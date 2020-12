COVID-19 :

Le sport de Cantabrie se sent maltraité par la direction générale de la santé publique du gouvernement de Cantabrie cela, comprennent-ils, applique les protocoles de lutte contre le COVID-19 beaucoup plus strictement que celui appliqué à d’autres événements similaires, tels que le cinéma, le théâtre ou le cirque. Par exemple, dans Racing, ils ne comprennent pas comment avec un seul positif, celui de Jon Ander, il y a 32 autres personnes, qui ont donné du négatif deux fois, confinées pendant dix jours, alors que dans d’autres communautés autonomes cela ne se produit pas depuis le protocole du RFEF admet jusqu’à trois positifs, avant de confiner l’ensemble du groupe. C’est la raison pour laquelle l’équipe Verdiblanco prépare son propre protocole pour qu’il soit beaucoup plus difficile pour le Dr Paloma Navas d’envisager un contact direct avec l’ensemble du personnel, comme il l’a fait maintenant, au cas où un positif se reproduirait.

Pour l’instant, les footballeurs ils ne partageront pas un seul stand. Ils seront répartis dans quatre vestiaires, même s’il pourrait être étendu à six, dans lequel ils seront distribués groupes fixes dans lesquels il n’y a pas de footballeurs jouant dans la même position, de telle sorte que s’il y en avait un positif, seuls trois ou quatre footballeurs risqueraient d’être considérés comme des contacts directs, et non 22. De plus, ils ont déjà été considérés petits déjeuners de groupe suspendus qui avait eu lieu dans la cafétéria des installations de Nando Yosu et va limiter l’accès maximum à la zone de physiothérapie, dans laquelle seuls ceux désignés par le médecin entreront. De plus, les officiels du club ont J’ai presque décidé de voyager en voiture et non en bus. Ils voyageaient ensemble les mêmes que ceux qui partageaient un vestiaire à l’entraînement.

Bien qu’ils n’aiment pas tout à fait l’image ou le risque que pourrait poser six véhicules sur la route pour faire un voyage et qu’ils souhaitent discuter en profondeur avec les footballeurs, mais ils sont conscients que tous les efforts qu’ils vont faire à La Albericia peuvent ne pas atteindre l’effet escompté d’éviter un nouvel enfermement collectif. Les courses se rendront à Pampelune jeudi, six heures aller-retour en bus, et vendredi, elles doivent passer un nouveau test d’antigène. En cas de positif ce jour-là, la clé du nombre de détenus sera dans le nombre de ceux qui avaient partagé des moyens de locomotion avec ce positif hypothétique.