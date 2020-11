COVID-19 :

La course est indisponible au découragement et, malgré le fait que Paloma Navas, directeur général de la santé publique a déjà annoncé aujourd’hui que la réponse sera négative, a de nouveau demandé par écrit au ministère de la Santé d’autoriser l’accès du public dans le Campos de Sport par El Sardinero samedi contre Barakaldo. Plus précisément, le club Verdiblanco demande que l’unArticle 47.2 de la résolution du gouvernement de Cantabrie lui-même ce qui indique que les installations extérieures avec plus de 3 500 spectateurs pourraient atteindre une capacité maximale de 20% du total. Dans le cas d’El Sardinero, cela représenterait 4 444 spectateurs.

Il se trouve que samedi prochain, presque simultanément avec le Racing-Barakaldo (18h00), le cirque Bellissimo devrait ouvrir ses portes, avec des séances à 16h30 et 18h30, précisément sur le parking. du stade lui-même. En Racing, ils comprennent et ont fait savoir au gouvernement de Cantabrie que Il serait inexplicable que les fans de racinguista n’aient pas pu voir leur équipe samedi, à l’extérieur, dans le stade et à la place pourraient accéder à la tente du prestigieux cirque italien., à seulement 150 mètres de la tribune est d’El Sardinero. Le club a demandé au gouvernement cantabrique de réagir rapidement être en mesure de prendre les décisions nécessaires, si affirmatives, pour mettre en place le dispositif logistique qui assure les conditions de sécurité des ventilateurs.