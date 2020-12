COVID-19 :

Différences entre les vaccins Moderna et Pfizer 1:49

. –– Le vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech qui est distribué aux États-Unis devrait être sans danger pour presque tout le monde. Même pour les personnes âgées qui sont plus fragiles.

Le vaccin a reçu vendredi dernier l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA). Sur la base de cette décision, le produit peut être administré à toute personne âgée de 16 ans ou plus. La recommandation du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation est qu’elle devrait être sans danger pour presque tout le monde.

Un agent de santé en Alaska, sans antécédents d’allergies au vaccin, a eu une réaction allergique après avoir reçu le vaccin Covid-19. Cependant, les experts en santé estiment que ces types d’effets indésirables seront extrêmement rares.

“Ces vaccins sont très bien tolérés sur la base des données que nous avons vues”, a déclaré le Dr Purvi Parikh, allergologue, chercheur principal de plusieurs essais cliniques sur les vaccins COVID-19 et professeur à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York. York.

Réaction allergique chez les vaccinés contre le covid-19 en Alaska 0:33

«Nous sommes dans une pandémie potentiellement mortelle. Nous n’avons aucune défense. Par conséquent, la plupart des gens devraient absolument se faire vacciner. Il y a très, très peu de cas où l’on pourrait soutenir que quelqu’un ne devrait pas le recevoir (le vaccin) », a-t-il expliqué.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur qui devrait se faire vacciner contre le COVID-19 et qui ne le devrait peut-être pas.

Les personnes allergiques aux vaccins

La FDA n’a établi qu’un seul groupe dans la catégorie de ceux qui ne devraient pas recevoir le vaccin. Ce sont des personnes qui ont des antécédents connus de réactions allergiques graves à l’un des composants du vaccin Pfizer et BioNTech.

Un avertissement sur l’étiquette du vaccin ajoute que les établissements médicaux doivent disposer de traitements pour contrôler les réactions allergiques immédiatement disponibles.

Deux agents de santé au Royaume-Uni, ayant des antécédents de réactions vaccinales graves, ont présenté des effets indésirables dans les minutes suivant l’injection de covid-19. Les deux individus se sont rétablis et sont en bon état, selon le système national de santé anglais.

Au Royaume-Uni, les personnes allergiques aux vaccins n’obtiennent pas pour l’instant celui contre le COVID-19. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré que les personnes ayant des antécédents d’allergies aux vaccins peuvent contracter le covid-19. Cependant, ces patients doivent être informés des risques inconnus. Parikh a expliqué que ces personnes peuvent également vouloir consulter leurs médecins, bien qu’elles ne soient pas obligées de le faire.

“Un médecin peut examiner votre histoire et voir quelles sont les chances que vous ayez une réaction ou non”, a déclaré Parikh. “Ce n’est qu’un très, très petit pourcentage qui a besoin de cette évaluation”, a-t-il insisté.

Les patients qui ont eu des réactions allergiques aux vaccins antérieurs doivent être surveillés pendant 30 minutes après avoir été vaccinés contre le COVID-19. Ceci, selon les directives de la FDA. Pour les personnes sans allergies, la recommandation est un temps d’observation de 15 minutes.

Les personnes souffrant d’autres allergies

Les personnes souffrant d’autres allergies, telles que les aliments ou les moisissures, doivent être en bonne forme pour recevoir le vaccin COVID-19.

La méfiance à l’égard du vaccin Covid-19 est un problème 3:46

«Dans les essais cliniques, nous n’excluons pas vraiment les personnes allergiques, pas même les personnes souffrant d’allergies alimentaires sévères. Nous n’avons exclu que les personnes souffrant d’allergies aux vaccins pour l’essai Pfizer. Cela dit, il peut y avoir des milliers de personnes allergiques qui ont reçu le vaccin sans aucun problème », a déclaré Parikh.

Vaccin chez les femmes enceintes et allaitantes

Comme il n’y a pas encore suffisamment de données sur l’innocuité des vaccins covid-19 chez les femmes enceintes, le fait de les recevoir ou non en dépend. Cela a été expliqué par le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biological Evaluation and Research de la FDA.

«Covid-19 chez une femme enceinte n’est pas une bonne chose, alors quelqu’un pourrait décider qu’il aimerait se faire vacciner. Mais ce n’est pas quelque chose que nous recommandons pour le moment », a déclaré Marks lors d’une conférence de presse samedi dernier. «C’est quelque chose que nous laissons à l’individu», a-t-il conclu.

Les essais cliniques de Pfizer n’ont pas recruté activement de femmes enceintes. Cependant, 23 volontaires sont tombées enceintes pendant la période d’essai. Il n’y a eu aucun événement indésirable à ce jour. Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’ils continueraient à surveiller ces femmes.

Sur la base des données d’observation, le risque absolu pour les femmes enceintes est considéré comme faible. Étant donné que les vaccins à ARN messager (ARNm) ne contiennent aucun virus vivant, ils doivent se dégrader rapidement et ne pas pénétrer dans le noyau de la cellule. En termes simples, ils ne peuvent pas provoquer de changements génétiques.

L’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) a recommandé que les vaccinations «ne devraient pas être refusées aux femmes enceintes qui répondent aux critères de vaccination».

L’essai clinique n’a pas inclus les femmes allaitantes. Cependant, on ne pense pas que les vaccins à ARNm présentent un risque pour les femmes qui allaitent. Par conséquent, l’ACOG a déclaré que le vaccin devrait également être offert à ces personnes.

Les personnes atteintes de problèmes de santé préexistants et les personnes âgées

Les personnes souffrant de maladies sous-jacentes et les personnes âgées peuvent recevoir le vaccin Covid-19.

Les essais cliniques de stade avancé du vaccin Pfizer ont montré des résultats similaires pour les personnes atteintes de maladies préexistantes par rapport à celles qui étaient en bonne santé.

Les adultes plus âgés ont également tendance à signaler des événements indésirables moins nombreux et plus bénins après avoir été vaccinés lors d’essais cliniques, selon la société.

Personnes immunodéprimées

Le vaccin peut convenir aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Soit à cause d’une condition ou d’une maladie, soit parce qu’ils sont traités pour une maladie comme le cancer. Cela devrait être une décision individuelle, selon les directives du CDC.

Il y avait des volontaires immunodéprimés avec des infections à VIH stables dans l’essai Pfizer. Mais, il n’y a pas de données spécifiques sur cette population. Il n’y a donc pas suffisamment de preuves pour tirer des conclusions sur la sécurité du vaccin chez ces patients.

“Pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées – à ce stade – ce sera quelque chose que les prestataires devront considérer individuellement pour les patients”, a déclaré Marks.

Vaccin chez les personnes qui ont ou ont eu le covid-19

Les données d’essais cliniques de stade avancé suggèrent que le vaccin était sûr et a aidé à protéger les personnes ayant déjà eu des infections au COVID-19 contre la réinfection. C’était indépendamment du fait que son cas précédent était léger ou grave.

Cependant, une personne actuellement atteinte de la covid-19 doit attendre de recevoir le vaccin une fois que ses symptômes ont disparu et elle peut sortir de l’isolement. Il n’y a pas de temps minimum recommandé entre l’infection et la vaccination.

Les personnes qui ont suivi un traitement aux anticorps anti-covid-19

Il n’y a pas de données de sécurité sur les personnes qui ont reçu un traitement par plasma ou anticorps de convalescence pour traiter une infection au COVID-19.

Que signifie la nouvelle souche de covid-19 pour le vaccin? 2:02

La réinfection semble être rare dans les 90 jours suivant l’infection initiale ET, par précaution, le CDC recommande qu’une personne attende au moins aussi longtemps.

Il n’y a pas de données montrant qu’un vaccin protégerait une personne qui a été récemment exposée. Une personne n’est pleinement protégée qu’une semaine ou deux après avoir reçu la deuxième dose du vaccin.

Adolescents

Les adolescents de 16 et 17 ans peuvent être vaccinés avec le consentement approprié d’un adulte.

Plus de 153 adolescents âgés de 16 et 17 ans ont été inclus dans l’essai Pfizer. Et l’analyse initiale de ces données n’a révélé aucun problème de sécurité.

Les détails sur la façon dont ce groupe d’âge a réagi au vaccin sont limités. Cependant, le CDC a déclaré qu ‘”il n’y a pas de raisons biologiquement plausibles pour lesquelles les profils de sécurité et d’efficacité sont différents de ceux observés chez les personnes de 18 ans ou plus”.