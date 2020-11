COVID-19 :

Rafael Bengoa (Caracas, 1951), co-directeur de SI-Health et conseiller international sur les réformes de la santé, assiste exclusivement AS pour analyser les des nouvelles de la pandémie et de l’avenir attendue une fois la population vaccinée.

– Moderna a développé un vaccin efficace à 94,5% et Pfizer a indiqué que son indicateur était passé à 95%. Cela signifie-t-il un retour à la normale lors de la vaccination de masse ou faudra-t-il attendre?

Le processus de vaccination durera toute l’année prochaine en Espagne, et plus longtemps dans d’autres pays du sud du monde. Nous devons voir que nous n’obtiendrons pas l’immunité de troupeau ou de groupe avant l’automne environ. Dans le cas, et seulement dans le cas où 65 à 70% de la population est vaccinée. Je pense donc que ces deux vaccins sont de très bonnes nouvelles. Bien que nous ne sachions toujours pas, comme on l’appelle en santé publique, s’ils sont stérilisants ou neutralisants. S’il est stérilisant, la personne qui le reçoit ne le transmettra pas à des tiers; Par contre, si c’est neutralisant, cette personne peut transmettre, mais ne souffre pas de la maladie, elle la neutralise. Nous ne le savons pas encore. De plus, celui d’Oxford donne de bonnes nouvelles, par conséquent, il y aura des vaccins et nous commencerons à vacciner à partir du printemps.

– Quels paramètres définiriez-vous pour déterminer la priorité de la vaccination une fois que les remèdes arrivent dans notre pays?

Il y aura d’abord les malades vulnérables atteints de maladies chroniques, les personnes en résidence ou vivant seules à la maison. Puis aussi les professionnels de la santé et des services sociaux. Plus tard, il y aurait un troisième groupe d’autres professionnels, tels que des policiers et des groupes ayant beaucoup de contacts avec de nombreuses personnes. Enfin, la population générale irait.

“Il n’y a aucun moyen de vivre en toute sécurité avec le virus”

– Pensez-vous que la vaccination devrait être obligatoire?

Je ne pense pas que vous puissiez raisonner en termes d’obligation. Je pense que si la partie éducative est bien faite, de convaincre la population que nous sommes tous intéressés à faire vacciner des personnes, dont environ 70% je pense que nous réussirons, si ces processus fonctionnent bien, nous atteindrons suffisamment de population avec un vaccin de la 90 à 95% efficace pour atteindre l’immunité de groupe. Essayer de convaincre ces 10 à 20% qu’ils ne font même pas vacciner leurs enfants est inutile. Ce que cela ouvrira, c’est un débat ultérieur assez intéressant sur le comportement obligatoire des enfants, mais c’est plus tard. Par exemple, aux États-Unis, s’ils ne sont pas vaccinés avec le DTC, ils ne vont pas à l’école. Là, c’est obligatoire. En revanche, en Europe, nous sommes un peu plus laxistes, et ce laxisme a ouvert différentes flambées de rougeole très graves, par exemple en France, où il y a eu des enfants qui sont morts parce qu’ils n’ont pas été vaccinés.

– Où avons-nous échoué fondamentalement à être immergé dans une telle situation?

Si vous voulez contrôler une épidémie avec un virus inconnu, très agressif et efficace, vous devez faire trois choses. Commencez à explorer le vaccin et vaccinez autant de personnes que possible, mais en attendant, vous devez gagner du temps. Pour gagner du temps, vous devez disposer d’un système de test, de suivi et de traitement très performant. Les trois clés pour contrôler une pandémie de COVID comme celle-ci sont les tests et le suivi, le traitement et les vaccins. Vous devez gagner du temps avec de nombreux tests, suivis et traitements. Nous avons pris du retard dans les tests et le suivi. Nous n’avons pas eu suffisamment d’énergie et d’investissements pour contrôler les épidémies, nous-mêmes et d’autres régions d’Europe. En revanche, dans des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud, ils disposent d’une capacité de suivi et de test très puissante. Faire des tests plus rapides ou une PCR est bien, mais ensuite, beaucoup de traçage est nécessaire. Le test lui-même, si vous ne suivez pas correctement les personnes infectées par la suite, vous ne contrôlez pas efficacement la pandémie.

– L’engagement à sauver la campagne d’été représentait une augmentation notable des infections qui traînait dans cette deuxième vague Pensez-vous que si la même chose se produit à Noël, il y aura une troisième vague?

Les chiffres sont maintenant nettement plus élevés qu’ils ne l’étaient à la fin du premier verrouillage et ils continueront d’être très élevés jusqu’à Noël. Comment est-il possible que l’on pense devoir sauver Noël alors que les données sont plus élevées qu’à la fin du premier verrouillage? Ces vacances à venir et le pont de décembre sont des opportunités d’infection. Ce que vous devez recommander aux gens, c’est qu’ils disent à la famille que nous pouvons nous réunir, mais laissez des espaces entre les chaises et connectez-vous numériquement avec ceux qui ne sont pas assis à côté de nous.

“Le monde animal nous avertit depuis 30 ans qu’il aime le terreau mondial que nous avons organisé pour lui”

– Vous avez insisté à plusieurs reprises pour suivre les traces de pays comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui ont opté pour des confinements courts et stricts. Serait-ce une solution pour améliorer la situation en Espagne?

Plus que nécessaire, c’est qu’ils ne le feront pas. Un verrouillage sévère aurait dû être effectué il y a deux mois. Comme cela n’a pas été fait, la tendance est à une certaine stabilisation, même si les chiffres sont extrêmement élevés. Dans les pays susmentionnés, ils seraient surpris par une conversation dans laquelle avec plus de 250 cas pour 100 000 habitants, nous parlons de sauver Noël.

– Cependant, les politiciens sont enclins à vivre avec le virus pour ne pas nuire davantage aux économies. Le voyez-vous comme réalisable? Que faudrait-il pour vivre en toute sécurité avec le virus?

Il n’y a aucun moyen de vivre en toute sécurité avec le virus. La décision de suivre la stratégie de vivre avec le virus est justifiable, mais vous devez supposer qu’il y aura une mortalité importante et que pour sauver l’économie, vous supposez une mortalité élevée. En revanche, avec un confinement plus sévère, vous pensez différemment. C’est une autre stratégie: je limite, sauve des vies, puis j’ouvre l’économie après un mois et demi. C’est ce qui a fonctionné dans des pays comme Israël ou la Nouvelle-Zélande. Qu’est-ce que ça veut dire? Que l’économie de ces régions du monde se développe. Nous apprendrons, mais a posteriori, quelle stratégie était la plus logique, qu’il s’agisse de coexister ou de confiner.

Rafael Bengoa SI-Santé

– Actuellement, nous avons une incidence cumulée d’environ 300 cas pour 100 000 habitants et le ministre Illa a souligné la nécessité de la réduire à 60. D’après vous, à partir de quel chiffre pouvons-nous considérer la situation comme maîtrisée?

On ne peut pas atteindre ces chiffres en vivant avec le virus. Personne n’a réussi. Ces chiffres sont atteints en confinant sévèrement pendant cinq à six semaines. Comme je l’ai dit, il est acceptable comme stratégie de vivre avec le virus, mais vous devez savoir que vous n’allez pas descendre à ces chiffres. Vous atteignez l’objectif de garder certaines choses ouvertes et que les hôpitaux ne deviennent pas sursaturés, mais vous n’atteignez pas l’objectif de réduire la mortalité.

– Madrid est passée en peu de temps de la zone la plus préoccupante du pays à l’une de celles avec la plus faible incidence cumulée. Votre engagement envers les tests d’antigène a-t-il été un succès et avez-vous la situation sous contrôle ou ne devriez-vous pas lancer les cloches pour le vol?

C’est un marathon. S’il y a une chose que ce virus nous a tous dit, c’est qu’il aime refaire surface car il est très contagieux. Il a une grande capacité d’infection, et comme ce sont les asymptomatiques qui transmettent, nous sommes dans une situation très vulnérable. Je ne lancerais pas les cloches à la volée, mais ce qui me semble important, c’est que les tests d’antigène ont eu leur importance, mais il faut savoir que ces tests, sans un bon suivi ultérieur, ne représentent que la moitié du travail. Il faut rappeler aux autorités que les épidémies ne sont pas contrôlées dans les hôpitaux, mais dans la communauté, avec beaucoup de soins primaires, beaucoup de tests, de suivi, d’aide à l’isolement, puis avec des vaccins.

“Comment est-il possible que nous pensons devoir sauver Noël alors que les données sont plus élevées qu’à la fin du premier verrouillage?”

– Vous avez défendu la figure et le travail de Fernando Simón via Twitter, pensez-vous qu’il a été injuste? Quelle est la principale erreur que vous avez commise pour que votre chiffre soit remis en question?

Fernando Simón a suivi les preuves. Par conséquent, les facultés de médecine peuvent voir qu’il a suivi les preuves scientifiques et qu’il a façonné au fur et à mesure que nous progressions sur les masques, la distanciation sociale, etc. La science, pour les cliniciens, pas seulement pour les épidémiologistes, a évolué. D’abord, par exemple, le remdesivir a été discuté, et maintenant l’Organisation mondiale de la santé l’a déconseillé, après les corticostéroïdes ou les anticorps monoclonaux qu’ils ont donnés à Trump. La science, à la fois dans les domaines clinique et épidémiologique, a appris. Lorsque vous apprenez le modèle, vous adaptez vos décisions, et je pense que c’est ce que Fernando Simón a fait. Certains d’entre nous osent dire des choses qui vont plus loin et peut-être aurions-nous décidé d’autres choses, mais il a suivi la logique et les preuves scientifiques. Ce que mon tweet a reflété, c’est qu’en blâmant on n’apprend pas. Vous apprenez en demandant «ce qui s’est passé ici?», Qui sont deux questions très différentes. Si ce dont vous avez besoin est de blâmer quelqu’un pour justifier ce qui se passe, c’est de rechercher un seul facteur là où il y en a eu plusieurs. Le dilemme à résoudre est multifactoriel et il a fallu le travailler de manière très sophistiquée. Et comme je vois qu’il est très seul, je le défends.

– Pensez-vous qu’il y a une désensibilisation par rapport aux chiffres des décès et que des données de 300 ou 400 décès par jour sont déjà supposées normalement?

En fait, je lui donnerais un nom de famille: la désensibilisation psychique. Cela vient du monde de la psychologie et signifie que vous, moi et tout le monde sommes sensibles à la mort d’un individu, mais nous commençons à être insensibles quand il y en a déjà beaucoup. Ce qui est important, c’est qu’il y ait une désensibilisation lorsque le nombre est très élevé. Je me souviens du cas d’Aylan, le garçon syrien mort sur la plage. Il y avait un processus relationnel d’une personne avec une photo très impressionnante. Mais nous continuons à voir des morts et des morts, comme c’est maintenant le cas en Méditerranée ou dans l’Atlantique aux Canaries. Il existe une désensibilisation psychique au COVID en raison du nombre de décès.

“Les clés pour contrôler une pandémie comme celle-ci sont les tests et le suivi, le traitement et les vaccins.”

– Y aura-t-il de nouvelles pandémies dans le futur?

Le monde animal nous avertit depuis 30 ans qu’il aime le terreau mondial que nous avons organisé pour lui. Auparavant, elle se limitait à une ville ou une ville, et maintenant nous avons créé un formidable terreau pour elle et elle en profite. C’est ce qu’il veut, se reproduire, et plus il y a de victimes, mieux c’est. Cela dépend de la relation que nous établissons entre le monde animal et le monde humain. Comme la relation maintenant avec l’environnement est très négative et que nous créons, en raison de notre attitude, de meilleures conditions pour que davantage de virus émergent du monde animal vers le monde humain, nous devons donc attendre plus longtemps. Je dis depuis 8 mois que c’est une répétition générale.

– Que demanderiez-vous aux autorités espagnoles pour que l’impact ne soit pas si grand dans notre pays?

Que les fonds qui proviennent de l’Union européenne et de nos propres impôts, qui représentent beaucoup d’argent, soient utilisés pour des changements structurels et non pour des choses qui ne changent pas les modèles que nous avons en main pour presque rien. C’est assez important, car l’utilisation stratégique des fonds signifie que d’ici 4 ans, nous aurons un pays très différent avec la question de l’environnement, des animaux ou des humains. Si d’ici 5 ans dans notre pays ce que nous faisons avec l’environnement n’a pas changé de manière significative et la relation entre le monde animal et humain, nous n’aurons pas appris cette répétition générale. Par conséquent, l’utilisation stratégique de l’argent n’est pas seulement pour empêcher la prochaine pandémie, mais c’est pour empêcher une crise beaucoup plus grande, qui est celle de l’environnement.