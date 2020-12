COVID-19 :

C’est l’une des plus grandes questions que ce nouveau plan pour Noël en Espagne a soulevé et il a enfin une réponse. Oui, vous pouvez rentrer chez vous pour la saison de Noël, bien qu’il y ait certaines conditions pour pouvoir voyager entre les communautés dans les semaines à venir. C’est l’une des clés du document que le ministère de la Santé a soulevé mercredi au Conseil interterritorial de la santé pour coordonner un plan de festivités avec les communautés autonomes.

En plus du couvre-feu et des rassemblements sociaux le soir de Noël ou du Nouvel An, la fermeture des communautés autonomes sera l’une des principales restrictions pour éviter l’augmentation des infections avant une troisième vague qui semble imminente. Cependant, Toute personne vivant dans d’autres régions peut rentrer chez elle pour retrouver sa famille, mais sous certaines conditions. Ici parmi les déjà connus sous le nom de «regroupement familial» ou même des amis proches pendant la saison de Noël. Cela a été annoncé par le ministre Salvador Illa lors d’une conférence de presse. “On ne bouge pas de la communauté sauf dans les cas qui détaillent l’état d’alarme”, en plus de confirmer l’introduction du regroupement familial et parents.

Que voulez-vous dire? Bon, depuis entre le 23 décembre et le 6 janvier 2021, bien que la mobilité entre certaines provinces restera limitée pour contenir le coronavirus, Les déplacements vers les résidences habituelles de parents proches ou d’amis seront une raison valable de faire un voyage, dans ce cas, pour célébrer ces dates spéciales.

Qui peut être considéré comme un ami proche?

Après la célébration de Conseil interterritorial de la santé et l’apparition d’Illa, des doutes ont vite commencé à surgir De qui parlait le ministre de la Santé? dans sa déclaration aux médias. Illa, interrogée spécifiquement sur le terme, a assuré que tout le monde savait ce qu’il voulait dire, ceux avec qui vous ressentez “une affection particulière” et fait appel à la responsabilité sociale de la population.

Selon la Académie royale espagnole (RAE), le terme proche fait référence à une personne “proche d’un autre dans la parenté, l’amitié, le traitement ou la confiance”. Par conséquent, cette définition pourrait faire référence à un amitié ou partenaire (pas besoin d’union formelle).

Pas de voyage pour les vacances

Avec lui, clairement les étudiants universitaires pourront également retourner dans leurs lieux d’origine sans crainte d’amendes ou autres désagréments pouvant survenir lors du voyage vers leur domicile. Dans tout les cas, Les voyages dans d’autres communautés pour des vacances en famille ou avec un groupe d’amis ne seraient pas autorisés.

Bien entendu, malgré le fait que ces réunions peuvent se tenir dans des espaces publics ou privés, Health prévient que “les réunions de famille ou avec des proches pour célébrer les déjeuners et dîners de Noël les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier” seront limités à un maximum de 10 personnes, “sauf en cas de cohabitants” . En outre, ils demandent «prudence et attention» avec les personnes les plus vulnérables au COVID-19 et recommandent des rencontres avec «des membres qui appartiennent au même groupe de coexistence».