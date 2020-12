COVID-19 :

Comment le vaccin Covid-19 atteint-il votre bras? 1:18

. – Les conseillers en vaccins des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont voté par 13 contre 1 ce dimanche pour recommander que les personnes âgées de 75 ans et plus et Les «agents de première ligne essentiels», y compris les premiers intervenants, sont les suivants à recevoir les vaccins COVID-19.

Cela placerait ces personnes dans la «phase 1b» de l’attribution des vaccins à l’échelle nationale.

Le vote du comité prévoyait également de donner la priorité aux adultes âgés de 65 à 75 ans, aux personnes âgées de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé à haut risque et aux «autres travailleurs essentiels» dans la mission «Phase 1c».

“Ils servent vraiment à remédier au manque actuel d’approvisionnement en vaccins et à traiter les personnes les plus exposées au risque de maladie”, a déclaré le Dr José Romero, président du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation et secrétaire du ministère de la Santé de l’Arkansas. recommandations.

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation s’est réuni dimanche pour discuter des phases 1b et 1c de la distribution des vaccins.

Lors d’une précédente réunion au début du mois, le groupe a voté sur la phase 1a, qui recommandait de donner la première série de vaccins aux agents de santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée.

Il existe deux vaccins covid-19 – Pfizer / BioNTech et Moderna – actuellement autorisés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Qui est un travailleur essentiel?

Un groupe de travail au sein du comité consultatif a défini les travailleurs de première ligne essentiels comme «des travailleurs qui sont dans des secteurs essentiels au fonctionnement de la société et qui ont un risque d’exposition considérablement accru» au coronavirus qui cause le covid-19.

Les travailleurs de première ligne essentiels de la phase 1b comprennent les premiers intervenants, les gens du secteur de l’éducation, ceux qui travaillent dans l’alimentation et l’agriculture, ceux qui travaillent dans le secteur manufacturier, les travailleurs pénitentiaires, les travailleurs du service postal américain, les travailleurs des transports publics. et les travailleurs des supermarchés.

Il y a environ 30 millions de travailleurs de première ligne essentiels aux États-Unis.

La catégorie des autres travailleurs essentiels de la phase 1c comprend les personnes du transport et de la logistique, de la restauration, de la construction, du logement et du logement, des finances, des technologies de l’information et de la communication, du secteur de l’énergie, des médias, du secteur juridique, la sécurité publique et les industries de l’eau et des eaux usées.

Il y a environ 57 millions de ces travailleurs essentiels aux États-Unis.

À quoi s’attendre des vaccins et de la variante covid-19? 0:52

Le vote “le plus dur”

“C’est sans aucun doute le vote le plus difficile que j’ai eu en six ans et demi au comité”, a déclaré Romero.

«Je suis sûr que nous sommes arrivés à cela en examinant les données en profondeur, et que ce que nous fournissons, comme dit précédemment, la décision finale sera au niveau local. Mais ce que nous fournissons aux gouverneurs et aux fonctionnaires, c’est un cadre étayé par des preuves », a déclaré Romero.

Romero a voté «oui» aux recommandations proposées pour les phases 1b et 1c.

Le membre du comité, le Dr Peter Szilagyi, qui a également voté «oui», a convenu que la décision était difficile.

«Je souhaite vraiment que tout le monde puisse recevoir le vaccin aujourd’hui, et je sais que les personnes à haut risque ne sont pas incluses dans la phase 1b», a déclaré Szilagyi, qui travaille au département de pédiatrie de l’Université de Californie à Los Angeles. “Mais pendant plusieurs mois, à mesure que l’offre de vaccins augmentera, tous les Américains auront accès à ces vaccins sûrs et efficaces.”

Le seul vote «non» est venu du Dr Henry Bernstein, qui est professeur de pédiatrie à la Zucker School of Medicine de Hofstra. Bernstein a expliqué qu’il avait voté non parce qu’il estimait que la science sur la morbidité et la mortalité liées à la covid-19 était similaire entre le groupe d’âge des 65 à 74 ans et le groupe des 75 ans et plus.

«Donc, inclure le groupe d’âge des 65 à 74 ans dans la phase 1b me semblait plus logique», a déclaré Bernstein.

Quand commenceriez-vous la distribution du vaccin Moderna? 2:38

Le besoin de financement

Lors de leur vote, la majorité des membres du comité a également demandé au gouvernement de financer intégralement les programmes de vaccination des départements de la santé de l’État et locaux.

«Le fait que les services de santé des États et locaux n’aient pas été financés pour le programme de vaccination, en particulier dans le contexte des milliards de dollars qui ont financé le programme extrêmement réussi de développement de vaccins, est vraiment consternant», a déclaré le Dr. Beth Bell, qui a voté «oui» à la proposition.

“Je ne suis qu’une personne, mais je voudrais dire, encore une fois, que j’espère que le gouvernement corrigera cet écart, sans lequel je pense qu’il sera très difficile pour nous de réussir”, a déclaré Bell, professeur de clinique au Département de santé mondiale de l’Université. de Washington.

Les recommandations du comité consultatif pour les phases 1b et 1c sont ensuite transmises au CDC pour acceptation finale.