internet est interdite.

D’autres données

500 000 tests rapides seront distribués après le pont dans 22 000 pharmacies à travers l’Espagne. Et le coût estimé est de 25 euros par unité.