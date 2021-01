COVID-19 :

Yimmys Adolfo Rodríguez Montiel (Mérida, Táchira et Zulia), Kariela Aray (Monagas, Anzoátegui, Sucre et Delta Amacuro) et José Mavio Martinez (Bolívar et Amazonas) sont les trois nouveaux députés autochtones qui seront assermentés le 5 janvier. En outre, tous les trois sont membres du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV).

Députés

–Yimmys Rodriguez, de l’ethnie Wayuu, a été secrétaire exécutif de la Commission présidentielle de la mission de Guaicaipuro en 2017. Cette même année, il était également directeur général du développement communautaire pour le bien-vivre des peuples autochtones. En 2018, il a été nommé directeur général du territoire communal autochtone de la péninsule, des déserts et des eaux, en tant que responsable du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples autochtones. Enfin, il a été secrétaire des peuples et communautés autochtones de l’État de Zulia.

–Kariela Aray, Warao de l’état de Delta Amacuro, faisait partie des rangs du parti politique indigène d’Osibu. En 2018, elle n’a pas été candidate au PSUV pour le conseil municipal d’Antonio Díaz à Delta Amacuro. Mais elle était présidente de l’Institut régional de l’attention aux autochtones. En 2020, elle était candidate au parlement national en représentation autochtone. Journalistes.

–Jose Nelson Mavio Martinez Il a été élu en 2017 comme Constituant par le secteur autochtone pour la région sud. En décembre 2020, sa validité a pris fin. Il n’y a pas d’autres informations sur sa carrière politique.