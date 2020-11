COVID-19 :

Le Racing sait déjà officiellement qu’il faudra trois semaines sans concourir. Ce même après-midi, le Comité de la concurrence a décrété le report de Leioa-Racing prévu samedi prochain (17h00) à Sarriena. Tenant compte du fait que l’équipe de Santander devrait se reposer le cinquième jour, Rozada Ils ne pourront plus rejouer de match officiel avant le derby cantabrique contre Laredo, qui doit se jouer à San Lorenzo le 22 novembre.

La raison du report est que Leioa a un joueur qui a été testé positif au COVID-19 jeudi 29 octobre dernier, et que le protocole à cet égard d’Osakidetza, le service de santé basque, nécessite une quarantaine de 10 jours. C’est même dans le cas, comme l’assurent des sources du club Leioatarra, que tous les autres membres de sa première équipe ont été testés négatifs dans les tests qui ont été effectués après le premier positif. Le paradoxe du cas est que si le protocole renforcé de la RFEF était appliqué, le match devrait se jouer samedi prochain.

Au chapitre X: ‘Action en cas de positif dans le développement d’un concours’, La RFEF a prévu dans sa quatrième disposition (“ Sur les effets d’un test positif sur le personnel, les entraîneurs et les autres membres ”), un section spécifique pour la deuxième B, première division de futsal et première division féminine, dans lequel il est dit qu’en cas de résultat positif “il doit s’écarter de la formation et de la routine de l’équipe et les autres membres licenciés doivent passer les tests Covid-19 correspondants dans un délai maximum de 5 jours à compter du moment où il a été connu. le positif. ” Selon ce règlement, les matches d’entraînement et de compétition ne devraient être suspendus que dans le cas où l’équipe “a plus de 3 cas positifs coïncidant dans la même période”. Autrement dit, avec un seul positif, comme c’est le cas, le jeu devrait être joué …, mais la RFEF suppose elle-même que la Direction de la Santé du Pays Basque est en charge. Ce qui, suppose-t-on, sera applicable au reste des communautés autonomes et remet en cause la capacité fédérative à appliquer son propre protocole.

Leioa a déjà reporté le match de la RFEF Cup contre Tropezón, qui doit se jouer le 12 novembre, et le match de championnat contre Arenas de Getxo, qui pourrait se jouer le 18 novembre. La date pour jouer contre le Racing dépendra de la qualification des hommes de Sarriena pour le prochain tour de Coupes.