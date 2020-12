COVID-19 :

La nouvelle souche de coronavirus détectée au Royaume-Uni remet le monde sous contrôle. Il y a de nombreux pays en Europe qui ont annulé leurs connexions avec le pays britannique et il y en a d’autres qui vont plus loin, comme Arabie Saoudite. L’étape qui accueille le Dakar a décrété dimanche la fermeture de toutes ses frontières pendant sept jours, jusqu’au 27, à peine deux semaines avant le début de la compétition comme rapporté par l’Agence nationale de presse du pays arabe, qui ouvre la possibilité de revoir les restrictions à mesure que la pandémie évolue, de sorte que la fermeture pourrait être plus grande.

Alors pour l’instant cette semaine les vols internationaux de passagers sont interdits en Arabie ainsi que les entrées de ses ports terrestres et maritimes à quelques exceptions près que le gouvernement local étudiera, et c’est précisément là que doit résider l’espoir d’ASO, l’organisateur du Dakar, d’éviter que les plans de test ne soient modifiés . Comme AS l’a appris, Ils discutent déjà avec les autorités saoudiennes pour savoir comment ces restrictions peuvent les affecter.

Il faut dire que le projet d’ASO de transférer tous les membres qui feront partie de la bulle du rallye (concurrents, organisation, médias …) comprend une série de vols charters privés depuis différents pays européens (France, Allemagne, Portugal, Italie …) qui commencent samedi prochain 26. Par exemple, L’expédition espagnole, qui est l’une des plus importantes de l’événement, a deux vols prévus au départ de Barcelone et Madrid les 27 et 28, afin qu’ils puissent être affectés en cas de ne pas pouvoir contourner ces restrictions