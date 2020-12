COVID-19 :

Comment allez-vous, déjà par PCR négatif pour COVID-19?

Eh bien, je pensais que cela me coûterait plus, que j’allais être plus faible ou plus fatigué, mais je me sens bien. La famille, qui finalement nous sommes tous infectés, même la fille, s’en va petit à petit. Voyons si cela arrive très rapidement et nous n’avons pas de complications.

Ses coéquipiers lui permettent de reprendre très facilement la propriété …

Eh bien … un mauvais match est sorti en Coupe. Ils ne pensaient pas non plus au match de dimanche, mais la bonne chose est que nous avons une opportunité très rapide d’effacer le match d’hier. Ce qui nous vient maintenant est très important et nous devons nous concentrer uniquement sur cela.

Eh bien, ils vont jouer sur un terrain qui rappelle, et encore plus petit, ceux de Lealtad, Laredo, Leioa ou Mutilva, où ils ont si mal fait …

Je suis totalement d’accord. C’est un type de domaine dans lequel jusqu’à présent nous n’avons pas été bien, et contre Arenas ce sera la même chose ou plus difficile, car Gobela est plus petite, et nous devons apprendre des erreurs, de ce que nous avons mal fait, à cause de sinon nous ne gagnerons pas à Las Arenas. Nous devons donner une tournure et faire ce qui doit être fait dans ces jeux.

Qu’est que c’est…

nous savons à quoi ressemble ce groupe basque Second B et n’importe quelle équipe joue très bien pour vous, surtout à domicile et nous devons apprendre, maintenant, à participer à ces matches et à les gagner. Vous devez vous battre comme eux, et une fois que vous faites cela, vous pouvez utiliser votre talent à bon escient … mais la première chose est de rivaliser comme eux.

Y a-t-il une explication au fait qu’ils n’ont fait qu’un seul tir au but entre les parties Leioa et Mutilva?

Je crois qu’un problème d’attitude peut être attribué à l’équipe. Nous ne sommes pas bien, mais nous ne manquons pas d’attitude. L’équipe court, travaille …, mais nous n’avons pas raison dans les derniers mètres. C’est un autre aspect à améliorer: nous devons générer deux fois plus de chances que les rivaux en génèrent.

Nacho Cubero (AS)

Vous dites que ce n’est pas une question d’attitude, comment expliquez-vous ne pas marcher sur la zone rivale puisque Mutilvera a pris la tête du tableau de bord et était au bord de l’élimination?

On n’était pas bien, et on n’était pas aussi ambitieux qu’on aurait dû l’être avec le beau prix qu’il y avait, celui de jouer contre une Primera le 6 janvier à El Sardinero, mais j’insiste que ce n’était pas un problème de vouloir, mais de ne pas concourir mieux. Je ne sais pas si c’est parce qu’il y a beaucoup de collègues qui ne savent pas à quoi ressemble ce groupe, mais il est impossible de gagner si nous ne le faisons pas.

Les fans sont très en colère …

Ordinaire. Je ne peux rien demander aux fans, car je sais que chaque fois que nous leur donnerons quelque chose, ils nous soutiendront, car ils le font toujours. Nous allons faire notre part et ils vont être avec nous, même quand ils vont mal parce que nos fans sont toujours comme ça. J’espère pouvoir vous rendre ce que vous nous donnez.

Tout comme le classement, s’ils gagnaient les matchs reportés, ils deviendraient leaders, mais s’ils les perdaient, ils pourraient tomber jusqu’à la troisième ligue, le groupe de relégation. Cela donne le sentiment qu’à Gobela tout le monde joue beaucoup, les joueurs et, probablement plus, l’entraîneur …

Oui, nous jouons beaucoup. Nous venons de deux défaites consécutives, cela vient juste avant les vacances de Noël et si nous gagnons, nous partons en vacances avec de meilleurs sentiments. La course doit gagner cette ligue et obtenir les trois points de Las Arenas montrerait que nous y sommes. On ne se demande pas si c’est important pour l’entraîneur ou non, l’important est que l’équipe obtienne les trois points et nous devons tous aller ensemble pour l’obtenir.

Qu’attendez-vous d’Arenas?

Ils vont rivaliser à mort, ce qui va avoir la motivation supplémentaire qu’une équipe comme le Racing peut recevoir. Les Arènes maîtrisent parfaitement leurs armes et si nous ne rivalisons pas comme eux, ou mieux. Si nous égalons l’intensité, nous pouvons obtenir le talent, mais si nous ne le faisons pas, le match sera très difficile.