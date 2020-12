COVID-19 :

Tous les composants de l’équipe première du Racing, joueurs, techniciens et assistants, sont passés par le centre de contrôle PCR à partir de 10h30 du matin installé par le Service de Santé Cantabrique dans le parking du Palais des Sports de Santander, à Las Llamas, à seulement trois cents mètres des terrains de sport El Sardinero. Chacun des athlètes / patients est soumis à un prélèvement nasal rapide sans sortir de sa voiture. Outre les composants de course, le service de santé cantabrique a convoqué Picón, Gándara et Goñi ce matin, les trois joueurs de Santander de Barakaldo, dans le personnel duquel une épidémie a également été détectée cette semaine.

Nacho Cubero (AS)

Bien que tous ceux qui subissent un test PCR aujourd’hui ont été testés négatifs dans le test antigénique auquel ils ont été soumis jeudi, et Quel que soit le résultat du test d’aujourd’hui, ils devront rester chez eux jusqu’à dimanche prochain car ils sont considérés comme des contacts directs de Jon Ander, confirmé positifs pour COVID-19. La Fédération espagnole a reporté le Sanse-Racing qui aurait dû se jouer dimanche et Il est probable que demain reportera le Racing-Real Unión prévu samedi prochain à El Sardinero. (Les trois photographies correspondent au moment où Marco Camus, Álvaro Mantilla et Jordi Figueras sont passés par le coronauto, dans cet ordre)

Nacho Cubero (AS)