COVID-19 :

Cette semaine le société pharmaceutique Pfizer a annoncé que son vaccin contre le coronavirus, qu’elle a développé conjointement avec BioNTech, est efficace à 90%, selon les résultats obtenus à partir de l’analyse intermédiaire de la phase 3 de l’essai. Il s’agit de l’étape préalable à la demande d’approbation. La question est maintenant de savoir dans quel ordre les différents groupes de population recevront le vaccin Pfizer.

Au mois de septembre, Université Hopkins a informé le gouvernement des États-Unis des personnes qui devraient recevoir le vaccin en premier lorsqu’il sera disponible sur la base de trois principes éthiques. D’une part, le bien commun, puisque l’objectif principal des gouvernements et des institutions est de limiter le nombre de décès, ainsi que de promouvoir l’économie et le bien-être social.

D’autre part, la justice et l’équité, de manière à garantir l’accès à la vaccination à toutes les personnes faisant partie de la groupes prioritaires. Et enfin, la légitimité, car le processus de décision des groupes prioritaires doit être fiable, transparent et socialement acceptable.

Ordre dans lequel les groupes de population recevront le vaccin Pfizer

Priorité absolue

Les premiers groupes en recevant le vaccin de Pfizer lorsqu’il sera disponible sera comme suit:

Professionnels de la santé publique, urgence et santé. Techniciens et personnels de santé chargés du diagnostic du Covid-19, ainsi que de la distribution et de l’administration des vaccins.

Employés des services sociaux essentiels: transports publics, production et distribution de denrées alimentaires, centres sociaux et de santé, médias, police et sécurité, pompiers, services postaux et système éducatif.

Personnes de plus de 65 ans et leurs soignants.

Femmes enceintes.

Les personnes présentant des facteurs de risque pour le coronavirus.

Groupes prioritaires

À mesure que de plus en plus de doses deviendront disponibles, la vaccination sera étendue à d’autres groupes: les professionnels des services de santé généraux, les résidents des régions éloignées avec des infrastructures de santé et de communication moins avancées, les employés des services sociaux de base et les personnes qui travailler ou vivre conditions de risque élevé de contagion.

Ce lundi, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé que le gouvernement espère que cette semaine ou la prochaine il pourra signer des contrats avec Pfizer pour l’acquisition des premières doses du vaccin. Comme il l’a communiqué, en mai 2021, on estime qu’il y aura environ 10 millions de personnes vaccinées contre Covid-19 en Espagne. Le vaccin sera gratuit pour tous les groupes de population, il sera distribué via le Système national de santé sur la base des critères fixés par les experts.