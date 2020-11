COVID-19 :

21 jours s’écouleront entre le dernier match joué par Racing, le 1er novembre contre Alavés B, jusqu’au retour des Verdiblancos, la visite à San Lorenzo pour affronter Laredo prévue le 22 novembre. Trop long sans doute pour maintenir la routine d’entraînement typique des semaines avec un match le samedi ou le dimanche. Pour cela, Javi Rozada, en collaboration avec Cueli, son entraîneur physique a décidé de repenser le plan de travail que l’équipe effectuera au cours de ces trois semaines. L’objectif est de mettre en place une sorte de deuxième pré-saison dédié surtout à soutenir la dynamique du jeu, toujours pris avec des paniers, et à peaufiner les footballeurs qui n’ont pas encore réussi à offrir le niveau physique et footballistique qu’ils sont censés offrir. Surtout le dernier à rejoindre. Soko, Balboa, Maynau, Cédric, Villapalos, Nana … sont quelques-uns des footballeurs à qui on fait confiance pour avoir un bien meilleur niveau de compétition en trois semaines.

Depuis aujourd’hui, lorsque l’équipe a déjà travaillé sur les séances du matin et de l’après-midi, Ils ne se reposeront que le dimanche 8 et la période comprise entre l’après-midi du vendredi 13 (ils s’entraîneront le matin) et le lundi 16 (ils reprendront le travail dans l’après-midi). Dans les deux prochaines semaines, il y aura également plusieurs jours avec des sessions doubles, mais son emplacement exact sur le calendrier dépend de divers facteurs, y compris si un jeu est finalement joué. match amical le vendredi 13 au matin, ou pas. Racing a négocié pour jouer ce jour-là contre Sanse à Zubieta, revenant pour visiter le match amical de cet été, ou contre Arenas de Getxo à La Albericia, mais les règlements du Pays basque l’ont empêché. Il n’est pas exclu à 100% de jouer contre une équipe cantabrique de troisième, mais il est difficile qu’il y en ait une qui puisse avoir une équipe compétitive un vendredi matin, car ce sont des modèles non professionnels.

Nacho Cubero (AS)

En sessions Aujourd’hui, tous les membres du personnel ont travaillé avec une totale normalité, sauf Marco Camus, avec une surcharge dans les ischions, et Álvaro Bustos, qui continue de se remettre d’une déchirure de fibre dans le biceps fémoral de sa jambe droite. Dans des conditions normales, les deux seront en parfait état lorsque le Racing reprendra la compétition.