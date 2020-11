COVID-19 :

La Junta de Andalucía a ordonné une série de nouvelles mesures à compter de ce mardi 10 novembre. Cependant, il y a encore des doutes que depuis OKDIARIO Andalousie nous essaierons de résoudre. Si vous voulez savoir ce qui touche exactement votre municipalité, consultez-le sur ce site Web activé par la Commission.

Quelle est la durée du couvre-feu?

La Junta de Andalucía a décidé de prolonger le couvre-feu de 22 heures à 7 heures.

Puis-je passer d’une commune à une autre?

Non. Le Gouvernement d’Andalousie se limitera à partir de mardi à toutes les communes de la communauté, dont il ne sera possible d’entrer et de sortir que de manière justifiée.

Y aura-t-il des cours au collège et aux universités?

Dans les collèges et instituts, il y aura des cours en présentiel, mais pas dans les universités. Le président du conseil d’administration a communiqué la décision de poursuivre les écoles et instituts ouverts dans toute l’Andalousie, tandis que l’université décide de mettre en œuvre l’activité en ligne, sauf dans les pratiques et l’expérimentation.

Qu’est-ce qui fermera à 18h00?

Après 18h00, la clôture de toutes les activités non essentielles est décrétée.

Cela change?

Depuis le 30 octobre dernier, la fermeture du périmètre de toute la communauté était déjà en vigueur en Andalousie, ce qui empêchait d’entrer ou de sortir de la communauté si ce n’est pour un motif justifié, et le confinement de plus de 4,5 millions d’habitants sur 449 municipalités des provinces de Cadix, Cordoue, Grenade, Jaén, Málaga et Séville. Maintenant, Vous ne serez pas en mesure d’entrer ou de quitter une région sans motif valable.

Parallèlement à ces mesures, le décret a maintenu la limitation de la mobilité nocturne avec le «couvre-feu» entre 23h00 et 6h00, déjà fixé en état de décret d’alarme. De même, il a été établi qu’à partir de minuit, les réunions dans la sphère publique et privée étaient limitées à un maximum de six personnes, à l’exception des groupes qui vivent ensemble.

En ce sens, le le couvre-feu est prolongé de 22h00 à 7h00, Y Les réunions sont tenues par un maximum de six personnes.